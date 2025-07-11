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  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим

Серія Eco ConsciousЧайник серії 5000

HD9365/10

4.6
| (12) Відгуки | 89% рекомендують цей виріб

4 нагороди

Сніданок став ще кращим
Швидко та легко готуйте свій улюблений напій для пробудження щоранку. Цей пристрій екологічно безпечний, адже виготовлений зі 100%-го пластику на біологічній основі², що дозволило зменшити викид CO2 на 25%¹ під час виробництва та наблизитися до більш екологічного майбутнього.
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Із чайником Philips Eco Conscious Edition

Сніданок став ще кращим

  • 2200 Вт

  • 1,7 л

  • 100% біологічний пластик**

  • Автоматичне вимкнення

  • Захист від нагрівання без води

Завдяки потужності 2200 Вт ви можете миттєво приготувати теплий напій

Із цим потужним чайником ви швидко й легко прокидатиметеся з улюбленим напоєм.

Екологічний дизайн задля більш екологічного майбутнього

Раціональний дизайн з використанням 100% біоплаcтику** для зменшення викидів CO₂ на 25%*. Ваш вибір цього революційного матеріалу, безумовно, вплине не тільки на вашу кухню, але й на збереження довкілля.

Економте до 46% енергії завдяки індикаторам ємності для чашки

Економте до 46% енергії завдяки індикаторам ємності для чашки

Зручні індикатори рівня води, включно з індикатором на одну чашку, гарантують, що ви кип’ятите лише необхідну кількість води, економлячи енергію (одна чашка води 250 мл проти 1 л) і воду та сприяючи захисту навколишнього середовища.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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4.6

з 5

12

Відгуки

89%

рекомендують цей виріб

3
2

11/07/2025

Україна

Україна

Класний чайник

Придбала чайник через партнерів. Я просто в захваті від дизайну і кольору. Зручна ручка, що не кріпиться в кругову, тиха робота, кришка прикольно закривається без закрутки, можно заливати воду через носик. Сподіваюсь, буде гарно служити, як і вся моя техніка цього бренду.

Плюси

Зручний, гарний дизайн

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

14/05/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже стильний дізайн.

Чайник легкий на вагу. Все супер. Користуемось щодня.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

21/10/2022

Україна

Україна

Чудовий чайник

подобається чайник . купила спершу собі, випробувала чудово працює подобається ,що є блокіровка включення без води. потім придбала мамі, всі задоволенні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

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      Примітки

      1. ¹ Розрахунок для виготовлення того ж пристрою з використанням біопластику порівняно з 100%-им звичайним пластиком (або звичайним поліпропіленом)

      2. ² Основний корпус виготовлено зі 100%-ого поліпропіленового пластику із сертифікованих біоджерел за принципом балансу маси (біологічний поліпропіленовий пластик становить до 84% від загальної кількості пластику).