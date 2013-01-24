Швидке та легке кип’ятіння води
Надійний металевий електричний чайник Philips обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та легке кип’ятіння води
Надійний металевий електричний чайник Philips обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься. Переглянути усі переваги
Швидке та легке кип’ятіння води
Надійний металевий електричний чайник Philips обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та легке кип’ятіння води
Надійний металевий електричний чайник Philips обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься. Переглянути усі переваги
Шарнірна кришка із великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.
Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.
Воду в чайник можна набирати через носик або шарнірну кришку.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Оригінальний індикатор у перемикачі ввімкнення/вимкнення повідомляє, коли чайник ввімкнено.
Фільтр із системою видалення накипу для чистої води та чайника без накипу.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води.
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Розміри
Обслуговування