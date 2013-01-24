Швидке та легке кип’ятіння води
Завдяки пласкому нагрівальному елементу цей чайник швидко кип’ятить воду, і його легко чистити. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги
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Швидке та легке кип’ятіння води
Завдяки пласкому нагрівальному елементу цей чайник швидко кип’ятить воду, і його легко чистити. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги
Воду в чайник можна набирати через носик або шарнірну кришку.
Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.
Фільтр односторонньої дії для захисту від накипу. У результаті – чистіша вода у чашці та чистіший чайник.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Шарнірна кришка із великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води.
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Розміри
Обслуговування