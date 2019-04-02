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Більше не доступний
Дворівнева решітка
Підходить для мультипечей VIVA
Аксесуар можна безпечно класти в посудомийну машину, що полегшує догляд за ним!
Використайте максимально простір мультипечі для приготування страв завдяки дворівневій решітці. Запікайте, готуйте на грилі чи смажте смачні бургери, курячі крильця, рибу тощо у простий, швидший і здоровіший спосіб.
Готуйте улюблені страви як на грилі - котлетки, бургери, сосиски. Страви соковиті і рівномірно обсмажені.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Belka
02/04/2019
Україна
Незамінний помічник у приготуванні їжі
Завдяки решітці вдвічі збільшується кількість приготування їжі. Зручно і швидко мити. Як бонус - шпажки для шашличків.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9904/00 Мультипіч
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9904/00 Мультипіч