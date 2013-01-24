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    Bikini Perfect

    HP6375/00
    Загальна оцінка / 5
    • Bikini Perfect Bikini Perfect Bikini Perfect
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      Bikini Perfect

      HP6375/00
      Загальна оцінка / 5

      Bikini Perfect

      Моделюйте лінію бікіні так, як Вам подобається, - для комфортних та точних результатів і шовковистої шкіри.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Bikini Perfect

      Bikini Perfect

      Моделюйте лінію бікіні так, як Вам подобається, - для комфортних та точних результатів і шовковистої шкіри.

      Bikini Perfect

      Моделюйте лінію бікіні так, як Вам подобається, - для комфортних та точних результатів і шовковистої шкіри.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Bikini Perfect

      Bikini Perfect

      Моделюйте лінію бікіні так, як Вам подобається, - для комфортних та точних результатів і шовковистої шкіри.

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        Bikini Perfect

        Ціна магазину Philips

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        Bikini Perfect

        Підстригання і формування: більша точність, менше подразнень

        Срібний іонний гребінець для гігієнічного захисту

        Срібний іонний гребінець для гігієнічного захисту

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Точний та лагідний тример
          Гігієнічний тример-гребінець
          Безпечна бритва для ще гладкішого гоління
          Епілятор видаляє волоски на кілька тижнів

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