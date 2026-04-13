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  • Гаряча вода для щоденного використання
  • Гаряча вода для щоденного використання

Essentials CollectionЧайник Philips серії 1000

HD9314/90

4.6

| (16) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб

Гаряча вода для щоденного використання

Економте час із чайником Philips Essential Collection серії 1000. Швидко готуйте улюблені гарячі напої та кип’ятіть воду для приготування їжі за допомогою плоского нагрівального елементу, що забезпечує швидке кип’ятіння і легке чищення.

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Швидке кип’ятіння для приготування гарячих напоїв тощо

Гаряча вода для щоденного використання

  • Довговічне, безпечне та ефективне рішення для кип’ятіння води

  • Розумний і зручний дизайн

  • Відкрийте для себе повний набір для сніданку

Відкрийте для себе повний набір для сніданку

Відкрийте для себе повний набір для сніданку

Набір для сніданку, розроблений із думкою про те, що дійсно має значення. Відкрийте для себе повний набір, що включає також крапельну кавоварку та тостер у відповідному стилі.

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

Насолоджуйтеся швидким кип’ятінням і легким очищенням за допомогою прихованого нагрівального елемента з нержавіючої сталі – ідеальне поєднання швидкості та зручності для приготування ваших улюблених гарячих напоїв.

Захист від нагрівання без води для безпеки

Захист від нагрівання без води для безпеки

Забудьте про хвилювання. Наш чайник автоматично вимикається, коли вода закипає, щоб уникнути перегрівання.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

16

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

1

13/04/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чайник чудовий, довго вагалася чи купляти чи ні, зараз не шкодую та раджу купити такий

Цей відгук про Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000

Date of Use 2025-10-13

Цей відгук про Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000

Date of Use 2025-10-13

27/01/2025

Polska

Polska

Estetyczny i funkcjonalny produkt . Polecam gorąco ten zakup

Цей відгук про Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

Цей відгук про Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

28/08/2024

Polska

Polska

Bez uwag

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Nie mam uwag do czajnika, dla mnie jest wygodny i estetyczny. Nie mam się do czego przyczepić.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

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