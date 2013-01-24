Єдиний будильник Wake-up Light, ефективність якого клінічно доведено

Наразі Philips Wake-up Light – це єдиний пристрій, ефективність якого доведено науковцями. Щоб зробити будильник Wake-up Light найкращим пристроєм для справді природного пробудження та забезпечення відчуття бадьорості, ми провели багато клінічних досліджень. Це дослідження було проведено незалежними науковими установами для вивчення та підтвердження впливу світла на загальне пробудження. Цим способом ми довели, що Philips Wake-up Light не лише забезпечує природніше пробудження, а й стимулює приплив енергії та покращує настрій вранці.