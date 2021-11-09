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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
2400 Вт
1,5 л
Пластик
Автоматичне вимкнення
Захист від нагрівання без води
Воду в чайник можна набирати через носик або кришку.
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
4.7
з 5
134
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Ямолодець
09/11/2021
Україна
Чудовий чайник
Працює вже декілька років і не ламається, на відміну від чайників інших виробників
Плюси
Довговічний
Мінуси
Пластмасовий
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD4646/40 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD4646/40 Чайник
Lilo86
26/10/2021
Україна
Отличный чайник, качество проверенное временем
Чайником пользуемся уже 5 лет, никаких проблем и нареканий по работе нет,качество на высшем уровне.
Плюси
Качество,внешний вид
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD4646/40 Чайник
Date of Use 2019-10-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD4646/40 Чайник
Date of Use 2019-10-26
Ksu45
26/10/2021
Україна
Отличный чайник!!
Уже около 3 лет пользуюсь этим чайником!! Очень классный, современный дизайн и отличное качество.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD4646/40 Чайник
Date of Use 2019-10-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD4646/40 Чайник
Date of Use 2019-10-26