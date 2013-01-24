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    Bikini Perfect

    HP6379
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    Загальна оцінка / 5
    • Body Perfect Body Perfect Body Perfect
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      Bikini Perfect

      HP6379
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Body Perfect

      Підстригайте, надавайте форми чи видаляйте небажане волосся з усіх чутливих ділянок - для точних результатів та шовковистої шкіри.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Bikini Perfect

      Body Perfect

      Підстригайте, надавайте форми чи видаляйте небажане волосся з усіх чутливих ділянок - для точних результатів та шовковистої шкіри.

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        Bikini Perfect

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Body Perfect

        Підстригання і формування: більша точність, менше подразнень

        Срібний іонний гребінець для гігієнічного захисту

        Срібний іонний гребінець для гігієнічного захисту

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Точний та лагідний тример
          Гігієнічний тример-гребінець
          Безпечна бритва для ще гладкішого гоління
          Епілятор видаляє волоски на кілька тижнів
          Тример для брів
          Гребінець для брів

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