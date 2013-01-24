Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Сковорідка-гриль мультипечі

HD9940/00
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
  • Для смачного і корисного смаження й приготування на грилі Для смачного і корисного смаження й приготування на грилі Для смачного і корисного смаження й приготування на грилі
    -{discount-value}

    Сковорідка-гриль мультипечі

    HD9940/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Для смачного і корисного смаження й приготування на грилі

    Готуйте ідеальну та здоровішу рибу, м’ясо та овочі на грилі завдяки технології TurboStar Rapid Air у поєднанні з унікальною перфорованою рифленою поверхнею! Завдяки антипригарному покриттю їжа легко відділяється від поверхні, а сковорідку легко чистити! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Сковорідка-гриль мультипечі

    Для смачного і корисного смаження й приготування на грилі

    Готуйте ідеальну та здоровішу рибу, м’ясо та овочі на грилі завдяки технології TurboStar Rapid Air у поєднанні з унікальною перфорованою рифленою поверхнею! Завдяки антипригарному покриттю їжа легко відділяється від поверхні, а сковорідку легко чистити! Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all airfryer-accessories

      Для смачного і корисного смаження й приготування на грилі

      Сковорідка-гриль мультипечі

      • Підходить для лінійки HD962X
      • Підходить для лінійки HD964X
      • Універсальне приготування
      • Антипригарне покриття
      Ідеально підходить для смаження, підрум’янення та обсмажування

      Ідеально підходить для смаження, підрум’янення та обсмажування

      Відкрийте весь потенціал та безмежні можливості своєї мультипечі. Навіть якщо Ви бажаєте підсмажити, підрум’янити чи обсмажити продукти, сковорідка-гриль мультипечі дозволить за мить приготувати смачні страви!

      Немає значення, яким стравам, приготованим на грилі, Ви надаєте перевагу: м’ясу, морепродуктам чи овочам!

      Немає значення, яким стравам, приготованим на грилі, Ви надаєте перевагу: м’ясу, морепродуктам чи овочам!

      Немає значення, яким стравам, приготованим на грилі, Ви надаєте перевагу: м’ясу, морепродуктам чи овочам!

      Сковорідку-гриль легко мити завдяки її антипригарному покриттю

      Сковорідку-гриль легко мити завдяки її антипригарному покриттю

      Сковорідку-гриль мультипечі надзвичайно легко мити завдяки її антипригарному покриттю. А для зручності її можна мити навіть у посудомийній машині.

      Знімна ручка EasyClick для легкого чищення та зберігання*

      Знімна ручка EasyClick для легкого чищення та зберігання*

      Знімна ручка EasyClick дає змогу легко розмістити сковорідку-гриль у посудомийній машині та надзвичайно спрощує зберігання сковорідки. Сковорідка-гриль має ручку EasyClick, яка підходить до стандартного кошика мультипечі.

      Перфорована поверхня для ідеального потоку повітря під час приготування на грилі

      Відкрийте для себе новий спосіб приготування страв на грилі завдяки унікальній поверхні сковорідки-гриль мультипечі. За допомогою технології TurboStar Rapid Air Ваша їжа готуватиметься у здоровіший спосіб, адже тепер Вам знадобиться небагато олії або не знадобиться її взагалі.

      Зайвий жир стікає через отвори в перфорованій поверхні

      Залишки жиру можуть легко стікати через отвори в перфорованій поверхні під час приготування страв на грилі.

      Сковорідка з високоякісним антипригарним покриттям для легкого знімання страви

      Завдяки поверхні з антипригарним покриттям їжу з гриля зняти так само легко, як і покласти її туди. Таким чином, Ви отримуєте ідеально приготоване на грилі м’ясо та навіть можете готувати такі делікатні продукти, як риба та овочі.

      Завдяки максимально збільшеній поверхні Ви зможете приготувати на грилі навіть цілу рибину

      Сковорідка-гриль достатньо велика, тож Ви зможете легко посмажити чи приготувати на грилі цілу рибину, великий стейк чи величезну порцію овочів.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Антипригарне покриття

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Вага та розміри

        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        219x217x77  мм
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        205x206x80  мм
        Вага виробу
        0,16  кг

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Покриття корпусу

        Матеріал основного корпусу
        Алюмінієвий

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          • Сковорідка-гриль має ручку EasyClick, яка підходить до стандартного кошика мультипечі.

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись