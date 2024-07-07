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Розширена гарантія 3 роки
2000 Вт
Постійна подача пари 25 г/хв
Паровий удар до 90 г
Підошва з антипригарним покриттям
Менше доливання води завдяки надвеликому резервуару для води ємністю 220 мл, тож Ви зможете попрасувати більше одягу за один раз.
У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.
Нагороди
4.8
з 5
42
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Renault 2017
07/07/2024
Україна
Перевірений покупець
Задоволений якісним продуктом
Дуже якісна продукція, рекомендую, задоволений товаром
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC1742/40 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC1742/40 Парова праска
Aleksis24
15/06/2024
Україна
Перевірений покупець
Чудове співвідношення якості та ціни
Легка, зручна у використанні праска. Чудовий варіант в цьому ціновому діапазоні!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC1742/40 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC1742/40 Парова праска
vakylla
18/01/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Гарна праска.
Дуже зручна праска. Легка, прасує гарно всі речі. Дружина задоволенна на всі 100 відсотків.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC1742/40 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC1742/40 Парова праска
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