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Більше не доступний
2060 Вт
1,7 л
Метал
Автоматичне вимкнення
Захист від нагрівання без води
Функція збереження тепла підтримує вибрану температуру води в чайнику, завдяки чому її не потрібно повторно кип’ятити.
Надійна повністю металева конструкція з харчової нержавіючої сталі з матовою поверхнею для тривалого, надійного використання.
Прихований нагрівальний елемент із нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
4.8
з 5
101
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Ser28
19/10/2022
Україна
Замечательный чайник
Замечательный, надёжный, без неприятного запаха чайник. Есть функция поддержки температуры, мне очень он нравится.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9355/92 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9355/92 Чайник
Сергій81
19/10/2022
Україна
Працівник Philips
Надійний чайник
[Employee of philipsglobal] Користуюсь цим чайником. Подобається швидкість закипання і іноді використовую підтримку температури це дуже зручно. Якщо немає води, при ввімкненні його допоможе захист від перегріву. Рекомендую
Плюси
Потрібна річ на кухні
Мінуси
Не виявив
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9355/92 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9355/92 Чайник
Byblik001
18/10/2022
Україна
Дуже крутий!
Має функцію збереження тепла, дуже простий в чищені. Що саме головне, на ньому не залишаються сліди(не заляпується). В дизайн вписується на всі 100. Дуже рекомендую цього помічника
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9355/92 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9355/92 Чайник
На 25% більший, ніж звичайний металевий чайник Philips HD9320