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  • Теплий усередині, прохолодний зовні
  • Теплий усередині, прохолодний зовні
  • Теплий усередині, прохолодний зовні
  • Теплий усередині, прохолодний зовні
  • Теплий усередині, прохолодний зовні
  • Теплий усередині, прохолодний зовні
  • Теплий усередині, прохолодний зовні
  • Теплий усередині, прохолодний зовні
  • Теплий усередині, прохолодний зовні
  • Теплий усередині, прохолодний зовні
  • Теплий усередині, прохолодний зовні

Чайник із подвійними стінками 5000Чайник із подвійними стінками серії 5000

HD9395/90

5
| (12) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Теплий усередині, прохолодний зовні
Безпроблемне кип’ятіння з нашим чайником із подвійними стінками: тривале утримання тепла, максимальна безпека завдяки подвійним стінкам і енергоефективність із функцією «індикація однієї чашки». Внутрішній горщик виготовлено з харчової нержавіючої сталі для дотримання стандартів гігієни та довговічності.
Переглянути всі переваги

Подвійні стінки з безшовною внутрішньою нержавіючою сталлю

Теплий усередині, прохолодний зовні

  • Безпечне й швидке кип’ятіння

  • Висока потужність, вишуканий дизайн

  • Ємність 1,7 л для всієї сім’ї

Чайник із подвійними стінками та ізоляційним шаром

Чайник із подвійними стінками та ізоляційним шаром

Не потрібно чекати, доки охолоне зовнішня поверхня чайника. Наш чайник із подвійними стінками має ізоляційний шар, завдяки якому зовні він залишається прохолодним, а вода всередині тривалий час буде теплою.

Захист від нагрівання без води з контролером Strix

Захист від нагрівання без води з контролером Strix

Вбудований контролер Strix забезпечує автоматичне вимкнення чайника, коли в ньому немає води або його знімають з основи. Це знижує ризик нагрівання без води, що може призвести до пошкодження приладу й запобігає втраті електроенергії.

Харчова нержавіюча сталь – гігієна та захист від корозії

Харчова нержавіюча сталь – гігієна та захист від корозії

Насолоджуйтеся безпечними та чистими напоями. Чайник виготовлено з харчової нержавіючої сталі для максимальної гігієни та захисту від корозії.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

12

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

13/03/2024

Україна

Україна

Стильний чайник для кухні

Чайник дуже хорошої якості. Потужній, швидко закипає, всередині металевий зручно мити.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

12/03/2024

Україна

Україна

Виріб має чудові властивості Дуже стильний дизайн

Дуже хорошої якості Простий у користуванні Рекомендую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

12/03/2024

Україна

Україна

Дизайн і якість відмінні

Чайник сам по собі дуже стильно виглядає, має подвійні стінки, що захищають ручки в разі чого. Дуже сподобався, якісний рекомендую.

Плюси

Якісний, стильний

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

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