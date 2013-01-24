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Body Perfect
Підстригайте, надавайте форми чи видаляйте небажане волосся з усіх чутливих ділянок - для точних результатів та шовковистої шкіри.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Body Perfect
Підстригайте, надавайте форми чи видаляйте небажане волосся з усіх чутливих ділянок - для точних результатів та шовковистої шкіри.
Bikini Perfect
Ціна магазину Philips
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