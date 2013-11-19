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Body Perfect
Підстригайте, надавайте форми чи видаляйте небажане волосся з усіх чутливих ділянок - для точних результатів та шовковистої шкіри.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Monia
19/11/2013
Polska
Idealny ze względu na wiele różnych nasadek
Produkt polecam każdej kobiecie. Można strzyc, golić i depilować.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
dilut
20/05/2012
Polska
fajny, ale
Podoba mi sie, ma wiele funkcji. Wiem że ten depilator jest do okolic bikini, jednak przyznam się, że też depiluje nim nogi:) niestety na dwie raty, dlatego byłoby super, gdyby akumulatorek wytrzymywał dłużej:)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer