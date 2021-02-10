Потужний і зручний для швидких результатів щодня

Відпарювач Philips серії 8000 забезпечує швидке та легке усунення складок зі щоденного одягу; до 5 елементів одягу за раз, дошки для прасування не потрібно. Його безпечно використовувати на будь-якій тканині, навіть делікатній; він не залишає полиску і гарантовано не пропалить ваші речі. Переглянути усі переваги