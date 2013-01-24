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    Чайник

    HD4681/05
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    Загальна оцінка / 5
    • Чиста вода, чистіший чайник Чиста вода, чистіший чайник Чиста вода, чистіший чайник
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      2 year worldwide guarantee

      Чайник

      HD4681/05
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Чиста вода, чистіший чайник

      Хіба не було б добре закип’ятити воду за кілька секунд і легко очистити чайник Philips? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Чайник

      Чиста вода, чистіший чайник

      Хіба не було б добре закип’ятити воду за кілька секунд і легко очистити чайник Philips? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги

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        Чайник

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Чиста вода, чистіший чайник

        Потужний чайник, простий в очищенні нагрівальний елемент

        • 1,7 л, 2400 Вт
        • Індикатор рівня води
        • Пластик
        • Шарнірна кришка
        Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

        Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

        Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.

        Багаторівнева система захисту

        Багаторівнева система захисту

        Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води

        Зручний для сприйняття індикатор рівня води

        Зручний для сприйняття індикатор рівня води

        Зручний для сприйняття індикатор рівня води для використання як правою, так і лівою рукою.

        Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

        Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

        Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.

        Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

        Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

        Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

        Шарнірна кришка із широким отвором для легкого наповнення і чищення

        Шарнірна кришка із широким отвором для легкого наповнення і чищення

        Шарнірна кришка із великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.

        Сигнальний індикатор світиться тоді, коли чайник увімкнений

        Сигнальний індикатор світиться тоді, коли чайник увімкнений

        Сигнальний індикатор навколо регулятора температури світиться, чітко вказуючи, коли чайник увімкнений.

        Фільтр із системою видалення накипу для чистої води

        Фільтр із системою видалення накипу для чистої води

        Завдяки знімному фільтру з системою видалення накипу у Вашу чашку потрапляє чиста вода.

        Звучання сигналу повідомляє, що вода закипіла

        Сигнал звучить, коли вода закипіла.

        Технічні характеристики

        • Загальні специфікації

          Характеристики виробу
          • Платформа 360° градусів
          • Автоматичне вимкнення
          • Захист від нагрівання без води
          • Пристосування для шнура
          • Плаский нагрівальний елемент
          • Неслизька основа
          • Ергономічна ручка
          • Наповнення через кришку і носик
          • Кришка з широким отвором

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Технічні характеристики

          Ємність
          1,7  л
          Довжина шнура
          0,75  м
          Частота
          50–60  Гц
          Потужність
          2000–2400  Вт
          Напруга
          220–240  В

        • Вага та розміри

          Розміри упаковки (Д х Ш х В)
          21,3 x 17,6 x 30  мм

        • Конструкція

          Колір
          Білий і сірий

        • Покриття корпусу

          Матеріал нагрівального елемента
          Нержавіюча сталь
          Матеріал основного корпусу
          Пластик PP
          Матеріал перемикача
          Поліпропілен

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