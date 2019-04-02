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Більше не доступний

Viva CollectionМультипіч

HD9904/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Збільшіть поверхню приготування мультипечі
За допомогою дворівневої решітки можна максимально збільшити місце приготування їжі у мультипечі Philips. Випікайте, готуйте на грилі та смажте смачні бургери, курячі крильця, рибу та інші страви легко та швидко. Для більшої універсальності використовуйте шампури для приготування овочевих та м’ясних шашликів.
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Аксесуар для мультипечі

Збільшіть поверхню приготування мультипечі

  • Дворівнева решітка

  • Підходить для мультипечей VIVA

Зручне чищення – можна мити в посудомийній машині

Зручне чищення – можна мити в посудомийній машині

Аксесуар можна безпечно класти в посудомийну машину, що полегшує догляд за ним!

Дворівнева решітка для універсальнішого приготування страв

Дворівнева решітка для універсальнішого приготування страв

Використайте максимально простір мультипечі для приготування страв завдяки дворівневій решітці. Запікайте, готуйте на грилі чи смажте смачні бургери, курячі крильця, рибу тощо у простий, швидший і здоровіший спосіб.

Аксесуар дає змогу готувати їжу як на грилі

Аксесуар дає змогу готувати їжу як на грилі

Готуйте улюблені страви як на грилі - котлетки, бургери, сосиски. Страви соковиті і рівномірно обсмажені.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

02/04/2019

Україна

Україна

Незамінний помічник у приготуванні їжі

Завдяки решітці вдвічі збільшується кількість приготування їжі. Зручно і швидко мити. Як бонус - шпажки для шашличків.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9904/00 Мультипіч

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9904/00 Мультипіч

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