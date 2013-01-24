Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

SmartSleep

Будильник Wake-up Light

HF3505/70
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Прокидайтеся у хорошому настрої з будильником Wake-up Light! Прокидайтеся у хорошому настрої з будильником Wake-up Light! Прокидайтеся у хорошому настрої з будильником Wake-up Light!
    -{discount-value}

    SmartSleep Будильник Wake-up Light

    HF3505/70
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Прокидайтеся у хорошому настрої з будильником Wake-up Light!

    Як і під час природного сходу сонця, Philips Wake-up Light використовує унікальне поєднання світла та звуку для пробудження природнішим способом. Це допомагає почуватися бадьоріше, а тому й легше вставати з ліжка. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    SmartSleep Будильник Wake-up Light

    Прокидайтеся у хорошому настрої з будильником Wake-up Light!

    Як і під час природного сходу сонця, Philips Wake-up Light використовує унікальне поєднання світла та звуку для пробудження природнішим способом. Це допомагає почуватися бадьоріше, а тому й легше вставати з ліжка. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all sleep-and-wake-up-lights

      Прокидайтеся у хорошому настрої з будильником Wake-up Light!

      Легке й енергійне пробудження із самого ранку

      • Прокидайтеся зі світлом
      • 2 природні звуки
      • FM-радіо та нічний світильник
      На вибір 2 різні природні звуки для пробудження

      На вибір 2 різні природні звуки для пробудження

      У встановлений час пробудження природний звук почне відтворюватися, щоб пробудити Вас остаточно. Гучність вибраного звуку поступово збільшується до вибраного рівня за 1,5 хвилини. Можна вибрати два природні звуки співу пташок.

      Нічник із 10 налаштуваннями світла

      Нічник із 10 налаштуваннями світла

      Чутливість до світла у різних людей різна. Загалом у разі використання вищої інтенсивності світла для людини потрібно менше часу, щоб прокинутися повністю. 10 налаштувань інтенсивності світла будильника Wake-up Light можна персоналізувати і, навіть, можна вибрати для них значення 200 лк.

      Розроблено Philips, експертами у сфері освітлення упродовж понад 100 років.

      Розроблено Philips, експертами у сфері освітлення упродовж понад 100 років.

      Philips засновано понад 100 років тому як компанію, яка виготовляла та продавала лампи. За 100 років Philips перетворилася на світову компанію, яка пропонує інновації у різних сферах. До сьогоднішнього дня освітлення залишається душею Philips. Wake-up Light випала честь продовжити її традиції, спираючись на роки знань та досвіду роботи добре відомого у світі експерта з освітлення.

      Єдиний будильник Wake-up Light, ефективність якого клінічно доведено

      Єдиний будильник Wake-up Light, ефективність якого клінічно доведено

      Наразі Philips Wake-up Light – це єдиний пристрій, ефективність якого доведено науковцями. Щоб зробити будильник Wake-up Light найкращим пристроєм для справді природного пробудження та забезпечення відчуття бадьорості, ми провели багато клінічних досліджень. Це дослідження було проведено незалежними науковими установами для вивчення та підтвердження впливу світла на загальне пробудження. Цим способом ми довели, що Philips Wake-up Light не лише забезпечує природніше пробудження, а й стимулює приплив енергії та покращує настрій вранці.

      Функція дрімоти

      Функція дрімоти

      Звук перестає відтворюватися, коли торкнутися верху виробу. Через 9 хвилин звук легенько почне відтворюватися знову.

      Імітація світанку пробуджує Вас поступово

      Імітація світанку пробуджує Вас поступово

      Як і під час природного сходу сонця, інтенсивність світла поступово збільшується протягом 30 хвилин, поки кімната не наповниться яскравим жовтим світлом. Цей процес зміни світла, інтенсивність якого збільшується, сприяє природному пробудженню. До того як світло наповнить кімнату, вибраний природний звук завершує пробудження, готуючи Вас до прийдешнього дня.

      4 рівні яскравості дисплея – для налаштування на власний розсуд

      4 рівні яскравості дисплея – для налаштування на власний розсуд

      Яскравість дисплея може змінюватися від високого, середнього, низького та дуже низького рівня до вимкнення.

      Кольоровий потік світанку: яскравий жовтий

      Світло імітації світанку змінюється із жовтого на яскраво жовтий.

      Технічні характеристики

      • Легкість у використанні

        Нековзка гумова основа
        Так
        Тип дрімоти
        Торкніться верху для увімкнення функції дрімоти
        Керування яскравістю дисплея
        4 налаштування
        Функція демонстрації в магазині
        Так
        Кількість разів спрацювання будильника
        1
        Заряджає iPhone/ iPod Touch
        Ні
        Тривалість дрімоти
        9 хвилин
        Керується iPhone App
        Ні

      • Логістичні дані

        Країна виготовлення
        Китай
        Код CTV (Європа | США)
        8843350001 | 884350060

      • Звук

        Кількість звуків пробудження
        2
        Музика зі смартфону/iPod
        Ні
        FM-радіо
        Так

      • Добре самопочуття завдяки світлу

        Збільшення енергійності вранці
        Так
        Поступове пробудження світлом
        Так

      • Природне світло

        Налаштування яскравості
        10
        Інтенсивність світла
        200 люкс
        Імітація світанку
        30 хвилин
        Кольори імітації світанку
        Яскраво-жовтий
        Функція засинання
        Ні

      • Технічні характеристики

        Розміри коробки (ШxВxГ)
        В 200 x Ш 200 x Г 130 мм
        Вага коробки
        600 грам
        Довжина шнура ЄС/США
        150/180 см
        Частота
        50/60 Гц
        Пристрій з ізоляцією
        Клас III
        Штекер з ізоляцією
        Class II (з подвійною ізоляцією)
        Вхідна потужність
        7,5  Вт
        Адаптер вихідної потужності
        5,4  Вт
        Розміри виробу
        В 180 мм x Ш 180 мм x Г 115 мм
        Вага виробу
        290 грам
        Змінна лампа
        Ні
        Тип лампи
        Світлодіодна Liteon з монтуванням на поверхні
        Напруга
        100/240 В

      • Техніка безпеки та правові норми

        Не призначено для загального освітлення
        Не призначено для загального освітлення
        Для прокидання зі світлом
        Для прокидання зі світлом
        Без УФ
        Без УФ

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись