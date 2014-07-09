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Більше не доступний
Швидке та легке кип’ятіння води
Шукаєте ідеальний чайник, який кип’ятить воду за кілька секунд і чиститься без зайвих зусиль? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої.
1,0 л, 2400 Вт
Індикатор рівня води
Біло-оранжевий
Шарнірна кришка
Завдяки знімному фільтру з системою видалення накипу у Вашу чашку потрапляє чиста вода.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Шарнірна кришка із великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.
4.7
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
blanca
09/07/2014
Polska
Idealny dla 1-2 osób
Elegancki i ozdobny mały czajnik, który długo pozostaje czysty. Dzięki filtrowi Double Action osad z kamienia nie dostaje się do wody. Woda szybko się gotuje, czajnik jest łatwy w czyszczeniu, bardzo wygodny w użyciu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4680/55 Czajnik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4680/55 Czajnik
CLARA
24/01/2019
Magyarország
Újból megvenném!
Amellett, hogy 'csinos darab', rendszeres, napi többszöri használat mellett is hibátlanul működik már hosszú évek óta. Könnyen kezelhető és tisztítható. Sajnálatos, hogy már nem gyártják, de szerencsénkre ' nekünk van' !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4680/55 Vízforraló
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4680/55 Vízforraló
chojrak
06/04/2016
Polska
Dobry
Nieduży, poręczny czajniczek. Idealny dla czteroosobowej rodziny. Krótki okres oczekiwania na zagotowanie wody. Pojemność 1 l. wystarcza na jednorazowe przygotowanie np. herbaty dla wszystkich członków rodziny. Przez około 6 miesięcy sprawował się idealnie. Po tym czasie nie wiem z jakiego powodu zaczął nam przeciekać.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4680/55 Czajnik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4680/55 Czajnik