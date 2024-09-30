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    • Оригінальний картридж проти накипу для серії 1000 Оригінальний картридж проти накипу для серії 1000 Оригінальний картридж проти накипу для серії 1000

      Картридж проти накипу Картридж зволожувача

      FY5133/00

      Загальна оцінка / 5
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      Оригінальний картридж проти накипу для серії 1000

      Збільште строк служби зволожувача за допомогою картриджа проти накипу. Він ефективно видаляє мінерали, запобігаючи відкладенню білого нальоту та зберігаючи якість і чистоту повітря в оселі.

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      Картридж проти накипу Картридж зволожувача

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      Картридж проти накипу

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      Оригінальний картридж проти накипу для серії 1000

      Захист зволожувача від накипу

      • Сумісність із серією 1000 зволожувачів повітря
      • Використання до 2–3 місяців
      • У комплекті: 1 картридж
      • Оригінальний картридж Philips

      Сумісність із зволожувачами повітря Philips серії 1000

      Цей зволожувальний картридж сумісний із зволожувачами повітря серії 1000, включно з моделями HU1509 і HU1510. Модель зволожувача зазначена в нижній частині пристрою

      Оригінальний картридж Philips для найкращої роботи

      Для оптимальної роботи завжди використовуйте оригінальний картридж Philips. Ці картриджі, які ідеально підходять для вашого пристрою, ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для забезпечення найвищої ефективності зволожувача повітря Philips протягом усього строку їх служби.

      Подовжує строк служби зволожувача повітря

      Спеціально розроблені гранули поглинають у воді такі мінерали, як кальцій і магній, запобігаючи накопиченню в пристрої вапняного нальоту. У районах із жорсткою водою для підтримки оптимальної роботи рекомендується використовувати картридж

      Строк служби: до 2–3 місяців

      Для оптимальної роботи ми рекомендуємо замінювати картридж кожні 2–3 місяці залежно від мінерального вмісту місцевої води та частоти використання.

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      Технічні характеристики

      • Загальні технічні характеристики

        Тип виробу
        Картридж проти накипу
        У комплекті
        1 касета
        Термін експлуатації
        2–3 місяці

      • Вага та розміри

        Висота виробу
        80 мм
        Вага виробу
        0,047 кг
        Довжина упаковки
        44 мм
        Ширина упаковки
        44 мм
        Висота упаковки
        84 мм
        Вага упаковки
        0,07 кг
        Довжина виробу
        41 мм
        Ширина виробу
        41 мм
      Badge-D2C

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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