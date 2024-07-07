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  • Легка та ефективна
  • Легка та ефективна
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  • Легка та ефективна
  • Легка та ефективна
  • Легка та ефективна
  • Легка та ефективна
  • Легка та ефективна
  • Легка та ефективна
  • Легка та ефективна
  • Легка та ефективна

EasySpeedПарова праска

GC1742/40

4.8
| (42) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Легка та ефективна
Праска EasySpeed робить Ваше прасування легким та ефективним завдяки достатній кількості пари для усунення важких складок, підошві з антипригарним покриттям для легкого ковзання на будь-якій тканині, функції очищення від накипу для довговічної роботи.
Переглянути всі переваги

4 налаштування пари для кращих результатів прасування

Легка та ефективна

  • 2000 Вт

  • Постійна подача пари 25 г/хв

  • Паровий удар до 90 г

  • Підошва з антипригарним покриттям

Резервуар для води на 220 мл для довшого прасування

Резервуар для води на 220 мл для довшого прасування

Менше доливання води завдяки надвеликому резервуару для води ємністю 220 мл, тож Ви зможете попрасувати більше одягу за один раз.

4 налаштування пари для кращих результатів на будь-якій тканині

Перемикач функції очищення від накипу для тривалої ефективності відпарювання

Перемикач функції очищення від накипу для тривалої ефективності відпарювання

У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.8

з 5

42

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

2

07/07/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Задоволений якісним продуктом

Дуже якісна продукція, рекомендую, задоволений товаром

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC1742/40 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC1742/40 Парова праска

15/06/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудове співвідношення якості та ціни

Легка, зручна у використанні праска. Чудовий варіант в цьому ціновому діапазоні!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC1742/40 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC1742/40 Парова праска

18/01/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Гарна праска.

Дуже зручна праска. Легка, прасує гарно всі речі. Дружина задоволенна на всі 100 відсотків.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC1742/40 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC1742/40 Парова праска

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