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  • Розроблено для тривалого використання
  • Розроблено для тривалого використання
  • Розроблено для тривалого використання
  • Розроблено для тривалого використання
  • Розроблено для тривалого використання
  • Розроблено для тривалого використання
  • Розроблено для тривалого використання
  • Розроблено для тривалого використання

Більше не доступний

Daily CollectionЧайник

HD9350/91

4.7

| (172) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб

Розроблено для тривалого використання

Міцний чайник із безпечної, харчової нержавіючої сталі для тривалого та надійного щоденного використання. Компанія Philips втілює у цьому елегантному чайнику з тривалим терміном експлуатації 60 років довіри та досвіду.

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Для тривалого та надійного щоденного використання

Розроблено для тривалого використання

  • Метал

  • Кришка з пружиною

  • Світловий індикатор

  • 1,7 л

Метал з нержавіючої сталі, який підходить для харчових продуктів (SUS304)

Металеві частини з нержавіючої сталі, яка підходить для харчових продуктів (SUS304) для безпечної та чистої води у чашці.

Мікросітчастий фільтр захоплює дрібні часточки накипу

Мікросітчастий фільтр захоплює дрібні часточки накипу

Знімний мікросітчастий фільтр на носику захоплює дрібні часточки накипу розміром 200 мікронів для забезпечення чистоти води у чашці.

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип'ятіння

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип'ятіння

Прихований нагрівальний елемент із нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

172

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

09/10/2024

Україна

Україна

Чайник хорошої якості ,довго прослужив

В використанні був сім років ,жодних проблем!Супер ,рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD9350/91 Чайник

Date of Use 2022-10-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD9350/91 Чайник

Date of Use 2022-10-09

29/10/2021

Україна

Україна

швидко нагріває

Чудовий чайник з відвінними характеристиками. нагріває воду швидко, та має енергомічний вигляд. Вроді простий звиду чайник, але зі всім необхідним набором корисних для цього функцій.

Плюси

легкий, швидко нагріває воду

Мінуси

нема

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD9350/91 Чайник

Date of Use 2019-10-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD9350/91 Чайник

Date of Use 2019-10-29

27/10/2021

Україна

Україна

Надійний виріб, задоволена

Чудовий надійни чайник, працює більше пів року, не маркий

Плюси

надійний, не маркий

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD9350/91 Чайник

Date of Use 2021-04-27

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD9350/91 Чайник

Date of Use 2021-04-27

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Примітки

  1. На 25% більший, ніж звичайний металевий чайник Philips HD9320