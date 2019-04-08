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Більше не доступний
HD4665/20
1,7 л, 2400 Вт
Індикатор рівня води
Матовий метал
Шарнірна кришка
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води.
Шарнірна кришка із великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.
Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.
4.0
з 5
12
Відгуки
Виктория25
08/04/2019
Україна
Супер чайник
Дуже задоволена купівлею даного товару. Легкий, потужний, швидкий і гарний чайничок. У використанні не довго, але свої функції виконує на відмінно!!! Вважаю що буде чудовим помічником на довгі роки.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4665/20 Kettle
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4665/20 Kettle
Альтерра
02/04/2019
Україна
Отличный чайник
Мой первый чайник Philips. Пользовались больше пяти лет.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4665/20 Kettle
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4665/20 Kettle
GREGMAN
01/12/2013
Polska
produkt wysokiej klasy
Elegancki, trwały i dobrze zaprojektowany czajnik. Jestem zadowolony. Jest też dośc pojemny bo 1,7 litra czyli więcej od niektórych czajników innych firm. Przydaje się gdy trzeba szybko zagotować wodę dla większej ilości osób Posiadam także przelewowy ekspres do kawy z tej samej serii.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4665/20 Czajnik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4665/20 Czajnik