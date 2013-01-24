Прокидайтеся у хорошому настрої з будильником Wake-up Light!
Як і під час природного сходу сонця, Philips Wake-up Light використовує унікальне поєднання світла та звуку для пробудження природнішим способом. Це допомагає почуватися бадьоріше, а тому й легше вставати з ліжка. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прокидайтеся у хорошому настрої з будильником Wake-up Light!
Як і під час природного сходу сонця, Philips Wake-up Light використовує унікальне поєднання світла та звуку для пробудження природнішим способом. Це допомагає почуватися бадьоріше, а тому й легше вставати з ліжка. Переглянути усі переваги
У встановлений час пробудження природний звук почне відтворюватися, щоб пробудити Вас остаточно. Гучність вибраного звуку поступово збільшується до вибраного рівня за 1,5 хвилини. Можна вибрати два природні звуки співу пташок.
Чутливість до світла у різних людей різна. Загалом у разі використання вищої інтенсивності світла для людини потрібно менше часу, щоб прокинутися повністю. 10 налаштувань інтенсивності світла будильника Wake-up Light можна персоналізувати і, навіть, можна вибрати для них значення 200 лк.
Philips засновано понад 100 років тому як компанію, яка виготовляла та продавала лампи. За 100 років Philips перетворилася на світову компанію, яка пропонує інновації у різних сферах. До сьогоднішнього дня освітлення залишається душею Philips. Wake-up Light випала честь продовжити її традиції, спираючись на роки знань та досвіду роботи добре відомого у світі експерта з освітлення.
Наразі Philips Wake-up Light – це єдиний пристрій, ефективність якого доведено науковцями. Щоб зробити будильник Wake-up Light найкращим пристроєм для справді природного пробудження та забезпечення відчуття бадьорості, ми провели багато клінічних досліджень. Це дослідження було проведено незалежними науковими установами для вивчення та підтвердження впливу світла на загальне пробудження. Цим способом ми довели, що Philips Wake-up Light не лише забезпечує природніше пробудження, а й стимулює приплив енергії та покращує настрій вранці.
Звук перестає відтворюватися, коли торкнутися верху виробу. Через 9 хвилин звук легенько почне відтворюватися знову.
Як і під час природного сходу сонця, інтенсивність світла поступово збільшується протягом 30 хвилин, поки кімната не наповниться яскравим жовтим світлом. Цей процес зміни світла, інтенсивність якого збільшується, сприяє природному пробудженню. До того як світло наповнить кімнату, вибраний природний звук завершує пробудження, готуючи Вас до прийдешнього дня.
Яскравість дисплея може змінюватися від високого, середнього, низького та дуже низького рівня до вимкнення.
Світло імітації світанку змінюється із жовтого на яскраво жовтий.
Легкість у використанні
Логістичні дані
Звук
Добре самопочуття завдяки світлу
Природне світло
Технічні характеристики
Техніка безпеки та правові норми