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    8000 Series

    Компактний відпарювач

    GC810/20
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Потужний і зручний для швидких результатів щодня Потужний і зручний для швидких результатів щодня Потужний і зручний для швидких результатів щодня
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      8000 Series Компактний відпарювач

      GC810/20
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Потужний і зручний для швидких результатів щодня

      Відпарювач Philips серії 8000 забезпечує швидке та легке усунення складок зі щоденного одягу; до 5 елементів одягу за раз, дошки для прасування не потрібно. Його безпечно використовувати на будь-якій тканині, навіть делікатній; він не залишає полиску і гарантовано не пропалить ваші речі. Переглянути усі переваги

      8000 Series Компактний відпарювач

      Потужний і зручний для швидких результатів щодня

      Відпарювач Philips серії 8000 забезпечує швидке та легке усунення складок зі щоденного одягу; до 5 елементів одягу за раз, дошки для прасування не потрібно. Його безпечно використовувати на будь-якій тканині, навіть делікатній; він не залишає полиску і гарантовано не пропалить ваші речі. Переглянути усі переваги

      Потужний і зручний для швидких результатів щодня

      Відпарювач Philips серії 8000 забезпечує швидке та легке усунення складок зі щоденного одягу; до 5 елементів одягу за раз, дошки для прасування не потрібно. Його безпечно використовувати на будь-якій тканині, навіть делікатній; він не залишає полиску і гарантовано не пропалить ваші речі. Переглянути усі переваги

      8000 Series Компактний відпарювач

      Потужний і зручний для швидких результатів щодня

      Відпарювач Philips серії 8000 забезпечує швидке та легке усунення складок зі щоденного одягу; до 5 елементів одягу за раз, дошки для прасування не потрібно. Його безпечно використовувати на будь-якій тканині, навіть делікатній; він не залишає полиску і гарантовано не пропалить ваші речі. Переглянути усі переваги

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        8000 Series

        8000 Series

        Компактний відпарювач

        Усього:

        Потужний і зручний для швидких результатів щодня

        Дошка для прасування не потрібна!

        • 1600 Вт
        • Подача пари до 32 г/хв
        • Технологія видалення накипу
        • Готовність до використання за 60 секунд
        • Ємність для води 230 мл
        Потужна пара 32 г/хв. для швидких результатів

        Потужна пара 32 г/хв. для швидких результатів

        Потужна пара до 32 г/хв. для швидких результатів щодня.

        Готовність до використання за 60 секунд

        Готовність до використання за 60 секунд

        Готовність до використання лише за 60 секунд.

        Гаряча пластина для швидких результатів

        Гаряча пластина для швидких результатів

        Обробляйте парою свій одяг лише за 3 хвилини**. Гаряча пластина запобігає появі конденсату на одязі й забезпечує швидкі результати.

        Обробляйте парою одяг у підвішеному чи лежачому положенні

        Обробляйте парою одяг у підвішеному чи лежачому положенні

        Обробляйте парою одяг у підвішеному чи лежачому положенні за допомогою нашої гарячої пластини. Дошка для прасування не потрібна!

        Унікальна технологія видалення накипу

        Унікальна технологія видалення накипу

        Завдяки запатентованій та унікальній технології видалення накипу пристрій може служити довше, забезпечуючи те саме відпарювання.

        У комплекті StyleMat

        У комплекті StyleMat

        StyleMat забезпечує підтримку для ідеального освіження одягу парою у підвішеному та лежачому положенні

        Резервуар для води ємністю 230 мл

        Резервуар для води ємністю 230 мл

        12 хвилин безперервного відпарювання! Резервуар для води ємністю 230 мл дає змогу відпарювати до 5 речей або два предмети одягу без повторного наповнення. Більш ніж достатньо для того, щоб привести до ладу одяг, перш ніж вийти з дому.

        Пара знищує до 99,9% бактерій*

        Пара знищує до 99,9% бактерій*

        Кілька останніх місяців змусили нас наполегливіше шукати здорові та гігієнічні рішення. Наш ручний відпарювач знищує до 99,9% бактерій*. Ви можете навіть обробляти парою штори та простирадла.

        Не пропалить ваші речі завдяки технології OptimalTemp

        Не пропалить ваші речі завдяки технології OptimalTemp

        Не пропалить ваші речі завдяки технології OptimalTemp. Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин. Це ідеальне рішення для делікатних тканин, зокрема шовку та кашеміру.

        Технічні характеристики

        • Простий у використанні

          Ємність резервуара для води
          230 ml
          Технологія OptimalTEMP
          Так
          Щітка
          Так
          Для усіх тканин, які можна прасувати
          Так
          Доливання води будь-коли під час використання
          Так
          Не пропалить ваші речі
          Так
          Довжина шнура живлення
          2,5–3 m
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Готовність до використання
          Світловий індикатор
          StyleMat
          Так
          Силіконовий шланг подачі пари
          Так
          Безпечний на усіх тканинах
          Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку

        • Швидке усунення складок

          Функція 2-в-1
          Так
          Потужність
          1600 W
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Напруга
          220 V
          Готовність до використання
          1 min
          Регульована пара
          2 levels
          Керування пуском пари
          Так

        • Покриття дошки

          Третій шар
          Фетр

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Технологія видалення накипу

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Ризики, пов’язані з продуктом
            • Протестовано після 1-хвилинного використання продукту.
            • *Жіноча бавовняна футболка і спідниця до колін, протестовано лабораторією Philips за найвищого налаштування пари.

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            • Оплата при отриманні товару

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