Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
4.8
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
blanca
09/07/2014
Polska
Idealny dla 1-2 osób
Elegancki i ozdobny mały czajnik, który długo pozostaje czysty. Dzięki filtrowi Double Action osad z kamienia nie dostaje się do wody. Woda szybko się gotuje, czajnik jest łatwy w czyszczeniu, bardzo wygodny w użyciu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4680/55 Czajnik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4680/55 Czajnik
Boumy
19/08/2020
Česká republika
Nejlepsi rychlovarna konvice, kterou jsem kdy mela
Konvici jsem dostala darem pred vice jak 10 lety a slouzi dodnes. Vypada stale skvele, porad moderne a vari vodu do ted, coz je pozoruhodne :)
Плюси
Rychle ohreje vodu
Мінуси
Neznam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4680/80
Date of Use 2018-08-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4680/80
Date of Use 2018-08-19
CLARA
24/01/2019
Magyarország
Újból megvenném!
Amellett, hogy 'csinos darab', rendszeres, napi többszöri használat mellett is hibátlanul működik már hosszú évek óta. Könnyen kezelhető és tisztítható. Sajnálatos, hogy már nem gyártják, de szerencsénkre ' nekünk van' !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4680/55 Vízforraló
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4680/55 Vízforraló