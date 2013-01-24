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    Чайник

    HD4659/04
    Загальна оцінка / 5
    • Швидке та легке кип’ятіння води Швидке та легке кип’ятіння води Швидке та легке кип’ятіння води
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      Чайник

      HD4659/04
      Загальна оцінка / 5

      Швидке та легке кип’ятіння води

      Цей чайник Philips швидко кип’ятить воду і для зручності інформує про готовність води звуковим сигналом. Також він оснащений фільтром подвійної дії та пласкою системою нагрівання, яку легко чистити. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Чайник

      Швидке та легке кип’ятіння води

      Цей чайник Philips швидко кип’ятить воду і для зручності інформує про готовність води звуковим сигналом. Також він оснащений фільтром подвійної дії та пласкою системою нагрівання, яку легко чистити. Переглянути усі переваги

      Швидке та легке кип’ятіння води

      Цей чайник Philips швидко кип’ятить воду і для зручності інформує про готовність води звуковим сигналом. Також він оснащений фільтром подвійної дії та пласкою системою нагрівання, яку легко чистити. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Чайник

      Швидке та легке кип’ятіння води

      Цей чайник Philips швидко кип’ятить воду і для зручності інформує про готовність води звуковим сигналом. Також він оснащений фільтром подвійної дії та пласкою системою нагрівання, яку легко чистити. Переглянути усі переваги

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        Чайник

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Швидке та легке кип’ятіння води

        Потужний чайник, простий в очищенні нагрівальний елемент

        • 1,7 л, 2400 Вт
        • Білий з сірим
        Звучання сигналу повідомляє, що вода закипіла

        Звучання сигналу повідомляє, що вода закипіла

        Звучання сигналу повідомляє, що вода закипіла

        Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

        Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

        Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.

        Фільтр подвійної дії для прозорих напоїв і чистішого чайника

        Фільтр подвійної дії для прозорих напоїв і чистішого чайника

        Цей фільтр проти накипу виконує дві дії: збирач накипу вловлює накип з води, а звичайний фільтр запобігає потраплянню частинок, що залишилися, у Ваш напій.

        Пласкі нагрівальні елементи для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

        Пласкі нагрівальні елементи для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

        Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

        Технічні характеристики

        • Особливості дизайну

          Колір (кольори)
          Білий і сірий
          Матеріали
          Пластик

        • Загальні специфікації

          Без шнура
          Так
          Легке наливання води через носик
          Так
          Зберігання шнура
          Так
          Автоматичне вимкнення
          Так
          Захист від нагрівання без води
          Так
          Платформа 360° градусів
          Так
          Кришка з широким отвором
          Так
          Плаский нагрівальний елемент
          Так

        • Технічні характеристики

          Потужність
          2000–2400  Вт
          Напруга
          220–240  В
          Частота
          50–60  Гц
          Довжина шнура
          0,75  м
          Ємність
          0,1–0,7  л

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