КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Для смачного і корисного смаження й приготування на грилі
  • Для смачного і корисного смаження й приготування на грилі

Більше не доступний

Сковорідка-гриль мультипечі

HD9940/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Для смачного і корисного смаження й приготування на грилі
Готуйте ідеальну та здоровішу рибу, м’ясо та овочі на грилі завдяки технології TurboStar Rapid Air у поєднанні з унікальною перфорованою рифленою поверхнею! Завдяки антипригарному покриттю їжа легко відділяється від поверхні, а сковорідку легко чистити!
Переглянути всі переваги

Сковорідка-гриль мультипечі

Для смачного і корисного смаження й приготування на грилі

  • Підходить для лінійки HD962X

  • Підходить для лінійки HD964X

  • Універсальне приготування

  • Антипригарне покриття

Перфорована поверхня для ідеального потоку повітря під час приготування на грилі

Відкрийте для себе новий спосіб приготування страв на грилі завдяки унікальній поверхні сковорідки-гриль мультипечі. За допомогою технології TurboStar Rapid Air Ваша їжа готуватиметься у здоровіший спосіб, адже тепер Вам знадобиться небагато олії або не знадобиться її взагалі.

Зайвий жир стікає через отвори в перфорованій поверхні

Залишки жиру можуть легко стікати через отвори в перфорованій поверхні під час приготування страв на грилі.

Сковорідка з високоякісним антипригарним покриттям для легкого знімання страви

Завдяки поверхні з антипригарним покриттям їжу з гриля зняти так само легко, як і покласти її туди. Таким чином, Ви отримуєте ідеально приготоване на грилі м’ясо та навіть можете готувати такі делікатні продукти, як риба та овочі.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

20/12/2017

Україна

Україна

Если хотите запекать мясные продукты - решетка нужна.

Запекаю на гриле мясо и колбаски. Получаются очень сочными и вкусными.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD9940/00 Сковорідка-гриль мультипечі

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD9940/00 Сковорідка-гриль мультипечі

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Сковорідка-гриль має ручку EasyClick, яка підходить до стандартного кошика мультипечі.