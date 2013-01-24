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Viva Collection

Чайник

HD4677/40
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Кип’ятіть потрібну кількість води Кип’ятіть потрібну кількість води Кип’ятіть потрібну кількість води
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    Viva Collection Чайник

    HD4677/40
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Кип’ятіть потрібну кількість води

    Унікальна "індикація однієї чашки" цього стильного електричного чайника Philips HD4677/40 дозволяє кип’ятити лише потрібну кількість води. Таким чином, можна легко заощадити до 66% електроенергії, сприяючи захисту довкілля. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Viva Collection Чайник

    Кип’ятіть потрібну кількість води

    Унікальна "індикація однієї чашки" цього стильного електричного чайника Philips HD4677/40 дозволяє кип’ятити лише потрібну кількість води. Таким чином, можна легко заощадити до 66% електроенергії, сприяючи захисту довкілля. Переглянути усі переваги

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      Цей чайник економить до 66% електроенергії

      • 1,7 л, 2400 Вт
      • Індикатор ємності для 1 чашки
      • Біла з бузковим
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      Сигнал звучить, коли вода закипіла.

      Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

      Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

      Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.

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      Сигнальний індикатор повідомляє про увімкнення чайника

      Оригінальний індикатор у перемикачі ввімкнення/вимкнення повідомляє, коли чайник ввімкнено.

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      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.

      Мікросітчастий фільтр для прозорої води

      Мікросітчастий фільтр для прозорої води

      Знімний мікросітчастий фільтр на носику вловлює частинки накипу розміром > 200 мікрон та забезпечує чистоту води у чашці.

      Багаторівнева система захисту

      Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води.

      Технічні характеристики

      • Особливості конструкції

        Матеріали
        • Нагрівальний елемент: нержавіюча сталь
        • Корпус: поліпропілен/ ABS
        • Перемикач і тримач аксесуарів: поліпропілен
        Колір (кольори)
        Білий та бузковий

      • Загальні специфікації

        Використання без шнура
        Так
        Неслизька основа
        Так
        Ергономічна ручка
        Так
        Легке наливання води через носик
        Так
        Кришка з широким отвором
        Так
        Пристосування для шнура
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так
        Захист від нагрівання без води
        Так
        Платформа 360° градусів
        Так
        Наповнення через кришку і носик
        Так
        Плаский нагрівальний елемент
        Так

      • Технічні характеристики

        Ємність
        1,7  л
        Потужність
        2400  Вт
        Довжина шнура
        0,75  м
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        16,2 x 26,5 x 22  см
        Розміри упаковки (ШxГxВ)
        22x18,1x32,2  см

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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