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    Satinelle

    Епілятор

    HP6408/02
    Загальна оцінка / 5
    • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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      Satinelle Епілятор

      HP6408/02
      Загальна оцінка / 5

      Satinelle Soft

      Цей компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Satinelle Епілятор

      Satinelle Soft

      Цей компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

      Satinelle Soft

      Цей компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Satinelle Епілятор

      Satinelle Soft

      Цей компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

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        Satinelle

        Satinelle

        Епілятор

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Satinelle Soft

        Лагідний епілятор із поворотною масажною системою

        Поворотна масажна система

        Поворотна масажна система

        Поворотна масажна система розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

        Унікальна система епіляції Philips

        Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою на декілька тижнів. Волосся, яке відростає, стає м'яким і тоненьким.

        Головку епілятора можна мити

        Для додаткової гігієни та легкого чищення.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
          600
          К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
          733
          Обертів/хв., швидкість 1
          1900
          Обертів/хв., швидкість 2
          2200
          Джерело живлення
          Змінний струм (від мережі)
          Напруга
          100 В, 110 - 127 В або 220 - 240 В (50-60 Гц)
          Двигун
          Постійний струм
          Споживання енергії
          3  Вт
          Кількість дисків
          21
          Кількість точок захоплення
          20

        • Аксесуари

          Обмежуюча насадка для чутливих ділянок
          Так
          Щітка для очищення
          Так

        • Логістичні дані

          Розмір палети (Європа)
          80 x 120  см
          Кількість коробок A на один шар (Європа)
          10
          Кількість коробок A на один шар (Великобританія)
          15
          Кількість шарів (Європа)
          3
          Кількість шарів (Великобританія)
          2
          Кількість палет (Європа)
          120  шт.
          Кількість палет (Великобританія)
          120  шт.
          Розмір палети (Великобританія)
          100 x 120  см
          Код CTV
          884640802000

        • Вага та розміри

          Розміри коробки F
          190 x 90 x 240  мм
          Дизайн упаковки
          Коробка з віконцем, блістер-секцією та кільцем для підвішування
          Вага коробки
          551  г
          Розміри коробки A
          390 x 184 x 258  мм
          К-сть штук у коробці A
          4  шт.
          Вага коробки
          2454  г

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