Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    EasySpeed

    Парова праска

    GC1742/40
    Загальна оцінка / 5
    • Легка та ефективна Легка та ефективна Легка та ефективна
      -{discount-value}

      EasySpeed Парова праска

      GC1742/40
      Загальна оцінка / 5

      Легка та ефективна

      Праска EasySpeed робить Ваше прасування легким та ефективним завдяки достатній кількості пари для усунення важких складок, підошві з антипригарним покриттям для легкого ковзання на будь-якій тканині, функції очищення від накипу для довговічної роботи. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      EasySpeed Парова праска

      Легка та ефективна

      Праска EasySpeed робить Ваше прасування легким та ефективним завдяки достатній кількості пари для усунення важких складок, підошві з антипригарним покриттям для легкого ковзання на будь-якій тканині, функції очищення від накипу для довговічної роботи. Переглянути усі переваги

      Легка та ефективна

      Праска EasySpeed робить Ваше прасування легким та ефективним завдяки достатній кількості пари для усунення важких складок, підошві з антипригарним покриттям для легкого ковзання на будь-якій тканині, функції очищення від накипу для довговічної роботи. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      EasySpeed Парова праска

      Легка та ефективна

      Праска EasySpeed робить Ваше прасування легким та ефективним завдяки достатній кількості пари для усунення важких складок, підошві з антипригарним покриттям для легкого ковзання на будь-якій тканині, функції очищення від накипу для довговічної роботи. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. steam-iron

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        EasySpeed

        EasySpeed

        Парова праска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Легка та ефективна

        4 налаштування пари для кращих результатів прасування

        • Паровий удар до 90 г
        • Підошва з антипригарним покриттям
        • Очищення від накипу
        Резервуар для води на 220 мл для довшого прасування

        Резервуар для води на 220 мл для довшого прасування

        Менше доливання води завдяки надвеликому резервуару для води ємністю 220 мл, тож Ви зможете попрасувати більше одягу за один раз.

        Перемикач функції очищення від накипу для тривалої ефективності відпарювання

        Перемикач функції очищення від накипу для тривалої ефективності відпарювання

        У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.

        Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки

        Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки

        Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки.

        Вбудований розпилювач води рівномірно зволожує тканину

        Вбудований розпилювач води рівномірно зволожує тканину

        Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.

        Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари

        Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари

        Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари.

        Більша підошва охоплює більшу площу за раз*

        Більша підошва охоплює більшу площу за раз*

        Широкий отвір для легкого наливання води*

        Широкий отвір для легкого наливання води*

        Підошва з антипригарним покриттям для легкого та швидкого ковзання по будь-якій тканині

        Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.

        Носик Triple Precision досягає навіть найскладніших місць

        Носик цієї праски Philips забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).

        Технічні характеристики

        • Швидке усунення складок

          Постійна подача пари
          25  г/хв.
          Потужність
          2000  Вт
          Паровий удар
          До 90  г
          Регулювання рівня подачі пари
          Так

        • Легкість у використанні

          Назва підошви
          Запобігає пригоранню
          Розпилення
          Так
          Ємність резервуара для води
          220  мл
          Сигнальний індикатор
          Так

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Вбудований перемикач для видалення накипу

        • Розмір і вага

          Вага праски
          0,72  кг

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

        • Конструкція

          Колір
          Червоний

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          1,9  м
          Час нагрівання
          30 сек.

        • Потужність

          Режим увімкнення (режим ECO)
          .

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            • Порівняно з попередньою лінійкою Comfort

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips