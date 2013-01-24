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Легка та ефективна
Праска EasySpeed робить Ваше прасування легким та ефективним завдяки достатній кількості пари для усунення важких складок, підошві з антипригарним покриттям для легкого ковзання на будь-якій тканині, функції очищення від накипу для довговічної роботи. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легка та ефективна
Праска EasySpeed робить Ваше прасування легким та ефективним завдяки достатній кількості пари для усунення важких складок, підошві з антипригарним покриттям для легкого ковзання на будь-якій тканині, функції очищення від накипу для довговічної роботи. Переглянути усі переваги
Легка та ефективна
Праска EasySpeed робить Ваше прасування легким та ефективним завдяки достатній кількості пари для усунення важких складок, підошві з антипригарним покриттям для легкого ковзання на будь-якій тканині, функції очищення від накипу для довговічної роботи. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легка та ефективна
Праска EasySpeed робить Ваше прасування легким та ефективним завдяки достатній кількості пари для усунення важких складок, підошві з антипригарним покриттям для легкого ковзання на будь-якій тканині, функції очищення від накипу для довговічної роботи. Переглянути усі переваги
Парова праска
Ціна магазину Philips
Усього:
Менше доливання води завдяки надвеликому резервуару для води ємністю 220 мл, тож Ви зможете попрасувати більше одягу за один раз.
У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.
Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки.
Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.
Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари.
Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.
Носик цієї праски Philips забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).
Швидке усунення складок
Легкість у використанні
Видалення накипу
Розмір і вага
Гарантія
Конструкція
Технічні характеристики
Потужність