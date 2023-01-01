Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    -

    Дошка для прасування

    GC221/98
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Прасувальна дошка для ефективного прасування Прасувальна дошка для ефективного прасування Прасувальна дошка для ефективного прасування
      -{discount-value}

      - Дошка для прасування

      GC221/98
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Прасувальна дошка для ефективного прасування

      Прасувальна дошка відіграє важливу роль у процесі прасування. Прасувальна дошка Philips створена для того, щоб ви могли прасувати швидше та легше. Переглянути усі переваги

      - Дошка для прасування

      Прасувальна дошка для ефективного прасування

      Прасувальна дошка відіграє важливу роль у процесі прасування. Прасувальна дошка Philips створена для того, щоб ви могли прасувати швидше та легше. Переглянути усі переваги

      Прасувальна дошка для ефективного прасування

      Прасувальна дошка відіграє важливу роль у процесі прасування. Прасувальна дошка Philips створена для того, щоб ви могли прасувати швидше та легше. Переглянути усі переваги

      - Дошка для прасування

      Прасувальна дошка для ефективного прасування

      Прасувальна дошка відіграє важливу роль у процесі прасування. Прасувальна дошка Philips створена для того, щоб ви могли прасувати швидше та легше. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        -

        -

        Дошка для прасування

        - {discount-value}

        Усього:

        recurring payment

        Прасувальна дошка для ефективного прасування

        • Створено для генераторів пари
        Багатошарове покриття дошки для плавного ковзання

        Багатошарове покриття дошки для плавного ковзання

        Під покриттям зі 100% бавовни є шари поролону та фетру. У такому поєднанні поверхня дошки для прасування буде зручною та гладкою.

        Створено для стабільності: блокування для транспортування і ковпачки на ніжки

        Створено для стабільності: блокування для транспортування і ковпачки на ніжки

        Блокування для транспортування запобігає випадковому складанню дошки під час прасування та її розкладанню під час зберігання. Конструкція дошки для прасування тримається на спарених ніжках із нековзкою основою для додаткової стійкості.

        Технічні характеристики

        • Покриття дошки

          Верхній шар
          100% бавовни
          Четвертий шар
          Фетр
          Другий шар
          Поролон
          Третій шар
          Захист від крапель

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Способи оплати:

            Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання:

            Підтримка інтернет-магазину
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips
            Контакти

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

            © Koninklijke Philips N.V., 2004–2024. Усі права захищені.

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.