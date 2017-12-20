Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Підходить для лінійки HD962X
Підходить для лінійки HD964X
Універсальне приготування
Антипригарне покриття
Відкрийте для себе новий спосіб приготування страв на грилі завдяки унікальній поверхні сковорідки-гриль мультипечі. За допомогою технології TurboStar Rapid Air Ваша їжа готуватиметься у здоровіший спосіб, адже тепер Вам знадобиться небагато олії або не знадобиться її взагалі.
Залишки жиру можуть легко стікати через отвори в перфорованій поверхні під час приготування страв на грилі.
Завдяки поверхні з антипригарним покриттям їжу з гриля зняти так само легко, як і покласти її туди. Таким чином, Ви отримуєте ідеально приготоване на грилі м’ясо та навіть можете готувати такі делікатні продукти, як риба та овочі.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
ИннаК
20/12/2017
Україна
Если хотите запекать мясные продукты - решетка нужна.
Запекаю на гриле мясо и колбаски. Получаются очень сочными и вкусными.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD9940/00 Сковорідка-гриль мультипечі
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD9940/00 Сковорідка-гриль мультипечі
Сковорідка-гриль має ручку EasyClick, яка підходить до стандартного кошика мультипечі.