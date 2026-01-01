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  • Результати як від праски, без зайвих клопотів
  • Результати як від праски, без зайвих клопотів
  • Результати як від праски, без зайвих клопотів
  • Результати як від праски, без зайвих клопотів
  • Результати як від праски, без зайвих клопотів
  • Результати як від праски, без зайвих клопотів
  • Результати як від праски, без зайвих клопотів
  • Результати як від праски, без зайвих клопотів
  • Результати як від праски, без зайвих клопотів
  • Результати як від праски, без зайвих клопотів
  • Результати як від праски, без зайвих клопотів
  • Результати як від праски, без зайвих клопотів
  • Результати як від праски, без зайвих клопотів
  • Результати як від праски, без зайвих клопотів
  • Результати як від праски, без зайвих клопотів
  • Результати як від праски, без зайвих клопотів
  • Результати як від праски, без зайвих клопотів
  • Результати як від праски, без зайвих клопотів
  • Результати як від праски, без зайвих клопотів
  • Результати як від праски, без зайвих клопотів

Гібрид праски та відпарювачаOneTurn

GC215/20

Результати як від праски, без зайвих клопотів
Гібридна праска/відпарювач Philips OneTurn забезпечує потужну, точну роботу з максимальною зручністю — без дошки, без очікування, без протікань¹. Насолоджуйтеся чіткими результатами, як від прасування, удвічі швидше, в одному елегантному та зручному рішенні.²
Переглянути всі переваги

Інноваційна технологія: бездоганні результати вдвічі швидше²

Результати як від праски, без зайвих клопотів

  • Максимальна зручність: без налаштувань, без клопоту

  • Результати як від праски, без громіздкості

  • Один поворот, 2 функції, необмежена свобода

  • Обертова головка для точності чи швидкості – ваша тканина, ваш вибір

  • Компактний, елегантний дизайн: чудово вписується в будь-який інтер'єр

Готовий до використання за секунди: без дошки, без очікування, без безладу.

Готовий до використання за секунди: без дошки, без очікування, без безладу.

Достатньо потужний для повноцінного прасування, але готовий за лічені секунди для швидкого доглядання, компактний Philips OneTurn робить догляд за одягом легким. Без підготовки, без очікування — лише чіткі результати без зморшок, коли вам потрібно. М'яка прасувальна дошка має форму, натхненну класичною дошкою, велику поверхню для прасування та передову 4-шарову конструкцію, що забезпечує покращену підтримку, стабільність і управління вологою для комфортнішого прасування. Складається та легко зберігається завдяки вбудованій липучці, може використовуватися як вертикально, так і горизонтально відповідно до потреб різних типів одягу.⁴

Результати як від праски, без громіздкості

Результати як від праски, без громіздкості

Відчуйте повну потужність прасування без громіздкості традиційної парової праски. Наша інноваційна технологія забезпечує потужну, стабільну пару з гарантованою відсутністю протікань¹ для чітких результатів, як від прасування, на будь-якій тканині — від делікатного шовку до структурованого бавовни.

Від праски до відпарювача за один оберт

Від праски до відпарювача за один оберт

Ідеальне прасування та делікатне відпарювання в одному легкому пристрої. Плавно перемикайтеся між горизонтальним прасуванням цупких речей та вертикальним відпарюванням для делікатних тканин простим поворотом. Постійна подача пари (45 г/хв) під будь-яким кутом забезпечує бездоганні результати.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. ¹ Для типового побутового використання. Регулярне обслуговування є важливим для оптимальної продуктивності. Необхідне періодичне промивання

      2. ² Порівняно з праскою Philips із середньою вагою 2 кг і часом нагрівання приблизно 2 хвилини

      3. ³ Рекомендується використовувати функцію промивання після кожного місяця використання для підтримки хорошої продуктивності відпарювання. Якщо ви живете в регіоні з жорсткою водою, використовуйте функцію частіше

      4. ⁴ На основі інтенсивності пари порівняно з праскою Philips (DST6120) у стандартному режимі

      5. ⁵ 1800 Вт при 240 В

      6. ⁶ Використовуйте м'яку дошку лише на рівній, термо- та паростійкій поверхні. Пара може пошкодити або спричинити знебарвлення певних матеріалів оздоблення або меблів