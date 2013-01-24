Для смачного і корисного смаження й приготування на грилі
Готуйте ідеальну та здоровішу рибу, м’ясо та овочі на грилі завдяки технології TurboStar Rapid Air у поєднанні з унікальною перфорованою рифленою поверхнею! Завдяки антипригарному покриттю їжа легко відділяється від поверхні, а сковорідку легко чистити! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для смачного і корисного смаження й приготування на грилі
Готуйте ідеальну та здоровішу рибу, м’ясо та овочі на грилі завдяки технології TurboStar Rapid Air у поєднанні з унікальною перфорованою рифленою поверхнею! Завдяки антипригарному покриттю їжа легко відділяється від поверхні, а сковорідку легко чистити! Переглянути усі переваги
Відкрийте весь потенціал та безмежні можливості своєї мультипечі. Навіть якщо Ви бажаєте підсмажити, підрум’янити чи обсмажити продукти, сковорідка-гриль мультипечі дозволить за мить приготувати смачні страви!
Немає значення, яким стравам, приготованим на грилі, Ви надаєте перевагу: м’ясу, морепродуктам чи овочам!
Сковорідку-гриль мультипечі надзвичайно легко мити завдяки її антипригарному покриттю. А для зручності її можна мити навіть у посудомийній машині.
Знімна ручка EasyClick дає змогу легко розмістити сковорідку-гриль у посудомийній машині та надзвичайно спрощує зберігання сковорідки. Сковорідка-гриль має ручку EasyClick, яка підходить до стандартного кошика мультипечі.
Відкрийте для себе новий спосіб приготування страв на грилі завдяки унікальній поверхні сковорідки-гриль мультипечі. За допомогою технології TurboStar Rapid Air Ваша їжа готуватиметься у здоровіший спосіб, адже тепер Вам знадобиться небагато олії або не знадобиться її взагалі.
Залишки жиру можуть легко стікати через отвори в перфорованій поверхні під час приготування страв на грилі.
Завдяки поверхні з антипригарним покриттям їжу з гриля зняти так само легко, як і покласти її туди. Таким чином, Ви отримуєте ідеально приготоване на грилі м’ясо та навіть можете готувати такі делікатні продукти, як риба та овочі.
Сковорідка-гриль достатньо велика, тож Ви зможете легко посмажити чи приготувати на грилі цілу рибину, великий стейк чи величезну порцію овочів.
Країна виготовлення
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Вага та розміри
Конструкція
Покриття корпусу