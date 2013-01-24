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Жіноча бритва Ladyshave Double Contour
Ця інноваційна бритва з подвійною захисною сіткою забезпечує швидке та більш ефективне гоління. Її подвійна головка дозволяє легко голити навіть найжорсткіше волосся. Позолочена захисна сітка (24 карати) для делікатного гоління запобігає подразненню чутливих ділянок тіла. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Жіноча бритва Ladyshave Double Contour
Ця інноваційна бритва з подвійною захисною сіткою забезпечує швидке та більш ефективне гоління. Її подвійна головка дозволяє легко голити навіть найжорсткіше волосся. Позолочена захисна сітка (24 карати) для делікатного гоління запобігає подразненню чутливих ділянок тіла. Переглянути усі переваги
Жіноча бритва Ladyshave Double Contour
Ця інноваційна бритва з подвійною захисною сіткою забезпечує швидке та більш ефективне гоління. Її подвійна головка дозволяє легко голити навіть найжорсткіше волосся. Позолочена захисна сітка (24 карати) для делікатного гоління запобігає подразненню чутливих ділянок тіла. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Жіноча бритва Ladyshave Double Contour
Ця інноваційна бритва з подвійною захисною сіткою забезпечує швидке та більш ефективне гоління. Її подвійна головка дозволяє легко голити навіть найжорсткіше волосся. Позолочена захисна сітка (24 карати) для делікатного гоління запобігає подразненню чутливих ділянок тіла. Переглянути усі переваги
Ladyshave
Ціна магазину Philips
Усього:
Висувний тример допоможе позбутися довгого волосся.
Живлення від батареї – 20 хвилин гоління.
Пристосовується до кожного вигину Вашого тіла без ризику порізів
Гіпоалергенні позолочені захисні сітки зменшують подразнення та алергічну реакцію шкіри
Стрічка із гелем алое вера збільшує зволоження шкіри для гладенького та безпечного гоління
Характеристики
Аксесуари
Логістичні дані
Технічні характеристики
Вага і розміри коробки A
Вага і розміри коробки F