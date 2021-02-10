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Потужний і зручний для швидких результатів щодня
Відпарювач Philips серії 8000 забезпечує швидке та легке усунення складок зі щоденного одягу; до 5 елементів одягу за раз, дошки для прасування не потрібно. Його безпечно використовувати на будь-якій тканині, навіть делікатній; він не залишає полиску і гарантовано не пропалить ваші речі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний і зручний для швидких результатів щодня
Відпарювач Philips серії 8000 забезпечує швидке та легке усунення складок зі щоденного одягу; до 5 елементів одягу за раз, дошки для прасування не потрібно. Його безпечно використовувати на будь-якій тканині, навіть делікатній; він не залишає полиску і гарантовано не пропалить ваші речі. Переглянути усі переваги
Потужний і зручний для швидких результатів щодня
Відпарювач Philips серії 8000 забезпечує швидке та легке усунення складок зі щоденного одягу; до 5 елементів одягу за раз, дошки для прасування не потрібно. Його безпечно використовувати на будь-якій тканині, навіть делікатній; він не залишає полиску і гарантовано не пропалить ваші речі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний і зручний для швидких результатів щодня
Відпарювач Philips серії 8000 забезпечує швидке та легке усунення складок зі щоденного одягу; до 5 елементів одягу за раз, дошки для прасування не потрібно. Його безпечно використовувати на будь-якій тканині, навіть делікатній; він не залишає полиску і гарантовано не пропалить ваші речі. Переглянути усі переваги