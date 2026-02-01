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Більше не доступний
FY5156/10
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Найкраще зволоження NanoCloud. Жодного білого пилу та вологих плям
Для мийки повітря HU5930/10
Рекомендована заміна: кожні 6 місяців
Розумна конструкція забезпечує легке чищення та догляд за тампоном зволоження. Просто вийміть тампон разом із коліщатком для тампона з тримача тампона і сполосніть тампон зволоження під краном.
Сповіщення про збереження чистоти повітря негайно сповістить Вас, що настав час замінити тампон. Якщо тампон негайно не замінити, прилад перестане працювати, щоб не допустити неефективного очищення повітря. Поворотний тампон ніколи не знаходиться у воді; він перестане обертатися, коли закінчиться вода або буде досягнуто встановленого рівня вологості; вентилятор продовжуватиме працювати в режимі очищення і сушитиме тампон. Тож у Вас завжди є гарантія, що повітря очищене.
Невидимий водяний туман Philips NanoCloud не утворює білого пилу або вологих плям у кімнаті.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
Відгуки
Протестовано на білий стафілокок та вірус MS2; стан стосується антибактеріальних характеристик, перевірених відповідно до GB21551.3 із використанням білого стафілокока з початковою концентрацією 1*105 куо/м3.