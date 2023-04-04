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  • Сучасна конструкція, для довготривалого використання
  • Сучасна конструкція, для довготривалого використання
  • Сучасна конструкція, для довготривалого використання
  • Сучасна конструкція, для довготривалого використання
  • Сучасна конструкція, для довготривалого використання
  • Сучасна конструкція, для довготривалого використання
  • Сучасна конструкція, для довготривалого використання
  • Сучасна конструкція, для довготривалого використання
  • Сучасна конструкція, для довготривалого використання
  • Сучасна конструкція, для довготривалого використання
  • Сучасна конструкція, для довготривалого використання

Серія 5000Скляний чайник – легкий, 1,7 л

HD9339/80

4.9
| (15) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Сучасна конструкція, для довготривалого використання
Наш скляний чайник ємністю 1,7 л для всієї сім’ї має сучасну конструкцію з інтуїтивним блакитним світловим індикатором у платформі, що повідомляє про увімкнення пристрою.
Переглянути всі переваги

Міцне прозоре скло із датчиком

Сучасна конструкція, для довготривалого використання

  • 2200 Вт

  • 1,7 л

  • Скло

  • Автоматичне вимкнення

  • Захист від нагрівання без води

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип'ятіння

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип'ятіння

Прихований нагрівальний елемент із нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

Мікросітчастий фільтр захоплює дрібні часточки накипу

Мікросітчастий фільтр захоплює дрібні часточки накипу

Знімний мікросітчастий фільтр на носику захоплює дрібні часточки накипу розміром 200 мікронів для забезпечення чистоти води у чашці.

Багаторівнева система захисту запобігає нагріванню без води

Багаторівнева система захисту запобігає нагріванню без води

Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

15

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

04/04/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Замечательный чайник

Довольно интересный и слегка необычный дизайн, нравится, что крышка снимается полностью, ничего не мешает набирать воду. Греет быстро, так как тэн в нем мощный. Покупкой доволен, рекомендую

Плюси

Дизайн, удобство, скорость нагрева.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

03/03/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Електрочайник дуже стильний, все влаштовує

Електрочайник дуже стильний, працює добре, все влаштовує

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

22/11/2022

Україна

Україна

Стильний скляний чайник високого класу

Довго обирав модель, бо мав бути скляний чайник, і щоб накип на стінках не затримувався. Своїм вибором задоволений на всі 100%

Плюси

Якість, стиль

Мінуси

Не виявив

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

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