Жіноча бритва Ladyshave Body Contour
Ця спеціальна жіноча бритва ідеально повторює контури Вашого тіла, дозволяючи ретельно голитися та підстригати волосся навіть на найчутливіших ділянках тіла. За допомогою додаткової насадки для підстригання можна також моделювати лінію бікіні. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Жіноча бритва Ladyshave Body Contour
Ця спеціальна жіноча бритва ідеально повторює контури Вашого тіла, дозволяючи ретельно голитися та підстригати волосся навіть на найчутливіших ділянках тіла. За допомогою додаткової насадки для підстригання можна також моделювати лінію бікіні. Переглянути усі переваги
Жіноча бритва Ladyshave Body Contour
Ця спеціальна жіноча бритва ідеально повторює контури Вашого тіла, дозволяючи ретельно голитися та підстригати волосся навіть на найчутливіших ділянках тіла. За допомогою додаткової насадки для підстригання можна також моделювати лінію бікіні. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Жіноча бритва Ladyshave Body Contour
Ця спеціальна жіноча бритва ідеально повторює контури Вашого тіла, дозволяючи ретельно голитися та підстригати волосся навіть на найчутливіших ділянках тіла. За допомогою додаткової насадки для підстригання можна також моделювати лінію бікіні. Переглянути усі переваги
Ladyshave
Усього:
Вага і розміри коробки F
Вага і розміри коробки A
Логістичні дані
Технічні характеристики
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