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Body Contour

Ladyshave

HP6317/01
Загальна оцінка / 5
  • Жіноча бритва Ladyshave Body Contour Жіноча бритва Ladyshave Body Contour Жіноча бритва Ladyshave Body Contour
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    Body Contour Ladyshave

    HP6317/01
    Загальна оцінка / 5

    Жіноча бритва Ladyshave Body Contour

    Ця спеціальна жіноча бритва ідеально повторює контури Вашого тіла, дозволяючи ретельно голитися та підстригати волосся навіть на найчутливіших ділянках тіла. За допомогою додаткової насадки для підстригання можна також моделювати лінію бікіні. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Body Contour Ladyshave

    Жіноча бритва Ladyshave Body Contour

    Ця спеціальна жіноча бритва ідеально повторює контури Вашого тіла, дозволяючи ретельно голитися та підстригати волосся навіть на найчутливіших ділянках тіла. За допомогою додаткової насадки для підстригання можна також моделювати лінію бікіні. Переглянути усі переваги

    Жіноча бритва Ladyshave Body Contour

    Ця спеціальна жіноча бритва ідеально повторює контури Вашого тіла, дозволяючи ретельно голитися та підстригати волосся навіть на найчутливіших ділянках тіла. За допомогою додаткової насадки для підстригання можна також моделювати лінію бікіні. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Body Contour Ladyshave

    Жіноча бритва Ladyshave Body Contour

    Ця спеціальна жіноча бритва ідеально повторює контури Вашого тіла, дозволяючи ретельно голитися та підстригати волосся навіть на найчутливіших ділянках тіла. За допомогою додаткової насадки для підстригання можна також моделювати лінію бікіні. Переглянути усі переваги

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      Body Contour

      Body Contour

      Ladyshave

      Усього:

      Жіноча бритва Ladyshave Body Contour

      Повторює контури тіла

      • Сухе/вологе

      Плаваюча бритвена головка повторює контури тіла

      Пристосовується до кожного вигину Вашого тіла без ризику порізів

      Насадка для лінії бікіні

      Насадка для підстригання та моделювання лінії бікіні.

      Бездротове гоління

      Голіться будь-де за допомогою цієї бездротової жіночої бритви

      Технічні характеристики

      • Вага і розміри коробки F

        Розміри
        171 x 65 x 193 (д x ш x в)  мм
        Вага
        253  г

      • Вага і розміри коробки A

        Вага
        1755  г
        К-сть штук у коробці A
        6  шт.
        Розміри коробки A
        400 x 181 x 219 (ДxШxВ)  см

      • Логістичні дані

        Код CTV
        8846 317 01000
        Кількість коробок A на один шар (Європа)
        12
        Кількість коробок A на один шар (Великобританія)
        15
        Кількість шарів (Європа)
        4
        Кількість шарів (Великобританія)
        4
        Кількість палет (Європа)
        288  шт.
        Кількість палет (Великобританія)
        360  шт.
        Розмір палети (Європа)
        120 x 100 x 102  см
        Розмір палети (Великобританія)
        120 x 100 x 102  см

      • Технічні характеристики

        Джерело живлення
        Батарея
        Сітка для гоління
        Комбінована
        Матеріал сітки
        Нікель
        Кількість захисних зубців
        38
        Кількість зубців ріжучого блока
        36
        Кількість пластинок
        22
        Тиск на тример (Н)
        2 x 1,6 Н
        Тиск на захисну сітку (Н)
        2 x 1,6 Н
        Обертів на хвилину
        7500 +/- 1000
        Двигун
        Двигун постійного струму 3.0  В
        Напруга
        2 лужні батареї 1,5 В
        Матеріал корпусу
        ABS
        Вага жіночої бритви
        113  г
        Колір (кольори)
        Полуниця

      • Заміна

        Сітка для гоління ніг
        HP6117/01
        Код CTV
        884 611 701000
        Сітка для гоління чутливих зон
        HP6121
        Блок з лезом HP
        HP6111

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