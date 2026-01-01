Можливість обертання для регулювання кута

Завдяки максимальній гнучкості InfraCare HP 3643 легко використовувати для обробки великої ділянки тіла і в різних ситуаціях (наприклад, під час лежання на ліжку або лежаку). Крім регулювання висоти, для оптимальної обробки потрібної частини тіла ламповий блок можна легко розміщувати шляхом переміщення у горизонтальне чи вертикальне положення (вліво/вправо на 90 градусів) та нахилу вгору або вниз (на 45 градусів).