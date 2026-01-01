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Більше не доступний
HP3641
650 Вт
Для великих ділянок тіла
Висота: 63,5 см
Philips InfraCare HP 3643 оптимізовано для ефективного тамування болю на ділянках площею 60 x 40 см, таких як уся спина, обидва плеча та шия або стегно. InfraCare застосовує інноваційну технологію інфрачервоної галогенної лампи. Спеціальну оптику, фільтр та потужну галогенну лампу на 650 Вт вдосконалено, що забезпечує обробку великої ділянки тіла (60 x 40 см) та значно комфортніше тепло, оскільки інфрачервоне тепло рівномірніше розподіляється по ділянці тіла, яку потрібно обробити.
Завдяки максимальній гнучкості InfraCare HP 3643 легко використовувати для обробки великої ділянки тіла і в різних ситуаціях (наприклад, під час лежання на ліжку або лежаку). Крім регулювання висоти, для оптимальної обробки потрібної частини тіла ламповий блок можна легко розміщувати шляхом переміщення у горизонтальне чи вертикальне положення (вліво/вправо на 90 градусів) та нахилу вгору або вниз (на 45 градусів).
Інфрачервоні промені ефективно знімають біль у м’язах та усувають оніміння суглобів. Приємне тепло від інфрачервоної лампи глибоко проникає у шкіру, стимулює кровообіг та зігріває м’язи. У стані заспокоєння м’язи автоматично розслабляються. Оскільки тепло сприяє розм’якшенню тканин, закостенілі суглоби під його дією стають гнучкішими.
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