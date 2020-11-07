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  • Кип’ятіть потрібну кількість води
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  • Кип’ятіть потрібну кількість води
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Більше не доступний

Viva CollectionЧайник

HD4677/40

4.4
| (24) Відгуки | 83% рекомендують цей виріб
Кип’ятіть потрібну кількість води
Унікальна "індикація однієї чашки" цього стильного електричного чайника Philips HD4677/40 дозволяє кип’ятити лише потрібну кількість води. Таким чином, можна легко заощадити до 66% електроенергії, сприяючи захисту довкілля.
Переглянути всі переваги

Цей чайник економить до 66% електроенергії

Кип’ятіть потрібну кількість води

  • 1,7 л, 2400 Вт

  • Індикатор ємності для 1 чашки

  • Біла з бузковим

  • Шарнірна кришка

Індикатор ємності для 1 чашки для кип’ятіння лише потрібної кількості води

Індикатор ємності для 1 чашки для кип’ятіння лише потрібної кількості води

Дозволяє закип’ятити потрібну кількість води, економлячи до 66% енергії та води і сприяючи захисту довкілля.

Шарнірна кришка із широким отвором для легкого наповнення і чищення

Шарнірна кришка із широким отвором для легкого наповнення і чищення

Шарнірна кришка із великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі чайника Philips забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

24

Відгуки

83%

рекомендують цей виріб

3

07/11/2020

Україна

Україна

Гарний чайник

Чудовий та надійний чайник, який на всі 100% справляється зі своїми функціями. Проблем з ним в нас ніколи не було. Плюс гарний дизайн та чорний колір. Захист від перегріву заслуговує на окрему увагу - можна не боятися, що прилад згорить, а разом з ним і квартира)) Загалом моду сміливо рекомендувати його всім, не пожалкуєте.

Плюси

Дизайн, якість, надійність, довговічність.

Мінуси

Такого немає.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD4677/20 Чайник

Date of Use 2018-11-07

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD4677/20 Чайник

Date of Use 2018-11-07

20/06/2019

Україна

Україна

Дуже задоволений покупкою! Рекомендую!

Чайник використовую вже 3 роки. Дуже швидко нагріває воду. Має стильний дизайн. Ніяких проблем не виникало.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD4677/20 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD4677/20 Чайник

01/04/2019

Україна

Україна

Отличный продукт

Хороший чайник для своей цены. Простой в использовании. Быстро закипает. Превосходно чистится. Проверен временем.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD4677/20 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD4677/20 Чайник

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