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    Жіноча бритва Ladyshave Double Contour

    HP6335/00
    Загальна оцінка / 5
    • Жіноча бритва Ladyshave Double Contour Жіноча бритва Ladyshave Double Contour Жіноча бритва Ladyshave Double Contour
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      Жіноча бритва Ladyshave Double Contour

      HP6335/00
      Загальна оцінка / 5

      Жіноча бритва Ladyshave Double Contour

      Ця інноваційна жіноча бритва з подвійною сіткою для гоління забезпечує швидке та ефективніше гоління. Її подвійна головка дозволяє легко голити навіть найжорсткіше волосся, не ризикуючи порізатись. Гоління ще ніколи не було таким легким та зручним.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Жіноча бритва Ladyshave Double Contour

      Жіноча бритва Ladyshave Double Contour

      Ця інноваційна жіноча бритва з подвійною сіткою для гоління забезпечує швидке та ефективніше гоління. Її подвійна головка дозволяє легко голити навіть найжорсткіше волосся, не ризикуючи порізатись. Гоління ще ніколи не було таким легким та зручним.

      Жіноча бритва Ladyshave Double Contour

      Ця інноваційна жіноча бритва з подвійною сіткою для гоління забезпечує швидке та ефективніше гоління. Її подвійна головка дозволяє легко голити навіть найжорсткіше волосся, не ризикуючи порізатись. Гоління ще ніколи не було таким легким та зручним.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Жіноча бритва Ladyshave Double Contour

      Жіноча бритва Ladyshave Double Contour

      Ця інноваційна жіноча бритва з подвійною сіткою для гоління забезпечує швидке та ефективніше гоління. Її подвійна головка дозволяє легко голити навіть найжорсткіше волосся, не ризикуючи порізатись. Гоління ще ніколи не було таким легким та зручним.

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        Жіноча бритва Ladyshave Double Contour

        Ціна магазину Philips

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        Жіноча бритва Ladyshave Double Contour

        Для швидкого, ретельного та гладкого гоління

        Подвійна бритвена головка

        Дві головки для легкого гоління навіть найжорсткішого волосся

        Плаваюча бритвена головка

        Плаваюча бритвена головка повторює контури тіла

        Технічні характеристики

        • Характеристики

          Бритвена головка з подвійною сіткою
          Бритвена головка, яку можна мити
          Акумулятори

        • Аксесуари

          Зарядна підставка
          Щітка для чищення
          Насадки для лінії бікіні

        • Дані логістики

          CTV
          8845 335 00000
          Розмір блоку
          • ЄС: 1000x800  мм
          • Великобританія: 1000x1200  мм
          Кількість блоків
          • ЄС: 720  шт.
          • Великобританія: 900  шт.
          Кількість шарів
          10
          Кількість коробок A на один шар
          • ЄС: 12
          • Великобританія: 15

        • Вага та розміри

          Розміри коробки F
          170,5x62,5x190  мм
          Вага коробки F
          372  г
          Розміри коробки A
          395x200x190  мм
          Вага коробки A
          2450  г
          К-сть штук у коробці A
          6  шт.

        • Технічні характеристики

          Джерело живлення
          Акумуляторна батарея
          Сітка для гоління
          2
          Матеріал сітки
          Нікель
          Кількість захисних зубців
          43
          Кількість зубців ріжучого блока
          39
          Кількість пластинок
          24 та 30
          Двигун
          Двигун постійного струму, FF-180SH-3825
          Напруга
          1,2 В постійного струму
          Матеріал корпусу
          ABS BASF GP22
          Вага жіночої бритви
          125  г
          Вага зарядного пристрою
          16  г
          Колір
          Передня панель кольору лаванди з білим корпусом

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