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Розширена гарантія 3 роки
2200 Вт
1,7 л
Пластик
Автоматичне вимкнення
Захист від нагрівання без води
Прихований нагрівальний елемент із нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води.
Вишуканий сигнальний індикатор у перемикачі живлення засвічується, коли чайник вмикається.
4.7
з 5
18
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
DOC 65
24/02/2025
Україна
Супер вибір
Продукт суперовий. Швидко та безшумно гріє. Повністю відповідає критерію ЦІНА-ЯКІСТЬ. Рекомендую придбати.
Цей відгук про Series 3000 HD9318/20 Чайник
Цей відгук про Series 3000 HD9318/20 Чайник
shemetova_official
15/12/2024
Україна
Перевірений покупець
Дуже задоволена покупкою!
Замовлення вислали швидко, отримала вже наступного дня!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Series 3000 HD9318/20 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Series 3000 HD9318/20 Чайник
velista
20/08/2024
Україна
Перевірений покупець
Чудовий дизайн
Надійність, функціонал, дизайн та чкість матеріалів.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Series 3000 HD9318/20 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Series 3000 HD9318/20 Чайник