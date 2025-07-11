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Розширена гарантія 3 роки
2200 Вт
1,7 л
100% біологічний пластик**
Автоматичне вимкнення
Захист від нагрівання без води
Із цим потужним чайником ви швидко й легко прокидатиметеся з улюбленим напоєм.
Раціональний дизайн з використанням 100% біоплаcтику** для зменшення викидів CO₂ на 25%*. Ваш вибір цього революційного матеріалу, безумовно, вплине не тільки на вашу кухню, але й на збереження довкілля.
Зручні індикатори рівня води, включно з індикатором на одну чашку, гарантують, що ви кип’ятите лише необхідну кількість води, економлячи енергію (одна чашка води 250 мл проти 1 л) і воду та сприяючи захисту навколишнього середовища.
Нагороди
4.6
з 5
12
Відгуки
89%
рекомендують цей виріб
*Tetyana*
11/07/2025
Україна
Класний чайник
Придбала чайник через партнерів. Я просто в захваті від дизайну і кольору. Зручна ручка, що не кріпиться в кругову, тиха робота, кришка прикольно закривається без закрутки, можно заливати воду через носик. Сподіваюсь, буде гарно служити, як і вся моя техніка цього бренду.
Плюси
Зручний, гарний дизайн
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Tena
14/05/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Дуже стильний дізайн.
Чайник легкий на вагу. Все супер. Користуемось щодня.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
krihitka7
21/10/2022
Україна
Частина акції
Чудовий чайник
подобається чайник . купила спершу собі, випробувала чудово працює подобається ,що є блокіровка включення без води. потім придбала мамі, всі задоволенні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
¹ Розрахунок для виготовлення того ж пристрою з використанням біопластику порівняно з 100%-им звичайним пластиком (або звичайним поліпропіленом)
² Основний корпус виготовлено зі 100%-ого поліпропіленового пластику із сертифікованих біоджерел за принципом балансу маси (біологічний поліпропіленовий пластик становить до 84% від загальної кількості пластику).