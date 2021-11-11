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Більше не доступний
Швидке та легке кип’ятіння води
Завдяки пласкому нагрівальному елементу цей чайник швидко кип’ятить воду, і його легко чистити. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої.
2400 Вт
1,5 л
Пластик
Автоматичне вимкнення
Захист від нагрівання без води
Воду в чайник можна набирати через носик або кришку.
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
4.8
з 5
188
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Agentdimas
11/11/2021
Україна
Надійний
Купив собі додому, бо в нас на работі (на виробництві) такі самі 2 чайникі працюють вже 5 рік в дуже напруженому темпі майже цілодобово.
Плюси
Надійний
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD4646/00 Чайник
Дата використання 2019-11-11
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD4646/00 Чайник
Дата використання 2019-11-11
Робі
10/11/2021
Україна
Чайник чудовий!
Працює більш трьох років. Жодних проблем. Дуже подобається, що накип не збирається на пластмасових стінках, а на залізній частині легко збирається.
Плюси
Надійність і якість!
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD4646/00 Чайник
Дата використання 2019-11-10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD4646/00 Чайник
Дата використання 2019-11-10
StAngel
09/11/2021
Україна
Простой быстрый надежный
Отличный чайник, пользуемся несколько лет, быстро закипает, легко моется, все практично и удобно
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD4646/00 Чайник
Дата використання 2019-11-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD4646/00 Чайник
Дата використання 2019-11-09