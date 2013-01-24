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Чайник

HD4680/55
Загальна оцінка / 5
  • Швидке та легке кип’ятіння води Швидке та легке кип’ятіння води Швидке та легке кип’ятіння води
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    Чайник

    HD4680/55
    Загальна оцінка / 5

    Швидке та легке кип’ятіння води

    Шукаєте ідеальний чайник, який кип’ятить воду за кілька секунд і чиститься без зайвих зусиль? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Чайник

    Швидке та легке кип’ятіння води

    Шукаєте ідеальний чайник, який кип’ятить воду за кілька секунд і чиститься без зайвих зусиль? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги

    Швидке та легке кип’ятіння води

    Шукаєте ідеальний чайник, який кип’ятить воду за кілька секунд і чиститься без зайвих зусиль? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Чайник

    Швидке та легке кип’ятіння води

    Шукаєте ідеальний чайник, який кип’ятить воду за кілька секунд і чиститься без зайвих зусиль? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги

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      Швидке та легке кип’ятіння води

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      • Біло-оранжевий
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      Завдяки знімному фільтру з системою видалення накипу у Вашу чашку потрапляє чиста вода.

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Холодна стінка для безпечного дотику

      Холодна стінка для безпечного дотику

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Платформа 360° градусів
        • Автоматичне вимкнення
        • Захист від нагрівання без води
        • Пристосування для шнура
        • Ергономічна ручка
        • Плаский нагрівальний елемент
        • Наповнення через кришку і носик
        • Неслизька основа
        • Кришка з широким отвором

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технічні характеристики

        Ємність
        1,0  л
        Потужність
        2000–2400  Вт
        Довжина шнура
        0,75  м
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Вага та розміри

        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        21,3 x 17,6 x 25  мм

      • Конструкція

        Колір
        Білий та оранжевий

      • Покриття корпусу

        Матеріал нагрівального елемента
        Нержавіюча сталь
        Матеріал основного корпусу
        Поліпропілен / ABS
        Матеріал перемикача
        Поліпропілен

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