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    Satinelle

    Епілятор

    HP6408/03
    Загальна оцінка / 5
    • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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      Satinelle Епілятор

      HP6408/03
      Загальна оцінка / 5

      Satinelle Soft

      Цей компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Satinelle Епілятор

      Satinelle Soft

      Цей компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

      Satinelle Soft

      Цей компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Satinelle Епілятор

      Satinelle Soft

      Цей компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

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        Satinelle

        Satinelle

        Епілятор

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Satinelle Soft

        Лагідний епілятор із поворотною масажною системою

        Поворотна масажна система

        Поворотна масажна система

        Поворотна масажна система розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

        Унікальна система епіляції Philips

        Унікальна система епіляції Philips

        Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою на декілька тижнів. Волосся, яке відростає, стає м'яким і тоненьким.

        Головку епілятора можна мити

        Для додаткової гігієни та легкого чищення.

        Подушечка для пілінгу шкіри запобігає вростанню волосся

        Satinelle Massage постачається із подушечкою для пілінгу шкіри у душі, яка допомагає підготувати ноги до видалення волосся. Крім очищення та покращення стану шкіри, регулярне використання зробить ноги гладенькими і допоможе запобігти вростанню волосся.

        Технічні характеристики

        • Характеристики

          Поворотна масажна система
          Так
          Металева система епіляції
          Так
          2 режими швидкості
          Так

        • Технічні характеристики

          Джерело живлення
          Змінний струм (від мережі)
          Напруга
          Адаптер відповідно до державних вимог
          Двигун
          Постійний струм
          Споживання енергії
          3  Вт
          Кількість дисків
          21
          Кількість точок захоплення
          20
          К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
          600
          К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
          733
          Обертів/хв., швидкість 1
          1900
          Обертів/хв., швидкість 2
          2200

        • Аксесуари

          Обмежуюча насадка для чутливих ділянок
          Для чутливих ділянок тіла
          Подушечка для пілінгу
          Менше волосся, що вростає
          Щітка для очищення
          Для зручності чищення

        • Логістичні дані

          Кількість коробок A на один шар (Європа)
          60
          Кількість коробок A на один шар (Великобританія)
          75
          Кількість шарів (Європа)
          4
          Кількість шарів (Великобританія)
          4
          Кількість палет (Європа)
          240  шт.
          Кількість палет (Великобританія)
          300  шт.
          Розмір палети (Європа)
          113,3 x 120 x 80  см
          Розмір палети (Великобританія)
          113,3 x 120 x 100  см

        • Вага та розміри

          Розміри коробки F
          232 x 175 x 75 (в x ш x т)  мм
          Вага коробки
          659,5  г
          Розміри коробки A
          247 x 200 x 400 (в x ш x т)  мм
          К-сть штук у коробці A
          5  шт.
          Вага коробки
          3531  г

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