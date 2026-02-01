Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
HD4690/00
1,5 л, 2400 Вт
Платформа із синьою підсвіткою
Алюмінієвий
Кришка з пружиною
Платформу чайника підсвічує синя підсвітка, яка додає вишуканості і чітко вказує на те, що чайник увімкнений.
Кришка з пружиною та великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.
Ергономічна ручка, яка комфортно вміщається у будь-якій руці для зручного тримання.
Відгуки