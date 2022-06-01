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    Eco Conscious Edition

    Чайник серії 5000

    HD9365/10
    Загальна оцінка / 5
    • Сніданок став ще кращим Сніданок став ще кращим Сніданок став ще кращим
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      Eco Conscious Edition Чайник серії 5000

      HD9365/10
      Загальна оцінка / 5

      Сніданок став ще кращим

      Готуйте улюблений напій для пробудження щоранку із цим елегантним та бездоганно працюючим чайником. Він екологічно безпечний, адже виготовлений зі 100%-го пластику на біологічній основі,** що дозволить вам зменшити викиди CO2 на 25%* і наблизитися до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги

      Eco Conscious Edition Чайник серії 5000

      Сніданок став ще кращим

      Готуйте улюблений напій для пробудження щоранку із цим елегантним та бездоганно працюючим чайником. Він екологічно безпечний, адже виготовлений зі 100%-го пластику на біологічній основі,** що дозволить вам зменшити викиди CO2 на 25%* і наблизитися до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги

      Сніданок став ще кращим

      Готуйте улюблений напій для пробудження щоранку із цим елегантним та бездоганно працюючим чайником. Він екологічно безпечний, адже виготовлений зі 100%-го пластику на біологічній основі,** що дозволить вам зменшити викиди CO2 на 25%* і наблизитися до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги

      Eco Conscious Edition Чайник серії 5000

      Сніданок став ще кращим

      Готуйте улюблений напій для пробудження щоранку із цим елегантним та бездоганно працюючим чайником. Він екологічно безпечний, адже виготовлений зі 100%-го пластику на біологічній основі,** що дозволить вам зменшити викиди CO2 на 25%* і наблизитися до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги

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        Eco Conscious Edition

        Eco Conscious Edition

        Чайник серії 5000

        Усього:

        Сніданок став ще кращим

        Із чайником Philips Eco Conscious Edition

        • 2200 Вт
        • 1,7 л
        • 100% біологічний пластик**
        • Автоматичне вимкнення
        • Захист від нагрівання без води
        Завдяки потужності 2200 Вт ви можете миттєво приготувати теплий напій

        Завдяки потужності 2200 Вт ви можете миттєво приготувати теплий напій

        Із цим потужним чайником ви швидко й легко прокидатиметеся з улюбленим напоєм.

        Велика ємність для всієї родини

        Велика ємність для всієї родини

        Завдяки ємності 1,7 л цей чайник підходить для всієї родини. Але незважаючи на це, цей пристрій із компактним дизайном не потребуватиме багато місця на вашій стільниці.

        Зручний індикатор рівня води й кількості чашок

        Зручний індикатор рівня води й кількості чашок

        Зручний індикатор рівня води включно з рівнем на 1 чашку допоможе вам кип’ятити рівно стільки, скільки вам потрібно, заощаджуючи енергію та воду, а також захищаючи довкілля.

        Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі

        Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі

        Прихований нагрівальний елемент із нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

        Сигнальний індикатор повідомляє про увімкнення чайника

        Сигнальний індикатор повідомляє про увімкнення чайника

        Вишуканий індикатор у перемикачі живлення засвічується, коли чайник вмикається.

        Фільтр проти накипу забезпечує чистоту води в чашці

        Фільтр проти накипу забезпечує чистоту води в чашці

        Завдяки знімному фільтру з системою видалення накипу у вашу чашку потрапляє чиста вода.

        Автоматичне вимкнення, коли вода закипіла або чайник знімається з підставки

        Автоматичне вимкнення, коли вода закипіла або чайник знімається з підставки

        Пристрій автоматично вимикається, коли вода закипіла або чайник піднімається з підставки.

        Бездротовий чайник на 360-градусній поворотній платформі для зручного піднімання

        Бездротовий чайник на 360-градусній поворотній платформі для зручного піднімання

        Бездротовий чайник встановлений на поворотну платформу 360° для легкого піднімання та встановлення.

        Раціональний дизайн, що робить внесок в екологічніше майбутнє

        Раціональний дизайн, що робить внесок в екологічніше майбутнє

        Раціональний дизайн з використанням 100% біоплаcтику** для зменшення викидів CO₂ на 25%*. Ваш вибір цього революційного матеріалу, безумовно, вплине не тільки на вашу кухню, але й на збереження довкілля.

        Розроблений на принципах безпеки та екологічної раціональності

        Розроблений на принципах безпеки та екологічної раціональності

        100-відсотковий біологічний пластик** виготовляється з біологічних та відновлюваних ресурсів, як-от соняшникової олії. Використана олія, що залишилася після приготування їжі, збирається й переробляється за допомогою екологічно безпечного процесу, завдяки чому продукт стає придатним для контакту з їжею. Чайник має багатоступеневу систему безпеки, що не дозволяє йому працювати без води.

        Сучасний та мінімалістичний стиль

        Сучасний та мінімалістичний стиль

        Екологічність ніколи не була такою стильною завдяки шовковому білому матовому покриттю, що виглядає просто неймовірно на вашій кухні.

        Чіткий і простий дизайн

        Чіткий і простий дизайн

        Натхненний природою дизайн зі спокійними кольорами й натуральними матеріалами. До комплекту входять знімна кришка зі стильним дерев’яним візерунком для зручного заповнення та чищення.

        Технічні характеристики

        • Країна походження

          Виготовлено у
          Китай
          Довжина шнура
          0,8 м
          Колір (кольори)
          Шовкове біле матове покриття
          Матеріал основного корпусу
          100-відсотковий біологічний пластик

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Технічні характеристики

          Потужність
          1850–2200 W

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          226 x 159 x 255 mm
          Вага виробу
          0,84 kg

        • Екологічність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Загальні технічні характеристики

          Характеристики виробу
          • Автоматичне вимкнення
          • Індикатор рівня води
          • Індикатор ємності для 1 чашки
          • Перемикач "увімк./вимк."
          • Індикаторний пристрій
          • Мікросітчастий фільтр
          • Без дротів із підставкою, що обертається на 360⁰
          • Екологічний дизайн
          • Безпечність і стійкість
          • Сучасний та мінімалістичний
          • Простота й чистота

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            • Розрахунок для виготовлення того ж пристрою з використанням біопластику порівняно з 100-відсотковим звичайним пластиком (або звичайним поліпропіленом)
            • * Основний корпус виготовлено зі 100%-ого поліпропіленового пластику із сертифікованих біоджерел за принципом балансу маси (біологічний поліпропіленовий пластик становить до 84% від загальної кількості пластику).

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