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GCA2100/20
Машинка для видалення ковтунців
Машинка для видалення ковтунців Philips легко та швидко видаляє ковтунці з будь-якого одягу. Надайте будь-якому одягу ідеального вигляду одним натисканням за допомогою нової машинки для стрижки ковтунців Philips!Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Машинка для видалення ковтунців
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Спеціально розроблена головка машинки захищає делікатний одяг від пошкоджень завдяки 1-міліметровому буферу для стрижки.
Заряджання від USB. До 90 хвилин роботи з одним повним зарядом акумулятора. Світловий індикатор указує на низький рівень заряду батареї.
Просто натисніть кнопку й легко видаліть ковтунці зі свого одягу. Зручна рукоятка машинки дозволяє легко тримати її його протягом тривалого часу.
Пристрій оснащено сіткою зі 150 отворами різного розміру, що дозволяє ефективно видаляти ковтунці будь-якого розміру.
Напівпрозорий контейнер для ковтунців можна легко вийняти та спорожнити.
Завдяки невеликому розміру пристрій зручно зберігати як вдома, так під час подорожі.
Розмір і вага
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