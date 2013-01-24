Чиста вода, чистіший чайник
Хіба не було б добре закип’ятити воду за кілька секунд і легко очистити чайник Philips? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чиста вода, чистіший чайник
Хіба не було б добре закип’ятити воду за кілька секунд і легко очистити чайник Philips? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги
Чиста вода, чистіший чайник
Хіба не було б добре закип’ятити воду за кілька секунд і легко очистити чайник Philips? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чиста вода, чистіший чайник
Хіба не було б добре закип’ятити воду за кілька секунд і легко очистити чайник Philips? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги
Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.
Завдяки знімному фільтру з системою видалення накипу у Вашу чашку потрапляє чиста вода.
Звучання сигналу повідомляє, що вода закипіла
Загальні специфікації
Аксесуари
Технічні характеристики
Дизайн