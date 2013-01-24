Кип’ятіть потрібну кількість води
Унікальна "індикація однієї чашки" цього стильного чайника Philips HD4677/20 дозволяє кип’ятити лише потрібну кількість води. Таким чином, можна легко заощадити до 66% електроенергії, сприяючи захисту довкілля. Переглянути усі переваги
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Кип’ятіть потрібну кількість води
Унікальна "індикація однієї чашки" цього стильного чайника Philips HD4677/20 дозволяє кип’ятити лише потрібну кількість води. Таким чином, можна легко заощадити до 66% електроенергії, сприяючи захисту довкілля. Переглянути усі переваги
Дозволяє закип’ятити потрібну кількість води, економлячи до 66% енергії та води і сприяючи захисту довкілля.
Шарнірна кришка із великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі чайника Philips забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Сигнал звучить, коли вода закипіла.
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Оригінальний індикатор у перемикачі ввімкнення/вимкнення повідомляє, коли чайник ввімкнено.
Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.
Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.
Знімний мікросітчастий фільтр на носику вловлює частинки накипу розміром > 200 мікрон та забезпечує чистоту води у чашці.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води.
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Розміри
Обслуговування