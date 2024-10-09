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Більше не доступний
Розроблено для тривалого використання
Міцний чайник із безпечної, харчової нержавіючої сталі для тривалого та надійного щоденного використання. Компанія Philips втілює у цьому елегантному чайнику з тривалим терміном експлуатації 60 років довіри та досвіду.
Метал
Кришка з пружиною
Світловий індикатор
1,7 л
Металеві частини з нержавіючої сталі, яка підходить для харчових продуктів (SUS304) для безпечної та чистої води у чашці.
Знімний мікросітчастий фільтр на носику захоплює дрібні часточки накипу розміром 200 мікронів для забезпечення чистоти води у чашці.
Прихований нагрівальний елемент із нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
4.7
з 5
172
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
Issida82
09/10/2024
Україна
Чайник хорошої якості ,довго прослужив
В використанні був сім років ,жодних проблем!Супер ,рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9350/91 Чайник
Date of Use 2022-10-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9350/91 Чайник
Date of Use 2022-10-09
djcool
29/10/2021
Україна
швидко нагріває
Чудовий чайник з відвінними характеристиками. нагріває воду швидко, та має енергомічний вигляд. Вроді простий звиду чайник, але зі всім необхідним набором корисних для цього функцій.
Плюси
легкий, швидко нагріває воду
Мінуси
нема
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9350/91 Чайник
Date of Use 2019-10-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9350/91 Чайник
Date of Use 2019-10-29
Nusha
27/10/2021
Україна
Надійний виріб, задоволена
Чудовий надійни чайник, працює більше пів року, не маркий
Плюси
надійний, не маркий
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9350/91 Чайник
Date of Use 2021-04-27
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9350/91 Чайник
Date of Use 2021-04-27
На 25% більший, ніж звичайний металевий чайник Philips HD9320