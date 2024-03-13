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Висока потужність, вишуканий дизайн
Ємність 1,7 л для всієї сім’ї
Не потрібно чекати, доки охолоне зовнішня поверхня чайника. Наш чайник із подвійними стінками має ізоляційний шар, завдяки якому зовні він залишається прохолодним, а вода всередині тривалий час буде теплою.
Вбудований контролер Strix забезпечує автоматичне вимкнення чайника, коли в ньому немає води або його знімають з основи. Це знижує ризик нагрівання без води, що може призвести до пошкодження приладу й запобігає втраті електроенергії.
Насолоджуйтеся безпечними та чистими напоями. Чайник виготовлено з харчової нержавіючої сталі для максимальної гігієни та захисту від корозії.
5.0
з 5
12
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Wetviktopiia
13/03/2024
Україна
Стильний чайник для кухні
Чайник дуже хорошої якості. Потужній, швидко закипає, всередині металевий зручно мити.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Zenith 6
12/03/2024
Україна
Частина акції
Виріб має чудові властивості Дуже стильний дизайн
Дуже хорошої якості Простий у користуванні Рекомендую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Diana12
12/03/2024
Україна
Частина акції
Дизайн і якість відмінні
Чайник сам по собі дуже стильно виглядає, має подвійні стінки, що захищають ручки в разі чого. Дуже сподобався, якісний рекомендую.
Плюси
Якісний, стильний
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000