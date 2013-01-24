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Daily Collection

Чайник

HD4646/00
Загальна оцінка / 5
  • Швидке та легке кип’ятіння води Швидке та легке кип’ятіння води Швидке та легке кип’ятіння води
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    Daily Collection Чайник

    HD4646/00
    Загальна оцінка / 5

    Швидке та легке кип’ятіння води

    Завдяки пласкому нагрівальному елементу цей чайник швидко кип’ятить воду, і його легко чистити. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Чайник

    Швидке та легке кип’ятіння води

    Завдяки пласкому нагрівальному елементу цей чайник швидко кип’ятить воду, і його легко чистити. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги

    Швидке та легке кип’ятіння води

    Завдяки пласкому нагрівальному елементу цей чайник швидко кип’ятить воду, і його легко чистити. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Чайник

    Швидке та легке кип’ятіння води

    Завдяки пласкому нагрівальному елементу цей чайник швидко кип’ятить воду, і його легко чистити. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги

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      Швидке та легке кип’ятіння води

      Потужний чайник, простий в очищенні нагрівальний елемент

      • 1,5 л, 2400 Вт
      • Індикатор рівня води
      • Білий
      • Шарнірна кришка
      Зручне наповнення через кришку і носик

      Зручне наповнення через кришку і носик

      Воду в чайник можна набирати через носик або кришку.

      Змотування шнура для зберігання

      Змотування шнура для зберігання

      Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.

      Багаторівнева система захисту

      Багаторівнева система захисту

      Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води

      Шарнірна кришка із широким отвором для легкого наповнення і чищення

      Шарнірна кришка із широким отвором для легкого наповнення і чищення

      Шарнірна кришка із великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.

      Ручка кришки залишається прохолодною на дотик

      Ручка кришки залишається прохолодною на дотик

      Ручка кришки залишається прохолодною на дотик.

      Мікросітчастий фільтр для прозорої води

      Мікросітчастий фільтр для прозорої води

      Знімний мікросітчастий фільтр на носику вловлює частинки накипу розміром > 200 мікрон та забезпечує чистоту води у чашці.

      Технічні характеристики

      • Особливості конструкції

        Матеріали
        • Нагрівальний елемент: нержавіюча сталь
        • Корпус: поліпропілен/ ABS
        • Перемикач і тримач аксесуарів: поліпропілен
        Колір (кольори)
        Білий

      • Загальні специфікації

        Акумуляторний
        Так
        Неслизька основа
        Так
        Ергономічна ручка
        Так
        Легке наливання води через носик
        Так
        Кришка з широким отвором
        Так
        Пристосування для шнура
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так
        Захист від нагрівання без води
        Так
        Платформа 360° градусів
        Так
        Наповнення через кришку і носик
        Так
        Плаский нагрівальний елемент
        Так

      • Технічні характеристики

        Ємність
        1,5  л
        Потужність
        2000–2400  Вт
        Довжина шнура
        0,75  м
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        16,6 x 23 x 24,9  см
        Розміри упаковки (ШxГxВ)
        28,7 x 18,8 x 23,3  см

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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