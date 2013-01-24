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Viva Collection

Мультипіч

HD9904/00
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Загальна оцінка / 5
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    Viva Collection Мультипіч

    HD9904/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Збільшіть поверхню приготування мультипечі

    За допомогою дворівневої решітки можна максимально збільшити місце приготування їжі у мультипечі Philips. Випікайте, готуйте на грилі та смажте смачні бургери, курячі крильця, рибу та інші страви легко та швидко. Для більшої універсальності використовуйте шампури для приготування овочевих та м’ясних шашликів. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Viva Collection Мультипіч

    Збільшіть поверхню приготування мультипечі

    За допомогою дворівневої решітки можна максимально збільшити місце приготування їжі у мультипечі Philips. Випікайте, готуйте на грилі та смажте смачні бургери, курячі крильця, рибу та інші страви легко та швидко. Для більшої універсальності використовуйте шампури для приготування овочевих та м’ясних шашликів. Переглянути усі переваги

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      Аксесуар для мультипечі

      • Дворівнева решітка
      • Підходить для мультипечей VIVA
      Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

      Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

      Знімну чашу та кошик для їжі з антипригарним покриттям можна легко й безпечно мити в посудомийній машині.

      Дворівнева решітка для універсальнішого приготування страв

      Дворівнева решітка для універсальнішого приготування страв

      Використайте максимально простір мультипечі для приготування страв завдяки дворівневій решітці. Запікайте, готуйте на грилі чи смажте смачні бургери, курячі крильця, рибу тощо у простий, швидший і здоровіший спосіб.

      Це пристосування дає змогу готувати пласкішу їжу

      Це пристосування дає змогу готувати пласкішу їжу

      Це пристосування дає змогу готувати пласкішу їжу на кшталт бургерів.

      Технічні характеристики

      • Конструкція та покриття

        Матеріали
        Плакована сталь

      • Загальні специфікації

        Антипригарне покриття
        Так

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