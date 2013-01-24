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Satinelle

Епілятор

HP6407/02
Загальна оцінка / 5
  • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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    Satinelle Епілятор

    HP6407/02
    Загальна оцінка / 5

    Satinelle Soft

    Цей компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Satinelle Епілятор

    Satinelle Soft

    Цей компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

    Satinelle Soft

    Цей компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Satinelle Епілятор

    Satinelle Soft

    Цей компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

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      Поворотна масажна система розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

      Унікальна система епіляції Philips

      Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою на декілька тижнів. Волосся, яке відростає, стає м'яким і тоненьким.

      Головку епілятора можна мити

      Для додаткової гігієни та легкого чищення.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Щітка для очищення
        Так

      • Технічні характеристики

        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
        600
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
        733
        Обертів/хв., швидкість 1
        1900
        Обертів/хв., швидкість 2
        2200
        Джерело живлення
        Змінний струм (від мережі)
        Напруга
        100 В, 110 - 127 В або 220 - 240 В (50-60 Гц)
        Двигун
        Постійний струм
        Споживання енергії
        3  Вт
        Кількість дисків
        21
        Кількість точок захоплення
        20

      • Логістичні дані

        Розмір палети (Європа)
        80 x 120  см
        Кількість коробок A на один шар (Європа)
        10
        Кількість коробок A на один шар (Великобританія)
        15
        Кількість шарів (Європа)
        3
        Кількість шарів (Великобританія)
        2
        Кількість палет (Європа)
        120  шт.
        Кількість палет (Великобританія)
        120  шт.
        Розмір палети (Великобританія)
        100 x 120  см
        Код CTV
        884640702000

      • Вага та розміри

        Розміри коробки F
        190 x 90 x 240  мм
        Дизайн упаковки
        Коробка з віконцем та можливістю підвішування
        Вага коробки
        545  г
        Розміри коробки A
        390 x 184 x 258  мм
        К-сть штук у коробці A
        4  шт.
        Вага коробки
        2430  г

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