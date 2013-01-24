Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Жіноча бритва Ladyshave Double Contour
Ця інноваційна жіноча бритва з подвійною сіткою для гоління забезпечує швидке та ефективніше гоління. Її подвійна головка дозволяє легко голити навіть найжорсткіше волосся, не ризикуючи порізатись. Гоління ще ніколи не було таким легким та зручним.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Жіноча бритва Ladyshave Double Contour
Ця інноваційна жіноча бритва з подвійною сіткою для гоління забезпечує швидке та ефективніше гоління. Її подвійна головка дозволяє легко голити навіть найжорсткіше волосся, не ризикуючи порізатись. Гоління ще ніколи не було таким легким та зручним.
Жіноча бритва Ladyshave Double Contour
Ця інноваційна жіноча бритва з подвійною сіткою для гоління забезпечує швидке та ефективніше гоління. Її подвійна головка дозволяє легко голити навіть найжорсткіше волосся, не ризикуючи порізатись. Гоління ще ніколи не було таким легким та зручним.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Жіноча бритва Ladyshave Double Contour
Ця інноваційна жіноча бритва з подвійною сіткою для гоління забезпечує швидке та ефективніше гоління. Її подвійна головка дозволяє легко голити навіть найжорсткіше волосся, не ризикуючи порізатись. Гоління ще ніколи не було таким легким та зручним.
Жіноча бритва Ladyshave Double Contour
Ціна магазину Philips
Усього:
Характеристики
Аксесуари
Дані логістики
Вага та розміри
Технічні характеристики