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  • Швидке та легке кип’ятіння води
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  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води

Більше не доступний

Чайник

HD4665/20

4
| (12) Відгуки
Швидке та легке кип’ятіння води
Надійний металевий електричний чайник Philips обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься.
Переглянути всі переваги

Потужний чайник, простий в очищенні нагрівальний елемент

Швидке та легке кип’ятіння води

  • 1,7 л, 2400 Вт

  • Індикатор рівня води

  • Матовий метал

  • Шарнірна кришка

Багаторівнева система захисту

Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води.

Шарнірна кришка із широким отвором для легкого наповнення і чищення

Шарнірна кришка із широким отвором для легкого наповнення і чищення

Шарнірна кришка із великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.

Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків

Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків

Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

12

Відгуки

1

08/04/2019

Україна

Україна

Супер чайник

Дуже задоволена купівлею даного товару. Легкий, потужний, швидкий і гарний чайничок. У використанні не довго, але свої функції виконує на відмінно!!! Вважаю що буде чудовим помічником на довгі роки.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4665/20 Kettle

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4665/20 Kettle

02/04/2019

Україна

Україна

Отличный чайник

Мой первый чайник Philips. Пользовались больше пяти лет.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4665/20 Kettle

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4665/20 Kettle

01/12/2013

Polska

Polska

produkt wysokiej klasy

Elegancki, trwały i dobrze zaprojektowany czajnik. Jestem zadowolony. Jest też dośc pojemny bo 1,7 litra czyli więcej od niektórych czajników innych firm. Przydaje się gdy trzeba szybko zagotować wodę dla większej ilości osób Posiadam także przelewowy ekspres do kawy z tej samej serii.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4665/20 Czajnik

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4665/20 Czajnik

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