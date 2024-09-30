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FY5133/00
Оригінальний картридж проти накипу для серії 1000
Збільште строк служби зволожувача за допомогою картриджа проти накипу. Він ефективно видаляє мінерали, запобігаючи відкладенню білого нальоту та зберігаючи якість і чистоту повітря в оселі.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Картридж зволожувача
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Цей зволожувальний картридж сумісний із зволожувачами повітря серії 1000, включно з моделями HU1509 і HU1510. Модель зволожувача зазначена в нижній частині пристрою
Для оптимальної роботи завжди використовуйте оригінальний картридж Philips. Ці картриджі, які ідеально підходять для вашого пристрою, ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для забезпечення найвищої ефективності зволожувача повітря Philips протягом усього строку їх служби.
Спеціально розроблені гранули поглинають у воді такі мінерали, як кальцій і магній, запобігаючи накопиченню в пристрої вапняного нальоту. У районах із жорсткою водою для підтримки оптимальної роботи рекомендується використовувати картридж
Для оптимальної роботи ми рекомендуємо замінювати картридж кожні 2–3 місяці залежно від мінерального вмісту місцевої води та частоти використання.
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Загальні технічні характеристики
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