Надчіткий звук
Алюмінієвий чайник із захистом від подряпин та відбитків пальців. Завдяки вдосконаленій системі фільтрації частинки накипу не потрапляють у напій, а чайник залишається чистим. Вишукана синя підсвітка світиться на платформі, коли чайник увімкнений. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надчіткий звук
Алюмінієвий чайник із захистом від подряпин та відбитків пальців. Завдяки вдосконаленій системі фільтрації частинки накипу не потрапляють у напій, а чайник залишається чистим. Вишукана синя підсвітка світиться на платформі, коли чайник увімкнений. Переглянути усі переваги
Надчіткий звук
Алюмінієвий чайник із захистом від подряпин та відбитків пальців. Завдяки вдосконаленій системі фільтрації частинки накипу не потрапляють у напій, а чайник залишається чистим. Вишукана синя підсвітка світиться на платформі, коли чайник увімкнений. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надчіткий звук
Алюмінієвий чайник із захистом від подряпин та відбитків пальців. Завдяки вдосконаленій системі фільтрації частинки накипу не потрапляють у напій, а чайник залишається чистим. Вишукана синя підсвітка світиться на платформі, коли чайник увімкнений. Переглянути усі переваги
Платформу чайника підсвічує синя підсвітка, яка додає вишуканості і чітко вказує на те, що чайник увімкнений.
Кришка з пружиною та великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.
Ергономічна ручка, яка комфортно вміщається у будь-якій руці для зручного тримання.
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води
Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Сигнал звучить, коли вода закипіла.
Фільтр із системою видалення накипу потрійної дії для чистої чашки води та чистішого чайника.
Особливості конструкції
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Розміри
Обслуговування