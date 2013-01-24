Смачні гарячі напої
Шукаєте оптимальний смак напою? Щоб отримати максимальний аромат, кожний гарячий напій слід готувати за ідеальної температури. Обираючи кнопку потрібної температури на чайнику, Ви зможете насолоджуватися найкращим смаком свого гарячого напою. Переглянути усі переваги
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Смачні гарячі напої
Шукаєте оптимальний смак напою? Щоб отримати максимальний аромат, кожний гарячий напій слід готувати за ідеальної температури. Обираючи кнопку потрібної температури на чайнику, Ви зможете насолоджуватися найкращим смаком свого гарячого напою. Переглянути усі переваги
Попередні налаштування температури 80, 90, 95 та 100 °C дозволять забезпечити саме ту температуру, яка Вам до вподоби для чаю, розчинної кави, супу чи макаронів.
Не потрібно постійно повторно кип’ятити воду. Функція збереження тепла гарантує наявність води потрібної температури згідно з вибраним попереднім налаштуванням.
Міцний металевий чайник із матовим корпусом із нержавіючої сталі для тривалого терміну експлуатації.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Воду в чайник можна набирати через носик або шарнірну кришку.
Кришка з пружиною та великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води
Знімний мікросітчастий фільтр на носику вловлює частинки накипу розміром > 200 мікрон та забезпечує чистоту води у чашці.
Країна виготовлення
Загальні специфікації
Обслуговування
Технічні характеристики
Конструкція
Покриття корпусу