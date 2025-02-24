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  • Насолоджуйтеся гарячими напоями миттєво
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями миттєво
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями миттєво
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями миттєво
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями миттєво
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями миттєво
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями миттєво
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями миттєво
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями миттєво
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями миттєво
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями миттєво
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями миттєво
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями миттєво
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями миттєво

Series 3000Чайник

HD9318/20

4.7
| (18) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб
Насолоджуйтеся гарячими напоями миттєво
Чайник Philips ємністю 1,7 л з автоматичним відкриванням кришки та світловим індикатором дозволяють миттєво готувати улюблені напої.
Переглянути всі переваги

Ємність 1,7 л для всієї сім’ї, ідеальний варіант для кожного

Насолоджуйтеся гарячими напоями миттєво

  • 2200 Вт

  • 1,7 л

  • Пластик

  • Автоматичне вимкнення

  • Захист від нагрівання без води

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип'ятіння

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип'ятіння

Прихований нагрівальний елемент із нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

Багаторівнева система захисту запобігає нагріванню без води

Багаторівнева система захисту запобігає нагріванню без води

Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води.

Сигнальний індикатор повідомляє про увімкнення чайника

Сигнальний індикатор повідомляє про увімкнення чайника

Вишуканий сигнальний індикатор у перемикачі живлення засвічується, коли чайник вмикається.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

18

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

3
1

24/02/2025

Україна

Україна

Супер вибір

Продукт суперовий. Швидко та безшумно гріє. Повністю відповідає критерію ЦІНА-ЯКІСТЬ. Рекомендую придбати.

Цей відгук про Series 3000 HD9318/20 Чайник

Цей відгук про Series 3000 HD9318/20 Чайник

15/12/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже задоволена покупкою!

Замовлення вислали швидко, отримала вже наступного дня!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Series 3000 HD9318/20 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Series 3000 HD9318/20 Чайник

20/08/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий дизайн

Надійність, функціонал, дизайн та чкість матеріалів.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Series 3000 HD9318/20 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Series 3000 HD9318/20 Чайник

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