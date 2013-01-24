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Чайник

HD4681/80
Загальна оцінка / 5
  • Чиста вода, чистіший чайник Чиста вода, чистіший чайник Чиста вода, чистіший чайник
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    Чайник

    HD4681/80
    Загальна оцінка / 5

    Чиста вода, чистіший чайник

    Хіба не було б добре закип’ятити воду за кілька секунд і легко очистити чайник Philips? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Чайник

    Чиста вода, чистіший чайник

    Хіба не було б добре закип’ятити воду за кілька секунд і легко очистити чайник Philips? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги

    Чиста вода, чистіший чайник

    Хіба не було б добре закип’ятити воду за кілька секунд і легко очистити чайник Philips? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Чайник

    Чиста вода, чистіший чайник

    Хіба не було б добре закип’ятити воду за кілька секунд і легко очистити чайник Philips? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги

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      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Платформа 360° градусів
        • Автоматичне вимкнення
        • Захист від нагрівання без води
        • Зберігання шнура
        • Неслизька основа
        • Ергономічна ручка
        • Кришка з широким отвором

      • Аксесуари

        У комплекті
        Фільтр для носика

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        0,75  м
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        2000–2400  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Ємність
        1,7  л

      • Дизайн

        Колір
        Білий та оранжевий

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