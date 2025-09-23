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Безпечне й швидке кип’ятіння
Гарний вигляд, просте використання
Ємність 1,7 л для всієї сім’ї
Чай, кава, дитяче харчування, какао, локшина швидкого приготування та багато іншого – усе це можна підігрівати за різних температур. Цей чайник із функцією терморегуляції має шість температурних режимів від 40°C до 100°C для приготування ідеальних страв і напоїв бажаної температури.
Щойно вода в чайнику нагріється до потрібної температури, наша інтелектуальна функція підтримання температури підтримуватиме точну температуру води. Не потрібно повторно кип’ятити воду.
Не потрібно чекати, поки охолоне зовнішня поверхня чайника. Наш чайник із функцією терморегуляції має подвійний ізоляційний шар, завдяки чому він завжди залишається прохолодним на дотик, а вода всередині залишається теплою, що дозволяє насолоджуватися напоями комфортної температури.
5.0
з 5
30
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
andrijs
23/09/2025
Україна
Перевірений покупець
Чайник чудовий . Зручний у користуванні .Матеріали високої якості .Швидко доводить до кипіння воду . Є можливість вибрати бажану температуру . Можу сміливо порадити цей чайник .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Kots
15/03/2024
Україна
Частина акції
Стильний дизайн, підтримка температури
Перше що хочу відмітити, це стильний і сучасний дизайн, який підійде до будь-якого інтерʼєру. Функціонал на найвищому рівні, зручне сенсорне керування, швидке нагрівання води, і головне це підтримка заданої температури.
Плюси
Сучасний стильний дизайн, підтримка заданої температури
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
ОЛексій09
13/03/2024
Україна
Частина акції
Якісний чайник
Чудовий чайник! Він простий у використанні та надійний. Швидко нагріває воду, і функція підтримки температури робить його ідеальним для зеленого чаю, який потребує точної температури. Чайник має міцну конструкцію і приємний на дотик матеріал корпусу. Я впевнений, що цей чайник буде служити мені довго і надійно.
Плюси
Якість, корегування температури та підтримка, швидко гріє воду
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками