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Гаряча вода для щоденного використання
Економте час із чайником Philips Essential Collection серії 1000. Швидко готуйте улюблені гарячі напої та кип’ятіть воду для приготування їжі за допомогою плоского нагрівального елементу, що забезпечує швидке кип’ятіння і легке чищення.
Довговічне, безпечне та ефективне рішення для кип’ятіння води
Розумний і зручний дизайн
Відкрийте для себе повний набір для сніданку
Набір для сніданку, розроблений із думкою про те, що дійсно має значення. Відкрийте для себе повний набір, що включає також крапельну кавоварку та тостер у відповідному стилі.
Насолоджуйтеся швидким кип’ятінням і легким очищенням за допомогою прихованого нагрівального елемента з нержавіючої сталі – ідеальне поєднання швидкості та зручності для приготування ваших улюблених гарячих напоїв.
Забудьте про хвилювання. Наш чайник автоматично вимикається, коли вода закипає, щоб уникнути перегрівання.
4.6
з 5
16
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
13/04/2026
Україна
Перевірений покупець
Чайник чудовий, довго вагалася чи купляти чи ні, зараз не шкодую та раджу купити такий
Цей відгук про Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000
Date of Use 2025-10-13
Цей відгук про Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000
Date of Use 2025-10-13
Duża stopa
27/01/2025
Polska
Estetyczny i funkcjonalny produkt . Polecam gorąco ten zakup
Цей відгук про Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000
Цей відгук про Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000
Kusia Kusia
28/08/2024
Polska
Bez uwag
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Nie mam uwag do czajnika, dla mnie jest wygodny i estetyczny. Nie mam się do czego przyczepić.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000