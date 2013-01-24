Смачні гарячі напої
Гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай або миттєвий суп – водою 100 °C. Встановіть регулятор на чайнику Philips у потрібне положення і насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Переглянути усі переваги
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Смачні гарячі напої
Гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай або миттєвий суп – водою 100 °C. Встановіть регулятор на чайнику Philips у потрібне положення і насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Переглянути усі переваги
Регулятор температури для найкращого смаку напоїв.
Дозволяє закип’ятити потрібну кількість води, економлячи енергію та воду і сприяючи захисту довкілля.
Кришка з пружиною та великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.
Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води
Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.
Оригінальний індикатор у перемикачі ввімкнення/вимкнення повідомляє, коли чайник ввімкнено.
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Завдяки знімному фільтру з системою видалення накипу у Вашу чашку потрапляє чиста вода.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Особливості конструкції
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Розміри
Обслуговування