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Повний набір для сніданку серії 3000
Страви й гарячі напої, як ви любите
Вишуканий дизайн для будь-якої кухні
Відкрийте для себе повний набір для сніданку серії 3000 із тостером і крапельною кавоваркою у відповідному стилі. Створений для стильного початку дня!
Заварювання чаю чи приготування обіду — великий чайник об’ємом 1,7 л задовольнить потреби кожного члена сім’ї.
Прихований плоский нагрівальний елемент із нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке очищення. Вода буде свіжою та чистою до, під час і після кожного використання чайника.
4.7
з 5
100
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Rostbc
19/05/2025
Україна
Перевірений покупець
Якість і довговічність
Якісний матеріал з якого зроблений вироб,цікавий дизайн.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Series 3000 HD9318/00 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Series 3000 HD9318/00 Чайник
Для друзів - Саша
27/04/2025
Україна
Перевірений покупець
Можу рекомендувати
Звичайний чайник. Все супер. Особливість - коли відкривається кришка гаряча\холодна вода (яка утворюються з пари на внутрішній частині кришки) стікає всередину чайника, а не по його корпусу на підлогу чи руки.
Цей відгук про Series 3000 HD9318/00 Чайник
Цей відгук про Series 3000 HD9318/00 Чайник
28/10/2024
Україна
Перевірений покупець
Функціональний і надійний.
Простий але якісний вибір, один подарував сестрі. Один - доньці обидві задоволені
Плюси
Надійність
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Series 3000 HD9318/00 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Series 3000 HD9318/00 Чайник