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Розширена гарантія 3 роки
1600 Вт
Подача пари до 32 г/хв
Готовність до використання за 60 секунд
Ємність для води 230 мл
Потужна пара до 32 г/хв для швидких результатів щодня.
Готовність до використання лише за 60 секунд.
Обробляйте парою свій одяг лише за 3 хвилини**. Гаряча пластина запобігає появі конденсату на одязі й забезпечує швидкі результати.
Нагороди
4.2
з 5
77
Відгуки
82%
рекомендують цей виріб
Kate_S
23/11/2024
Україна
Чудовий та необхідний девайс!
Хочу залишити позитивний відгук, щодо цього чудового приладу (серія 8000, модель GC 801/10, біло- рожевий). По-перше він справляється зі своїми функціями на стільки ,на скільки може відносно маленький відварювач, а не ціла система - це треба розуміти! Юзаю більше місяця: светри, футболки, лонгсліви, палантини, штани з різної тканини і щільності, джинси (в тому числі на флісі) - відпарює! Більш якісно працює, якщо на гладильній дошці,то краще, ніж праска. Тобто можна використовувати як горизонтально,так і вертикально. Хочу зазначити,що має 2 режими, користуюсь тим,що максимальний; також можна обрати більш ощадний або еко- режим. Пристрій має довгий дріт та зручну вилку. Багато хто у відгуках, зазначив,що у новому пристрої була в резервуарі вода, а в очиснику- накип-> так от ці відпарювачі йдуть такі із заводу! Йде наліпка,що вони їх перевіряють таким чином. Я б теж не повірила, але я купувала в офлайн- магазині, тож мені декілька розпакували, щоб це довести, що вони дійсно всі із залишком водички всередині. Отакі от справи) Якщо ви хотіли невеликий ,але дієвий відпарювач - беріть!
Плюси
Виконує вказані функції, має зручний дизайн, доволі хороший об'єм резервуару для води, довгий дріт,зручна вилка
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Інкогніто
20/06/2024
Україна
МодельGC801/10 це удосконалена модель GC440/47
Користувались більше п'ять років моделлю GC440/47. Задоволені роботою проте не все вічне. Вирішили замовити досить подібну модель GC801/10. На вигляд ці моделі схожі. Але дана нова модель GC801/10 має ще додатково два режими потужності слабший та потужніший. Що думаю добре. Побачимо як буде у користуванні.Перше використання налаштувало на позитив від відпарювача.
Плюси
Не важкий, місткий резервувар, зручний у використанні. Можна ставити вертикально, що підошва у повітрі, це безпечно
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Submarina
06/12/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Гарно відпарює речі
Довіряю компанії Philips, техніка справно працює..
Плюси
Потужний, швидко відпарює
Мінуси
Сорочки ідеально випрасовані цим виробом не будуть, але це зазначено в інструкції
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Протестовано після 1-хвилинного використання продукту.
Жіноча бавовняна футболка і спідниця до колін, протестовано лабораторією Philips за найвищого налаштування пари.