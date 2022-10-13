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    • Машинка для видалення ковтунців Машинка для видалення ковтунців Машинка для видалення ковтунців
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      Серія 1000 Машинка для видалення ковтунців

      GCA2100/20

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      Машинка для видалення ковтунців

      Машинка для видалення ковтунців Philips легко та швидко видаляє ковтунці з будь-якого одягу. Надайте будь-якому одягу ідеального вигляду одним натисканням за допомогою нової машинки для стрижки ковтунців Philips!

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      Серія 1000 Машинка для видалення ковтунців

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      Серія 1000
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      Серія 1000

      Машинка для видалення ковтунців

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      Машинка для видалення ковтунців

      Без зайвого ворсу в будь-який час і в будь-якому місці!

      • Безпечний для усіх тканин
      • Зарядний пристрій USB
      • Простота використання
      • Ефективне видалення ковтунців будь-якого розміру
      • Утилізація без зусиль
      Головка машинки захищає делікатний одяг від пошкоджень

      Головка машинки захищає делікатний одяг від пошкоджень

      Спеціально розроблена головка машинки захищає делікатний одяг від пошкоджень завдяки 1-міліметровому буферу для стрижки.

      До 90 хвилин роботи з одним повним зарядом акумулятора

      До 90 хвилин роботи з одним повним зарядом акумулятора

      Заряджання від USB. До 90 хвилин роботи з одним повним зарядом акумулятора. Світловий індикатор указує на низький рівень заряду батареї.

      Зручна ручка дозволяє легко тримати пристрій протягом тривалого часу

      Зручна ручка дозволяє легко тримати пристрій протягом тривалого часу

      Просто натисніть кнопку й легко видаліть ковтунці зі свого одягу. Зручна рукоятка машинки дозволяє легко тримати її його протягом тривалого часу.

      Сітка забезпечує ефективне видалення ковтунців будь-якого розміру

      Сітка забезпечує ефективне видалення ковтунців будь-якого розміру

      Пристрій оснащено сіткою зі 150 отворами різного розміру, що дозволяє ефективно видаляти ковтунці будь-якого розміру.

      Контейнер для ковтунців легко знімати та спорожнювати

      Контейнер для ковтунців легко знімати та спорожнювати

      Напівпрозорий контейнер для ковтунців можна легко вийняти та спорожнити.

      Завдяки невеликому розміру пристрій зручно зберігати

      Завдяки невеликому розміру пристрій зручно зберігати

      Завдяки невеликому розміру пристрій зручно зберігати як вдома, так під час подорожі.

      Технічні характеристики

      • Розмір і вага

        Розміри виробу (Ш x В x Д)
        7,5 x 7,3 x 9,5 см
        вага
        0,15 кг
        Тип зарядки
        USB

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      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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