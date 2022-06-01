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Сніданок став ще кращим
Готуйте улюблений напій для пробудження щоранку із цим елегантним та бездоганно працюючим чайником. Він екологічно безпечний, адже виготовлений зі 100%-го пластику на біологічній основі,** що дозволить вам зменшити викиди CO2 на 25%* і наблизитися до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Сніданок став ще кращим
Готуйте улюблений напій для пробудження щоранку із цим елегантним та бездоганно працюючим чайником. Він екологічно безпечний, адже виготовлений зі 100%-го пластику на біологічній основі,** що дозволить вам зменшити викиди CO2 на 25%* і наблизитися до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги
Сніданок став ще кращим
Готуйте улюблений напій для пробудження щоранку із цим елегантним та бездоганно працюючим чайником. Він екологічно безпечний, адже виготовлений зі 100%-го пластику на біологічній основі,** що дозволить вам зменшити викиди CO2 на 25%* і наблизитися до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Сніданок став ще кращим
Готуйте улюблений напій для пробудження щоранку із цим елегантним та бездоганно працюючим чайником. Він екологічно безпечний, адже виготовлений зі 100%-го пластику на біологічній основі,** що дозволить вам зменшити викиди CO2 на 25%* і наблизитися до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги
Чайник серії 5000
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Із цим потужним чайником ви швидко й легко прокидатиметеся з улюбленим напоєм.
Завдяки ємності 1,7 л цей чайник підходить для всієї родини. Але незважаючи на це, цей пристрій із компактним дизайном не потребуватиме багато місця на вашій стільниці.
Зручний індикатор рівня води включно з рівнем на 1 чашку допоможе вам кип’ятити рівно стільки, скільки вам потрібно, заощаджуючи енергію та воду, а також захищаючи довкілля.
Прихований нагрівальний елемент із нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Вишуканий індикатор у перемикачі живлення засвічується, коли чайник вмикається.
Завдяки знімному фільтру з системою видалення накипу у вашу чашку потрапляє чиста вода.
Пристрій автоматично вимикається, коли вода закипіла або чайник піднімається з підставки.
Бездротовий чайник встановлений на поворотну платформу 360° для легкого піднімання та встановлення.
Раціональний дизайн з використанням 100% біоплаcтику** для зменшення викидів CO₂ на 25%*. Ваш вибір цього революційного матеріалу, безумовно, вплине не тільки на вашу кухню, але й на збереження довкілля.
100-відсотковий біологічний пластик** виготовляється з біологічних та відновлюваних ресурсів, як-от соняшникової олії. Використана олія, що залишилася після приготування їжі, збирається й переробляється за допомогою екологічно безпечного процесу, завдяки чому продукт стає придатним для контакту з їжею. Чайник має багатоступеневу систему безпеки, що не дозволяє йому працювати без води.
Екологічність ніколи не була такою стильною завдяки шовковому білому матовому покриттю, що виглядає просто неймовірно на вашій кухні.
Натхненний природою дизайн зі спокійними кольорами й натуральними матеріалами. До комплекту входять знімна кришка зі стильним дерев’яним візерунком для зручного заповнення та чищення.
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Вага та розміри
Екологічність
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