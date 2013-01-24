Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Double Contour

    Ladyshave

    HP6345/00
    Загальна оцінка / 5
    • Жіноча бритва Ladyshave Double Contour Жіноча бритва Ladyshave Double Contour Жіноча бритва Ladyshave Double Contour
      -{discount-value}

      Double Contour Ladyshave

      HP6345/00
      Загальна оцінка / 5

      Жіноча бритва Ladyshave Double Contour

      Ця інноваційна бритва з подвійною захисною сіткою забезпечує швидке та більш ефективне гоління. Її подвійна головка дозволяє легко голити навіть найжорсткіше волосся. Позолочена захисна сітка (24 карати) для делікатного гоління запобігає подразненню чутливих ділянок тіла. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Double Contour Ladyshave

      Жіноча бритва Ladyshave Double Contour

      Ця інноваційна бритва з подвійною захисною сіткою забезпечує швидке та більш ефективне гоління. Її подвійна головка дозволяє легко голити навіть найжорсткіше волосся. Позолочена захисна сітка (24 карати) для делікатного гоління запобігає подразненню чутливих ділянок тіла. Переглянути усі переваги

      Жіноча бритва Ladyshave Double Contour

      Ця інноваційна бритва з подвійною захисною сіткою забезпечує швидке та більш ефективне гоління. Її подвійна головка дозволяє легко голити навіть найжорсткіше волосся. Позолочена захисна сітка (24 карати) для делікатного гоління запобігає подразненню чутливих ділянок тіла. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Double Contour Ladyshave

      Жіноча бритва Ladyshave Double Contour

      Ця інноваційна бритва з подвійною захисною сіткою забезпечує швидке та більш ефективне гоління. Її подвійна головка дозволяє легко голити навіть найжорсткіше волосся. Позолочена захисна сітка (24 карати) для делікатного гоління запобігає подразненню чутливих ділянок тіла. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. lady-shavers

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Double Contour

        Double Contour

        Ladyshave

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Жіноча бритва Ladyshave Double Contour

        Для швидкого та ретельного гоління

        • Сухе/вологе
        • для чутливої шкіри

        Допоможе позбутися довгого волосся

        Висувний тример допоможе позбутися довгого волосся.

        Для сухого і вологого гоління

        Живлення від батареї – 20 хвилин гоління.

        Плаваюча бритвена головка повторює контури тіла

        Пристосовується до кожного вигину Вашого тіла без ризику порізів

        Гіпоалергенні позолочені захисні сітки захищають Вашу шкіру

        Гіпоалергенні позолочені захисні сітки зменшують подразнення та алергічну реакцію шкіри

        Стрічка із гелем алое вера для кращого зволоження шкіри

        Стрічка із гелем алое вера збільшує зволоження шкіри для гладенького та безпечного гоління

        Технічні характеристики

        • Характеристики

          Бритвена головка з подвійною сіткою
          Так
          Бритвена головка, яку можна мити
          Так
          Акумуляторна
          Так

        • Аксесуари

          Підставка для заряджання
          Так
          Щітка для очищення
          Так
          Насадки для лінії бікіні
          Так
          Зручна насадка для початку роботи
          Так
          Розкішний футляр
          Так

        • Логістичні дані

          Код CTV
          8846 345 00000
          Кількість коробок A на один шар
          (EU): 12 (GB): 15
          Кількість шарів
          10
          Кількість блоків
          (EU): 720 / (GB): 900  шт.
          Розмір палети (Європа)
          100 x 80  см
          Розмір палети (Великобританія)
          100 x 120  см

        • Технічні характеристики

          Колір (кольори)
          Передня золотиста панель із білим корпусом
          Матеріал корпусу
          ABS BASF GP22
          Матеріал сітки
          Нікель із позолотою
          Двигун
          Двигун постійного струму, FF-180SH-3825  В
          Кількість зубців ріжучого блока
          39
          Кількість захисних зубців
          43
          Кількість пластинок
          24 та 30
          Джерело живлення
          Акумуляторна батарея
          Сітка для гоління
          2
          Напруга
          1,2 В (пост. струм)
          Вага жіночої бритви
          127  г

        • Вага і розміри коробки A

          Розміри
          395x200x190  мм
          К-сть штук у коробці A
          6  шт.
          Вага
          2718  г

        • Вага і розміри коробки F

          Розміри
          170,5x62,5x190  мм
          Вага
          402  г

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips