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Satinelle

Епілятор

HP6401/04
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго
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    Satinelle Епілятор

    HP6401/04
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг протягом тривалого часу завдяки цьому епілятору Philips. Він видаляє волосся із коренем, роблячи ноги гладенькими на чотири тижні. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Satinelle Епілятор

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг протягом тривалого часу завдяки цьому епілятору Philips. Він видаляє волосся із коренем, роблячи ноги гладенькими на чотири тижні. Переглянути усі переваги

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг протягом тривалого часу завдяки цьому епілятору Philips. Він видаляє волосся із коренем, роблячи ноги гладенькими на чотири тижні. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Satinelle Епілятор

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг протягом тривалого часу завдяки цьому епілятору Philips. Він видаляє волосся із коренем, роблячи ноги гладенькими на чотири тижні. Переглянути усі переваги

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      Satinelle

      Satinelle

      Епілятор

      Усього:

      Насолоджуйтеся гладенькою шкірою ніг надовго

      Швидкий та ефективний епілятор

      • Із бритвеною головкою
      Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем

      Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем

      Цей епілятор оснащено ефективною системою епіляції, що залишає шкіру гладенькою та без щетини на декілька тижнів.

      Фігурна ергономічна ручка для зручного користування

      Фігурна ергономічна ручка для зручного користування

      Завдяки заокругленій формі пристрій ідеально вміщається у руці, що дозволяє зручно видаляти волосся. А ще він чудовий на вигляд!

      Два налаштування швидкості для лагідної епіляції і максимальної ефективності

      Два налаштування швидкості для лагідної епіляції і максимальної ефективності

      Додаткове налаштування швидкості для тонких волосків та важкодоступних місць

      Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

      Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

      Цей епілятор має епіляційну головку, яку можна мити. Завдяки чому її можна мити під краном для кращої гігієни.

      Додаткова бритвена головка

      Додаткова бритвена головка

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        2 режими швидкості
        Так
        Металічна система епіляції
        Так

      • Технічні характеристики

        Напруга
        100–240  В
        Кількість дисків
        21
        Кількість точок захоплення
        20
        Споживання енергії
        7,5  Вт
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
        600
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
        733

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