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Чайник

HD4631/20
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Смачні гарячі напої Смачні гарячі напої Смачні гарячі напої
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    Чайник

    HD4631/20
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Смачні гарячі напої

    Гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай або миттєвий суп – водою 100 °C. Встановіть регулятор на чайнику Philips у потрібне положення і насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Технічні характеристики

      • Особливості конструкції

        Колір (кольори)
        матовий метал – чорний
        Матеріали
        • Нагрівальний елемент: нержавіюча сталь
        • Корпус: нержавіюча сталь та поліпропілен
        • Перемикач і тримач аксесуарів: поліпропілен

      • Загальні специфікації

        Акумуляторний
        Так
        Неслизька основа
        Так
        Ергономічна ручка
        Так
        Легке наливання води через носик
        Так
        Кришка з широким отвором
        Так
        Пристосування для шнура
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так
        Захист від нагрівання без води
        Так
        Платформа 360° градусів
        Так
        Наповнення через кришку і носик
        Так
        Плаский нагрівальний елемент
        Так

      • Технічні характеристики

        Ємність
        1,6  л
        Потужність
        2400  Вт
        Довжина шнура
        0,75  м
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        16,3 x 26,8 x 25  см
        Розміри упаковки (ШxГxВ)
        28,2 x 18,6 x 32,2  см

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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