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Більше не доступний

Daily CollectionЧайник

HD4646/00

4.8

| (188) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб

Швидке та легке кип’ятіння води

Завдяки пласкому нагрівальному елементу цей чайник швидко кип’ятить воду, і його легко чистити. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої.

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Потужний чайник, простий в очищенні нагрівальний елемент

Швидке та легке кип’ятіння води

  • 2400 Вт

  • 1,5 л

  • Пластик

  • Автоматичне вимкнення

  • Захист від нагрівання без води

Зручне наповнення через кришку і носик

Зручне наповнення через кришку і носик

Воду в чайник можна набирати через носик або кришку.

Змотування шнура для зберігання

Змотування шнура для зберігання

Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

188

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

11/11/2021

Україна

Україна

Надійний

Купив собі додому, бо в нас на работі (на виробництві) такі самі 2 чайникі працюють вже 5 рік в дуже напруженому темпі майже цілодобово.

Плюси

Надійний

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD4646/00 Чайник

Дата використання 2019-11-11

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD4646/00 Чайник

Дата використання 2019-11-11

10/11/2021

Україна

Україна

Чайник чудовий!

Працює більш трьох років. Жодних проблем. Дуже подобається, що накип не збирається на пластмасових стінках, а на залізній частині легко збирається.

Плюси

Надійність і якість!

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD4646/00 Чайник

Дата використання 2019-11-10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD4646/00 Чайник

Дата використання 2019-11-10

09/11/2021

Україна

Україна

Простой быстрый надежный

Отличный чайник, пользуемся несколько лет, быстро закипает, легко моется, все практично и удобно

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD4646/00 Чайник

Дата використання 2019-11-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD4646/00 Чайник

Дата використання 2019-11-09

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