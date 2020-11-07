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Більше не доступний
1,7 л, 2400 Вт
Індикатор ємності для 1 чашки
Біла з бузковим
Шарнірна кришка
Дозволяє закип’ятити потрібну кількість води, економлячи до 66% енергії та води і сприяючи захисту довкілля.
Шарнірна кришка із великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі чайника Philips забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
4.4
з 5
24
Відгуки
83%
рекомендують цей виріб
Nefarrio
07/11/2020
Україна
Гарний чайник
Чудовий та надійний чайник, який на всі 100% справляється зі своїми функціями. Проблем з ним в нас ніколи не було. Плюс гарний дизайн та чорний колір. Захист від перегріву заслуговує на окрему увагу - можна не боятися, що прилад згорить, а разом з ним і квартира)) Загалом моду сміливо рекомендувати його всім, не пожалкуєте.
Плюси
Дизайн, якість, надійність, довговічність.
Мінуси
Такого немає.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD4677/20 Чайник
Date of Use 2018-11-07
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD4677/20 Чайник
Date of Use 2018-11-07
Urasikus
20/06/2019
Україна
Дуже задоволений покупкою! Рекомендую!
Чайник використовую вже 3 роки. Дуже швидко нагріває воду. Має стильний дизайн. Ніяких проблем не виникало.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD4677/20 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD4677/20 Чайник
NeighborD
01/04/2019
Україна
Отличный продукт
Хороший чайник для своей цены. Простой в использовании. Быстро закипает. Превосходно чистится. Проверен временем.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD4677/20 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD4677/20 Чайник