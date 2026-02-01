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  • Потужний захист для найкращих результатів
  • Потужний захист для найкращих результатів
  • Потужний захист для найкращих результатів

ФільтрHEPA NanoProtect

FY5185/30

Потужний захист для найкращих результатів

Фільтр HEPA NanoProtect гарантує захист від вірусів, бактерій, пилку, пилу, PM2,5 та лупи домашніх тварин.

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Оригінальний фільтр Philips, який ідеально підходить до очищувача

Потужний захист для найкращих результатів

  • Затримує 99,97% алергенів та наддрібні частинки розміром 0,003 мкм

  • Для oчищувач повітря AC5659/10

  • Рекомендована заміна: кожні 24 місяці

Ідеально підходить для стабільно високої ефективності

Ідеально підходить для стабільно високої ефективності

Оригінальний фільтр Philips було розроблено разом із самим пристроєм для забезпечення ідеальної сумісності, що гарантує безперебійну роботу пристрою.

Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

Перед випуском із заводу повітряні фільтри Philips проходять комплекс обов’язкових і жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Наші фільтри розроблені для забезпечення найвищої ефективності очищувачів Philips до останнього дня строку служби фільтра.

Видалення до 99,9% вірусів

Видалення до 99,9% вірусів

Очищувач захоплює частинки в повітрі, у тому числі ті, які можуть містити віруси, що спричиняють респіраторні захворювання. Незалежно протестовано на предмет видалення до 99,9% вірусів і частинок із повітря. Також протестовано на коронавірус (8).

Технічні характеристики

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Примітки

  1. (1) Рекомендований термін служби розраховується на основі середньої тривалості експлуатації користувачами Philips та даних рівня забруднення навколишнього середовища ВООЗ. На фактичний строк служби впливає середовище та частота використання.

  2. (2) Актуально лише для окремих моделей із можливістю підключення

  3. (3) Актуально лише для країн, в яких є магазини Philips

  4. (4) Фільтр HEPA NanoProtect забезпечує менший опір потоку повітря, ніж матеріал фільтра HEPA H13, що дозволяє очищувачу повітря Philips з функцією NanoProtect забезпечити вищий коефіцієнт подачі чистого повітря (CADR), ніж із сертифікованим фільтром HEPA H13 відповідного розміру.

  5. (5) З повітря, яке проходить крізь фільтр; перевірено аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.

  6. (6) Залежить від того, який фільтр використовується із очищувачем Philips AC1711 або 1715

  7. (7) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в Airmid Health group Ltd.; у камері для тестування розміром 28,5 м³ містився вірус грипу A(H1N1).

  8. (8) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в зовнішній лабораторії в камері для тестування з вірусом пташиного бронхіту за допомогою фільтра Philips HEPA NanoProtect.