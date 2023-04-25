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Більше не доступний

Daily CollectionЧайник

HD4646/70

4.8

| (240) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб

Швидке та легке кип’ятіння води

Завдяки пласкому нагрівальному елементу цей чайник швидко кип’ятить воду, і його легко чистити. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої.

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Потужний чайник, простий в очищенні нагрівальний елемент

Швидке та легке кип’ятіння води

  • 2400 Вт

  • 1,5 л

  • Пластик

  • Автоматичне вимкнення

  • Захист від нагрівання без води

Зручне наповнення через кришку і носик

Зручне наповнення через кришку і носик

Воду в чайник можна набирати через носик або кришку.

Змотування шнура для зберігання

Змотування шнура для зберігання

Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

240

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

25/04/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Качественный

Был такой же лет 15 назад, отслужил 8 лет. Потом сменили на черный, но к сожалению, Вместе с квартирой был уничтожен, а сейчас взяли такой, замечательно работает, никаких посторонних запахов пластика и тд нет! Очень довольна, как и в прошлые разы..

Плюси

Качество

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD4646/70 Чайник

Дата використання 2022-10-25

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD4646/70 Чайник

Дата використання 2022-10-25

23/06/2022

Україна

Україна

Вїдмїнний чайник за свою вартїсть!!!

Швидко закипає, дуже зручний у використаннї. Це вже друга така сама модель, як була ранїше.( перший, нажаль, вкрали на роботї)

Плюси

довговічність

Мінуси

нема

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD4646/70 Чайник

Дата використання 2020-06-23

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD4646/70 Чайник

Дата використання 2020-06-23

11/11/2021

Україна

Україна

Надійний

Купив собі додому, бо в нас на работі (на виробництві) такі самі 2 чайникі працюють вже 5 рік в дуже напруженому темпі майже цілодобово.

Плюси

Надійний

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD4646/00 Чайник

Дата використання 2019-11-11

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD4646/00 Чайник

Дата використання 2019-11-11

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