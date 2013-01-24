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Швидке та легке кип’ятіння води
Зручність використання завдяки звуковому сигналу, який інформує про кипіння води. Фільтр подвійної дії та пласка система нагрівання, яку легко чистити. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та легке кип’ятіння води
Зручність використання завдяки звуковому сигналу, який інформує про кипіння води. Фільтр подвійної дії та пласка система нагрівання, яку легко чистити. Переглянути усі переваги
Швидке та легке кип’ятіння води
Зручність використання завдяки звуковому сигналу, який інформує про кипіння води. Фільтр подвійної дії та пласка система нагрівання, яку легко чистити. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та легке кип’ятіння води
Зручність використання завдяки звуковому сигналу, який інформує про кипіння води. Фільтр подвійної дії та пласка система нагрівання, яку легко чистити. Переглянути усі переваги
Чайник
Ціна магазину Philips
Усього:
Звучання сигналу повідомляє, що вода закипіла
Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.
Цей фільтр проти накипу виконує дві дії: збирач накипу вловлює накип з води, а звичайний фільтр запобігає потраплянню частинок, що залишилися, у Ваш напій.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні характеристики