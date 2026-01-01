Готовий до використання за секунди: без дошки, без очікування, без безладу.

Достатньо потужний для повноцінного прасування, але готовий за лічені секунди для швидкого доглядання, компактний Philips OneTurn робить догляд за одягом легким. Без підготовки, без очікування — лише чіткі результати без зморшок, коли вам потрібно. М'яка прасувальна дошка має форму, натхненну класичною дошкою, велику поверхню для прасування та передову 4-шарову конструкцію, що забезпечує покращену підтримку, стабільність і управління вологою для комфортнішого прасування. Складається та легко зберігається завдяки вбудованій липучці, може використовуватися як вертикально, так і горизонтально відповідно до потреб різних типів одягу.⁴