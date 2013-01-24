Збільшіть поверхню приготування мультипечі
За допомогою дворівневої решітки можна максимально збільшити місце приготування їжі у мультипечі Philips. Випікайте, готуйте на грилі та смажте смачні бургери, курячі крильця, рибу та інші страви легко та швидко. Для більшої універсальності використовуйте шампури для приготування овочевих та м’ясних шашликів. Переглянути усі переваги
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Збільшіть поверхню приготування мультипечі
За допомогою дворівневої решітки можна максимально збільшити місце приготування їжі у мультипечі Philips. Випікайте, готуйте на грилі та смажте смачні бургери, курячі крильця, рибу та інші страви легко та швидко. Для більшої універсальності використовуйте шампури для приготування овочевих та м’ясних шашликів. Переглянути усі переваги
Знімну чашу та кошик для їжі з антипригарним покриттям можна легко й безпечно мити в посудомийній машині.
Використайте максимально простір мультипечі для приготування страв завдяки дворівневій решітці. Запікайте, готуйте на грилі чи смажте смачні бургери, курячі крильця, рибу тощо у простий, швидший і здоровіший спосіб.
Це пристосування дає змогу готувати пласкішу їжу на кшталт бургерів.
Конструкція та покриття
Загальні специфікації