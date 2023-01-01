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Прасувальна дошка для ефективного прасування
Прасувальна дошка відіграє важливу роль у процесі прасування. Прасувальна дошка Philips створена для того, щоб ви могли прасувати швидше та легше. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прасувальна дошка для ефективного прасування
Прасувальна дошка відіграє важливу роль у процесі прасування. Прасувальна дошка Philips створена для того, щоб ви могли прасувати швидше та легше. Переглянути усі переваги
Прасувальна дошка для ефективного прасування
Прасувальна дошка відіграє важливу роль у процесі прасування. Прасувальна дошка Philips створена для того, щоб ви могли прасувати швидше та легше. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прасувальна дошка для ефективного прасування
Прасувальна дошка відіграє важливу роль у процесі прасування. Прасувальна дошка Philips створена для того, щоб ви могли прасувати швидше та легше. Переглянути усі переваги
Дошка для прасування
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Під покриттям зі 100% бавовни є шари поролону та фетру. У такому поєднанні поверхня дошки для прасування буде зручною та гладкою.
Блокування для транспортування запобігає випадковому складанню дошки під час прасування та її розкладанню під час зберігання. Конструкція дошки для прасування тримається на спарених ніжках із нековзкою основою для додаткової стійкості.
Покриття дошки
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