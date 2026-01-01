Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
GC215/20
Максимальна зручність: без налаштувань, без клопоту
Результати як від праски, без громіздкості
Один поворот, 2 функції, необмежена свобода
Обертова головка для точності чи швидкості – ваша тканина, ваш вибір
Компактний, елегантний дизайн: чудово вписується в будь-який інтер'єр
Достатньо потужний для повноцінного прасування, але готовий за лічені секунди для швидкого доглядання, компактний Philips OneTurn робить догляд за одягом легким. Без підготовки, без очікування — лише чіткі результати без зморшок, коли вам потрібно. М'яка прасувальна дошка має форму, натхненну класичною дошкою, велику поверхню для прасування та передову 4-шарову конструкцію, що забезпечує покращену підтримку, стабільність і управління вологою для комфортнішого прасування. Складається та легко зберігається завдяки вбудованій липучці, може використовуватися як вертикально, так і горизонтально відповідно до потреб різних типів одягу.⁴
Відчуйте повну потужність прасування без громіздкості традиційної парової праски. Наша інноваційна технологія забезпечує потужну, стабільну пару з гарантованою відсутністю протікань¹ для чітких результатів, як від прасування, на будь-якій тканині — від делікатного шовку до структурованого бавовни.
Ідеальне прасування та делікатне відпарювання в одному легкому пристрої. Плавно перемикайтеся між горизонтальним прасуванням цупких речей та вертикальним відпарюванням для делікатних тканин простим поворотом. Постійна подача пари (45 г/хв) під будь-яким кутом забезпечує бездоганні результати.
Відгуки
¹ Для типового побутового використання. Регулярне обслуговування є важливим для оптимальної продуктивності. Необхідне періодичне промивання
² Порівняно з праскою Philips із середньою вагою 2 кг і часом нагрівання приблизно 2 хвилини
³ Рекомендується використовувати функцію промивання після кожного місяця використання для підтримки хорошої продуктивності відпарювання. Якщо ви живете в регіоні з жорсткою водою, використовуйте функцію частіше
⁴ На основі інтенсивності пари порівняно з праскою Philips (DST6120) у стандартному режимі
⁵ 1800 Вт при 240 В
⁶ Використовуйте м'яку дошку лише на рівній, термо- та паростійкій поверхні. Пара може пошкодити або спричинити знебарвлення певних матеріалів оздоблення або меблів