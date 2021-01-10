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Потужний і зручний для швидких результатів щодня
Відпарювач Philips серії 8000 забезпечує швидке та легке усунення складок зі щоденного одягу; до 5 елементів одягу за раз, дошки для прасування не потрібно. Його безпечно використовувати на будь-якій тканині, навіть делікатній; він не залишає полиску і гарантовано не пропалить ваші речі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний і зручний для швидких результатів щодня
Відпарювач Philips серії 8000 забезпечує швидке та легке усунення складок зі щоденного одягу; до 5 елементів одягу за раз, дошки для прасування не потрібно. Його безпечно використовувати на будь-якій тканині, навіть делікатній; він не залишає полиску і гарантовано не пропалить ваші речі. Переглянути усі переваги
Потужний і зручний для швидких результатів щодня
Відпарювач Philips серії 8000 забезпечує швидке та легке усунення складок зі щоденного одягу; до 5 елементів одягу за раз, дошки для прасування не потрібно. Його безпечно використовувати на будь-якій тканині, навіть делікатній; він не залишає полиску і гарантовано не пропалить ваші речі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний і зручний для швидких результатів щодня
Відпарювач Philips серії 8000 забезпечує швидке та легке усунення складок зі щоденного одягу; до 5 елементів одягу за раз, дошки для прасування не потрібно. Його безпечно використовувати на будь-якій тканині, навіть делікатній; він не залишає полиску і гарантовано не пропалить ваші речі. Переглянути усі переваги
Компактний відпарювач
Усього:
Потужна пара до 32 г/хв. для швидких результатів щодня.
Готовність до використання лише за 60 секунд.
Обробляйте парою свій одяг лише за 3 хвилини**. Гаряча пластина запобігає появі конденсату на одязі й забезпечує швидкі результати.
Обробляйте парою одяг у підвішеному чи лежачому положенні за допомогою нашої гарячої пластини. Дошка для прасування не потрібна!
Завдяки запатентованій та унікальній технології видалення накипу пристрій може служити довше, забезпечуючи те саме відпарювання.
12 хвилин безперервного відпарювання! Резервуар для води ємністю 230 мл дає змогу відпарювати до 5 речей або два предмети одягу без повторного наповнення. Більш ніж достатньо для того, щоб привести до ладу одяг, перш ніж вийти з дому.
Кілька останніх місяців змусили нас наполегливіше шукати здорові та гігієнічні рішення. Наш ручний відпарювач знищує до 99,9% бактерій*. Ви можете навіть обробляти парою штори та простирадла.
Не пропалить ваші речі завдяки технології OptimalTemp. Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин. Це ідеальне рішення для делікатних тканин, зокрема шовку та кашеміру.
Простий у використанні
Швидке усунення складок
Видалення накипу
Гарантія
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