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Усі серії

  • Понад 10 страв і напоїв потрібної температури
  • Понад 10 страв і напоїв потрібної температури
  • Понад 10 страв і напоїв потрібної температури
  • Понад 10 страв і напоїв потрібної температури
  • Понад 10 страв і напоїв потрібної температури
  • Понад 10 страв і напоїв потрібної температури
  • Понад 10 страв і напоїв потрібної температури
  • Понад 10 страв і напоїв потрібної температури
  • Понад 10 страв і напоїв потрібної температури
  • Понад 10 страв і напоїв потрібної температури

Серія 7000Чайник із подвійними стінками

HD9396/90

5
| (30) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Понад 10 страв і напоїв потрібної температури
Чи знаєте ви, що ваші улюблені напої, супи та локшина стають смачнішими за нагрівання до певної температури? Наш чайник із подвійними стінками та точним контролем температури нагрівається всередині, а зовні залишається прохолодним на дотик.
Переглянути всі переваги

Легке керування завдяки дисплею на ручці

Понад 10 страв і напоїв потрібної температури

  • Безпечне й швидке кип’ятіння

  • Гарний вигляд, просте використання

  • Ємність 1,7 л для всієї сім’ї

Понад 10 страв та напоїв

Понад 10 страв та напоїв

Чай, кава, дитяче харчування, какао, локшина швидкого приготування та багато іншого – усе це можна підігрівати за різних температур. Цей чайник із функцією терморегуляції має шість температурних режимів від 40°C до 100°C для приготування ідеальних страв і напоїв бажаної температури.

Функція збереження тепла

Функція збереження тепла

Щойно вода в чайнику нагріється до потрібної температури, наша інтелектуальна функція підтримання температури підтримуватиме точну температуру води. Не потрібно повторно кип’ятити воду.

Безпечний дотик

Безпечний дотик

Не потрібно чекати, поки охолоне зовнішня поверхня чайника. Наш чайник із функцією терморегуляції має подвійний ізоляційний шар, завдяки чому він завжди залишається прохолодним на дотик, а вода всередині залишається теплою, що дозволяє насолоджуватися напоями комфортної температури.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

30

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

23/09/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чайник чудовий . Зручний у користуванні .Матеріали високої якості .Швидко доводить до кипіння воду . Є можливість вибрати бажану температуру . Можу сміливо порадити цей чайник .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

15/03/2024

Україна

Україна

Стильний дизайн, підтримка температури

Перше що хочу відмітити, це стильний і сучасний дизайн, який підійде до будь-якого інтерʼєру. Функціонал на найвищому рівні, зручне сенсорне керування, швидке нагрівання води, і головне це підтримка заданої температури.

Плюси

Сучасний стильний дизайн, підтримка заданої температури

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

13/03/2024

Україна

Україна

Якісний чайник

Чудовий чайник! Він простий у використанні та надійний. Швидко нагріває воду, і функція підтримки температури робить його ідеальним для зеленого чаю, який потребує точної температури. Чайник має міцну конструкцію і приємний на дотик матеріал корпусу. Я впевнений, що цей чайник буде служити мені довго і надійно.

Плюси

Якість, корегування температури та підтримка, швидко гріє воду

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

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