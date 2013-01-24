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Daily Collection

Чайник

HD9300/13
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Загальна оцінка / 5
2 нагороди
  • Швидке та легке кип’ятіння води Швидке та легке кип’ятіння води Швидке та легке кип’ятіння води
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    Daily Collection Чайник

    HD9300/13
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Швидке та легке кип’ятіння води

    Завдяки пласкому нагрівальному елементу цей чайник швидко кип’ятить воду, і його легко чистити. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Daily Collection Чайник

    Швидке та легке кип’ятіння води

    Завдяки пласкому нагрівальному елементу цей чайник швидко кип’ятить воду, і його легко чистити. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги

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      Швидке та легке кип’ятіння води

      Потужний чайник, простий в очищенні нагрівальний елемент

      • 1,6 л, 2400 Вт
      • Індикатор рівня води
      • Білий із бежевим
      • Шарнірна кришка
      Зручне наповнення через кришку і носик

      Зручне наповнення через кришку і носик

      Воду в чайник можна набирати через носик або шарнірну кришку.

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.

      Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

      Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

      Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.

      Фільтр односторонньої дії для захисту від накипу

      Фільтр односторонньої дії для захисту від накипу

      Фільтр односторонньої дії для захисту від накипу. У результаті – чистіша вода у чашці та чистіший чайник.

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

      Шарнірна кришка із широким отвором для легкого наповнення і чищення

      Шарнірна кришка із широким отвором для легкого наповнення і чищення

      Шарнірна кришка із великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.

      Багаторівнева система захисту

      Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води.

      Технічні характеристики

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Білий із бежевим
        Нагрівальний елемент
        Нержавіюча сталь
        Матеріал корпусу
        Поліпропілен (PP)
        Матеріал перемикача
        Поліпропілен (PP)

      • Загальні специфікації

        Без шнура
        Так
        Неслизька основа
        Так
        Ергономічна ручка
        Так
        Легке наливання води через носик
        Так
        Кришка з широким отвором
        Так
        Зберігання шнура
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так
        Захист від нагрівання без води
        Так
        Платформа 360° градусів
        Так
        Наповнення через кришку і носик
        Так
        Плаский нагрівальний елемент
        Так

      • Технічні характеристики

        Ємність
        1,6 л
        Довжина шнура
        0,75 м
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        2000–2400  Вт
        Напруга
        220–240 В

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        16,6 x 23 x 24,9  см
        Розміри упаковки (ШxГxВ)
        28,7 x 18,8 x 23,3  см

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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