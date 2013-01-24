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Avance Collection

Чайник

HD9326/20
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Смачні гарячі напої Смачні гарячі напої Смачні гарячі напої
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    Avance Collection Чайник

    HD9326/20
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Смачні гарячі напої

    Шукаєте оптимальний смак напою? Щоб отримати максимальний аромат, кожний гарячий напій слід готувати за ідеальної температури. Обираючи кнопку потрібної температури на чайнику, Ви зможете насолоджуватися найкращим смаком свого гарячого напою. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Avance Collection Чайник

    Смачні гарячі напої

    Шукаєте оптимальний смак напою? Щоб отримати максимальний аромат, кожний гарячий напій слід готувати за ідеальної температури. Обираючи кнопку потрібної температури на чайнику, Ви зможете насолоджуватися найкращим смаком свого гарячого напою. Переглянути усі переваги

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      Смачні гарячі напої

      Налаштування температури для Ваших улюблених напоїв

      • 1,7 літрів
      • 2200 Вт
      • Матовий метал
      4 кнопки попереднього налаштування для вибору улюбленого гарячого напою

      4 кнопки попереднього налаштування для вибору улюбленого гарячого напою

      Попередні налаштування температури 80, 90, 95 та 100 °C дозволять забезпечити саме ту температуру, яка Вам до вподоби для чаю, розчинної кави, супу чи макаронів.

      Функція збереження тепла підтримує встановлену температуру води

      Функція збереження тепла підтримує встановлену температуру води

      Не потрібно постійно повторно кип’ятити воду. Функція збереження тепла гарантує наявність води потрібної температури згідно з вибраним попереднім налаштуванням.

      Міцний металевий чайник із матовим корпусом із нержавіючої сталі

      Міцний металевий чайник із матовим корпусом із нержавіючої сталі

      Міцний металевий чайник із матовим корпусом із нержавіючої сталі для тривалого терміну експлуатації.

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

      Зручне наповнення через кришку і носик

      Зручне наповнення через кришку і носик

      Воду в чайник можна набирати через носик або шарнірну кришку.

      Кришка з пружиною та великим отвором для легкого наповнення і чищення

      Кришка з пружиною та великим отвором для легкого наповнення і чищення

      Кришка з пружиною та великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.

      Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

      Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

      Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.

      Багаторівнева система захисту

      Багаторівнева система захисту

      Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води

      Мікросітчастий фільтр для прозорої води

      Мікросітчастий фільтр для прозорої води

      Знімний мікросітчастий фільтр на носику вловлює частинки накипу розміром > 200 мікрон та забезпечує чистоту води у чашці.

      Зручний для сприйняття індикатор рівня води

      Зручний для сприйняття індикатор рівня води

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Платформа 360° градусів
        • Автоматичне вимкнення
        • Захист від нагрівання без води
        • Пристосування для шнура
        • Плаский нагрівальний елемент
        • Неслизька основа
        • Перемикач "увімк./вимк."
        • Контроль температури

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технічні характеристики

        Об’єм ємності
        1,7  л
        Частота
        50–60  Гц
        Потужність
        1850–2200  Вт
        Напруга
        220–240  В

      • Конструкція

        Колір панелі керування
        Матовий метал

      • Покриття корпусу

        Матеріал фільтра
        Нейлон
        Матеріал нагрівального елемента
        Нержавіюча сталь
        Матеріал основного корпусу
        Нержавіюча сталь
        Матеріал перемикача
        Поліпропілен

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