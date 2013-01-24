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Aluminium Collection

Чайник

HD4690/00
Загальна оцінка / 5
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    Aluminium Collection Чайник

    HD4690/00
    Загальна оцінка / 5

    Надчіткий звук

    Алюмінієвий чайник із захистом від подряпин та відбитків пальців. Завдяки вдосконаленій системі фільтрації частинки накипу не потрапляють у напій, а чайник залишається чистим. Вишукана синя підсвітка світиться на платформі, коли чайник увімкнений. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Aluminium Collection Чайник

    Надчіткий звук

    Алюмінієвий чайник із захистом від подряпин та відбитків пальців. Завдяки вдосконаленій системі фільтрації частинки накипу не потрапляють у напій, а чайник залишається чистим. Вишукана синя підсвітка світиться на платформі, коли чайник увімкнений. Переглянути усі переваги

    Надчіткий звук

    Алюмінієвий чайник із захистом від подряпин та відбитків пальців. Завдяки вдосконаленій системі фільтрації частинки накипу не потрапляють у напій, а чайник залишається чистим. Вишукана синя підсвітка світиться на платформі, коли чайник увімкнений. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Надчіткий звук

    Алюмінієвий чайник із захистом від подряпин та відбитків пальців. Завдяки вдосконаленій системі фільтрації частинки накипу не потрапляють у напій, а чайник залишається чистим. Вишукана синя підсвітка світиться на платформі, коли чайник увімкнений. Переглянути усі переваги

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      • Платформа із синьою підсвіткою
      • Алюмінієвий
      • Кришка з пружиною
      Кільце світиться, коли чайник увімкнений

      Кільце світиться, коли чайник увімкнений

      Платформу чайника підсвічує синя підсвітка, яка додає вишуканості і чітко вказує на те, що чайник увімкнений.

      Кришка з пружиною та великим отвором для легкого наповнення і чищення

      Кришка з пружиною та великим отвором для легкого наповнення і чищення

      Кришка з пружиною та великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.

      Ергономічна ручка, яка комфортно вміщається у будь-якій руці

      Ергономічна ручка, яка комфортно вміщається у будь-якій руці

      Ергономічна ручка, яка комфортно вміщається у будь-якій руці для зручного тримання.

      Змотування шнура для зберігання

      Змотування шнура для зберігання

      Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.

      Багаторівнева система захисту

      Багаторівнева система захисту

      Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

      Холодна стінка для безпечного дотику

      Холодна стінка для безпечного дотику

      Звучання сигналу повідомляє, що вода закипіла

      Сигнал звучить, коли вода закипіла.

      Фільтр із системою видалення накипу потрійної дії для чистої чашки води

      Фільтр із системою видалення накипу потрійної дії для чистої чашки води та чистішого чайника.

      Технічні характеристики

      • Особливості конструкції

        Колір (кольори)
        алюміній
        Матеріали
        • Нагрівальний елемент: нержавіюча сталь
        • Корпус: нержавіюча сталь
        • Перемикач і тримач аксесуарів: поліпропілен
        Вага пристрою
        1,65  кг

      • Загальні специфікації

        Акумуляторний
        Так
        Неслизька основа
        Так
        Ергономічна ручка
        Так
        Легке наливання води через носик
        Так
        Кришка з широким отвором
        Так
        Пристосування для шнура
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так
        Захист від нагрівання без води
        Так
        Платформа 360° градусів
        Так
        Наповнення через кришку і носик
        Так
        Плаский нагрівальний елемент
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        2400  Вт
        Ємність
        1,5  л
        Довжина шнура
        0,75  м
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        16,2 x 27,7 x 23,6  см
        Розміри упаковки (ШxГxВ)
        27,3 x 22,6 x 31,8  см

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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