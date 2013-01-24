Швидке та легке кип’ятіння води
Шукаєте ідеальний чайник, який кип’ятить воду за кілька секунд і чиститься без зайвих зусиль? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та легке кип’ятіння води
Шукаєте ідеальний чайник, який кип’ятить воду за кілька секунд і чиститься без зайвих зусиль? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги
Швидке та легке кип’ятіння води
Шукаєте ідеальний чайник, який кип’ятить воду за кілька секунд і чиститься без зайвих зусиль? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та легке кип’ятіння води
Шукаєте ідеальний чайник, який кип’ятить воду за кілька секунд і чиститься без зайвих зусиль? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги
Шарнірна кришка із великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.
Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води
Зручний для сприйняття індикатор рівня води для використання як правою, так і лівою рукою.
Завдяки знімному фільтру з системою видалення накипу у Вашу чашку потрапляє чиста вода.
Загальні специфікації
Обслуговування
Технічні характеристики
Вага та розміри
Конструкція
Покриття корпусу