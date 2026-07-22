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Максимальна зручність: жодних налаштувань, прасування без жодного клопоту
Результат як після прасування, але без громіздкості
Один оберт, 2 функції, необмежена свобода
Від ідеального прасування до швидкого відпарювання - лише один оберт
Компактний, елегантний дизайн: чудово вписується в будь-який інтер'єр
Наша революційна технологія забезпечує потужну та стабільну подачу пари. Без дошки, очікування та компромісів. Philips OneTurn - ідеальна гладкість без зайвих зусиль. Він постачається зі зручним килимком StyleMat, на якому можна прасувати або відпарювати будь-де - на столі, ліжку чи інших поверхнях, не пошкоджуючи їх.
Відчуйте повну потужність прасування без громіздкості традиційної праски. Наша інноваційна технологія забезпечує потужну, стабільну пару з гарантованою відсутністю протікань¹ для чітких результатів, як від праски, на будь-якій тканині — від делікатного шовку до структурованого бавовни.
Ідеальне прасування та делікатне відпарювання в одному легкому пристрої. Легко перемикайтеся між горизонтальним прасуванням цупких речей та вертикальним відпарюванням для делікатних тканин одним обертом. Постійна подача пари (45 г/хв) під будь-яким кутом забезпечує бездоганні результати.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Cepetis11
22/07/2026
Latvija
Gludina visu
Labs gludeklis. Ātri visu var izgludināt nenoņemot no pakaramā, taču, krekliem gan labāk izmantot parastà gludekļa funkciju. Praktiski, ka ar vienu ierīci var gludināt gan kā ar klasisko gludekli, gan kā ar tvaika gludekli. Iesaku šo produktu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-05-12
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-05-12
zemene97
21/07/2026
Latvija
Iesaku!
Ļoti praktisks un ērts gludeklis. Patīk, ka ir gan tradicionālā gludekļa funkcija, gan apģērba tvaicētāja funkcija vienā ierīcē!
Цей відгук про Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-07-07
Цей відгук про Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-07-07
Palma D
15/06/2026
Latvija
Praktisks un efektīvs
Esmu ļoti apmierināta ar šo pirkumu. Brīnišķīgs palīgs cilvēkiem, kuriem svarīgi, lai apģērbs vienmēr izskatās labi un nav saņurcīts, taču pats gludināšanas process šķiet apgrūtinošs. Šī ierīce lieliski apvieno parastā gludekļa un tvaicētāja funkcijas. Ļoti ērti, ka var gan ātri iztvaicēt saburzītu kleitu tieši uz pakaramā, gan arī izgludināt drēbes uz gludināmā dēļa. Lielisks ieguvums ikdienā, kas patiešām ietaupa laiku!
Цей відгук про Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-06-11
Цей відгук про Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-06-11
¹ Для типового побутового використання. Регулярне обслуговування є важливим для оптимальної роботи. Необхідне періодичне промивання
² Порівняно з праськами Philips із середньою вагою 2 кг і часом нагрівання приблизно 2 хвилини
³ Рекомендується використовувати функцію промивання після кожного місяця використання для підтримки якісного відпарювання. Якщо ви живете в регіоні з жорсткою водою, використовуйте функцію частіше
⁴ На основі потужності пари порівняно з праскою Philips (DST6120) у стандартному режимі
⁵ 1800 Вт при 240 В
⁶ Використовуйте Style Mat лише на рівній, термо- та паростійкій поверхні. Пара може пошкодити або спричинити знебарвлення деяких матеріалів або меблів