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  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю

Більше не доступний

Інфрачервона лампа InfraCare

HP3641

Ефективне тамування болю
Philips InfraCare ефективно тамує біль у м’язах та суглобах. Інфрачервоне тепло 650 Вт дуже приємне і глибоко проникає у шкіру, покращуючи циркуляцію крові, що сприяє ефективному розслабленню великих ділянок тіла площею 60x40 см.
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Інфрачервоне тепло, що глибоко проникає у шкіру

Ефективне тамування болю

  • 650 Вт

  • Для великих ділянок тіла

  • Висота: 63,5 см

Інфрачервона галогенна лампа потужністю 650 Вт

Інфрачервона галогенна лампа потужністю 650 Вт

Philips InfraCare HP 3643 оптимізовано для ефективного тамування болю на ділянках площею 60 x 40 см, таких як уся спина, обидва плеча та шия або стегно. InfraCare застосовує інноваційну технологію інфрачервоної галогенної лампи. Спеціальну оптику, фільтр та потужну галогенну лампу на 650 Вт вдосконалено, що забезпечує обробку великої ділянки тіла (60 x 40 см) та значно комфортніше тепло, оскільки інфрачервоне тепло рівномірніше розподіляється по ділянці тіла, яку потрібно обробити.

Можливість обертання для регулювання кута

Можливість обертання для регулювання кута

Завдяки максимальній гнучкості InfraCare HP 3643 легко використовувати для обробки великої ділянки тіла і в різних ситуаціях (наприклад, під час лежання на ліжку або лежаку). Крім регулювання висоти, для оптимальної обробки потрібної частини тіла ламповий блок можна легко розміщувати шляхом переміщення у горизонтальне чи вертикальне положення (вліво/вправо на 90 градусів) та нахилу вгору або вниз (на 45 градусів).

Інфрачервоне тепло, що глибоко проникає у шкіру

Інфрачервоне тепло, що глибоко проникає у шкіру

Інфрачервоні промені ефективно знімають біль у м’язах та усувають оніміння суглобів. Приємне тепло від інфрачервоної лампи глибоко проникає у шкіру, стимулює кровообіг та зігріває м’язи. У стані заспокоєння м’язи автоматично розслабляються. Оскільки тепло сприяє розм’якшенню тканин, закостенілі суглоби під його дією стають гнучкішими.

Технічні характеристики

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