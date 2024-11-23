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  • Потужний і зручний для швидких результатів щодня
  • Потужний і зручний для швидких результатів щодня
  • Потужний і зручний для швидких результатів щодня
  • Потужний і зручний для швидких результатів щодня
  • Потужний і зручний для швидких результатів щодня
  • Потужний і зручний для швидких результатів щодня
  • Потужний і зручний для швидких результатів щодня
  • Потужний і зручний для швидких результатів щодня
  • Потужний і зручний для швидких результатів щодня
  • Потужний і зручний для швидких результатів щодня
  • Потужний і зручний для швидких результатів щодня
  • Потужний і зручний для швидких результатів щодня
  • Потужний і зручний для швидких результатів щодня
  • Потужний і зручний для швидких результатів щодня
  • Потужний і зручний для швидких результатів щодня
  • Потужний і зручний для швидких результатів щодня
  • Потужний і зручний для швидких результатів щодня
  • Потужний і зручний для швидких результатів щодня
  • Потужний і зручний для швидких результатів щодня
  • Потужний і зручний для швидких результатів щодня

Серія 8000Компактний відпарювач

GC810/20

4.2
| (77) Відгуки | 82% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Потужний і зручний для швидких результатів щодня
Відпарювач Philips серії 8000 забезпечує швидке та легке усунення складок зі щоденного одягу; до 5 елементів одягу за раз, дошки для прасування не потрібно. Його безпечно використовувати на будь-якій тканині, навіть делікатній; він не залишає полиску і гарантовано не пропалить ваші речі.
Переглянути всі переваги

Дошка для прасування не потрібна!

Потужний і зручний для швидких результатів щодня

  • 1600 Вт

  • Подача пари до 32 г/хв

  • Готовність до використання за 60 секунд

  • Ємність для води 230 мл

Потужна пара 32 г/хв для швидких результатів

Потужна пара 32 г/хв для швидких результатів

Потужна пара до 32 г/хв для швидких результатів щодня.

Готовність до використання за 60 секунд

Готовність до використання за 60 секунд

Готовність до використання лише за 60 секунд.

Гаряча пластина для швидких результатів

Гаряча пластина для швидких результатів

Обробляйте парою свій одяг лише за 3 хвилини**. Гаряча пластина запобігає появі конденсату на одязі й забезпечує швидкі результати.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.2

з 5

77

Відгуки

82%

рекомендують цей виріб

2

23/11/2024

Україна

Україна

Чудовий та необхідний девайс!

Хочу залишити позитивний відгук, щодо цього чудового приладу (серія 8000, модель GC 801/10, біло- рожевий). По-перше він справляється зі своїми функціями на стільки ,на скільки може відносно маленький відварювач, а не ціла система - це треба розуміти! Юзаю більше місяця: светри, футболки, лонгсліви, палантини, штани з різної тканини і щільності, джинси (в тому числі на флісі) - відпарює! Більш якісно працює, якщо на гладильній дошці,то краще, ніж праска. Тобто можна використовувати як горизонтально,так і вертикально. Хочу зазначити,що має 2 режими, користуюсь тим,що максимальний; також можна обрати більш ощадний або еко- режим. Пристрій має довгий дріт та зручну вилку. Багато хто у відгуках, зазначив,що у новому пристрої була в резервуарі вода, а в очиснику- накип-> так от ці відпарювачі йдуть такі із заводу! Йде наліпка,що вони їх перевіряють таким чином. Я б теж не повірила, але я купувала в офлайн- магазині, тож мені декілька розпакували, щоб це довести, що вони дійсно всі із залишком водички всередині. Отакі от справи) Якщо ви хотіли невеликий ,але дієвий відпарювач - беріть!

Плюси

Виконує вказані функції, має зручний дизайн, доволі хороший об'єм резервуару для води, довгий дріт,зручна вилка

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

20/06/2024

Україна

Україна

МодельGC801/10 це удосконалена модель GC440/47

Користувались більше п'ять років моделлю GC440/47. Задоволені роботою проте не все вічне. Вирішили замовити досить подібну модель GC801/10. На вигляд ці моделі схожі. Але дана нова модель GC801/10 має ще додатково два режими потужності слабший та потужніший. Що думаю добре. Побачимо як буде у користуванні.Перше використання налаштувало на позитив від відпарювача.

Плюси

Не важкий, місткий резервувар, зручний у використанні. Можна ставити вертикально, що підошва у повітрі, це безпечно

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

06/12/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Гарно відпарює речі

Довіряю компанії Philips, техніка справно працює..

Плюси

Потужний, швидко відпарює

Мінуси

Сорочки ідеально випрасовані цим виробом не будуть, але це зазначено в інструкції

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

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      Примітки

      1. Протестовано після 1-хвилинного використання продукту.

      2. Жіноча бавовняна футболка і спідниця до колін, протестовано лабораторією Philips за найвищого налаштування пари.