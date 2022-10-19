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  • Насолоджуйтеся гарячими напоями в будь-який час
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями в будь-який час
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями в будь-який час
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями в будь-який час
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями в будь-який час
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями в будь-який час
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями в будь-який час
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями в будь-який час
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями в будь-який час
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями в будь-який час
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями в будь-який час
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями в будь-який час
  • Насолоджуйтеся гарячими напоями в будь-який час

Більше не доступний

Viva CollectionЧайник

HD9355/90

4.8
| (101) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Насолоджуйтеся гарячими напоями в будь-який час
Міцний чайник із безпечної, харчової нержавіючої сталі для тривалого та надійного щоденного використання зі зручним режимом збереження тепла, який завжди готовий стати в нагоді. Компанія Philips втілює у цьому елегантному чайнику з тривалим терміном експлуатації 60 років довіри та досвіду.
Переглянути всі переваги

Із функцією збереження тепла

Насолоджуйтеся гарячими напоями в будь-який час

  • 2060 Вт

  • 1,7 л

  • Метал

  • Автоматичне вимкнення

  • Захист від нагрівання без води

Функція збереження тепла без повторного кип’ятіння

Функція збереження тепла підтримує вибрану температуру води в чайнику, завдяки чому її не потрібно повторно кип’ятити.

Надійний корпус із нержавіючої сталі для тривалого терміну експлуатації

Надійна повністю металева конструкція з харчової нержавіючої сталі з матовою поверхнею для тривалого, надійного використання.

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип'ятіння

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип'ятіння

Прихований нагрівальний елемент із нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

101

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

2

19/10/2022

Україна

Україна

Замечательный чайник

Замечательный, надёжный, без неприятного запаха чайник. Есть функция поддержки температуры, мне очень он нравится.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9355/92 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9355/92 Чайник

19/10/2022

Україна

Україна

Працівник Philips

Надійний чайник

[Employee of philipsglobal] Користуюсь цим чайником. Подобається швидкість закипання і іноді використовую підтримку температури це дуже зручно. Якщо немає води, при ввімкненні його допоможе захист від перегріву. Рекомендую

Плюси

Потрібна річ на кухні

Мінуси

Не виявив

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9355/92 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9355/92 Чайник

18/10/2022

Україна

Україна

Дуже крутий!

Має функцію збереження тепла, дуже простий в чищені. Що саме головне, на ньому не залишаються сліди(не заляпується). В дизайн вписується на всі 100. Дуже рекомендую цього помічника

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9355/92 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9355/92 Чайник

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      Примітки

      1. На 25% більший, ніж звичайний металевий чайник Philips HD9320