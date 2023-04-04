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2200 Вт
1,7 л
Скло
Автоматичне вимкнення
Захист від нагрівання без води
Прихований нагрівальний елемент із нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Знімний мікросітчастий фільтр на носику захоплює дрібні часточки накипу розміром 200 мікронів для забезпечення чистоти води у чашці.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води.
4.9
з 5
15
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Vinstons
04/04/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Замечательный чайник
Довольно интересный и слегка необычный дизайн, нравится, что крышка снимается полностью, ничего не мешает набирать воду. Греет быстро, так как тэн в нем мощный. Покупкой доволен, рекомендую
Плюси
Дизайн, удобство, скорость нагрева.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
Halyna77
03/03/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Електрочайник дуже стильний, все влаштовує
Електрочайник дуже стильний, працює добре, все влаштовує
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
22/11/2022
Україна
Стильний скляний чайник високого класу
Довго обирав модель, бо мав бути скляний чайник, і щоб накип на стінках не затримувався. Своїм вибором задоволений на всі 100%
Плюси
Якість, стиль
Мінуси
Не виявив
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л