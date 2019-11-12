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  • Standard Product Photo Philips Kettle
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD9305/00
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD9305/00
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD9305/00
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD9305/00
  • Product in Use Photo Philips Kettle HD9305/00
  • Standard Product Photo Philips Kettle
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD9305/00
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD9305/00
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD9305/00
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD9305/00
  • Product in Use Photo Philips Kettle HD9305/00

Більше не доступний

Чайник

HD9305/00

4.5

| (12) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб

Розроблено для тривалого використання

Безпечний металевий електричний чайник HD9305, виготовлений із нержавіючої сталі та обладнаний розробленим у Великобританії елементом керування, має тривалий строк служби.

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Нержавіюча сталь

Розроблено для тривалого використання

  • 1,5 л

  • 2200 Вт

  • Білий

Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.

Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

12

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

3
2

12/11/2019

Україна

Україна

Качество

Очень качественный чайник, работает больше двух лет без замечаний.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD9305/00 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD9305/00 Чайник

01/11/2019

Україна

Україна

Ціна - якість

Користуюсь вже майже рік. Ніяких недоліків не було. Один мінус - це те що не має підсвітки.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD9305/00 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD9305/00 Чайник

04/07/2019

Україна

Україна

Хороше співідношення ціна/якіцсть

Серед мінусів індикатор, що завершено кипятіння, серде плюсів дизайн, корпус з нержавіючої сталі, легко миється. Гарно вписався в кухню

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD9305/00 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD9305/00 Чайник

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