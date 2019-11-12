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Більше не доступний
Розроблено для тривалого використання
Безпечний металевий електричний чайник HD9305, виготовлений із нержавіючої сталі та обладнаний розробленим у Великобританії елементом керування, має тривалий строк служби.
1,5 л
2200 Вт
Білий
Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
4.5
з 5
12
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
Максим90
12/11/2019
Україна
Качество
Очень качественный чайник, работает больше двух лет без замечаний.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD9305/00 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD9305/00 Чайник
Aleksandrtabunenko
01/11/2019
Україна
Ціна - якість
Користуюсь вже майже рік. Ніяких недоліків не було. Один мінус - це те що не має підсвітки.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD9305/00 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD9305/00 Чайник
Олена2203
04/07/2019
Україна
Хороше співідношення ціна/якіцсть
Серед мінусів індикатор, що завершено кипятіння, серде плюсів дизайн, корпус з нержавіючої сталі, легко миється. Гарно вписався в кухню
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD9305/00 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD9305/00 Чайник