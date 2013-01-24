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Satinelle Essential

Компактний епілятор

HP6421/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Епіляція – це просто Епіляція – це просто Епіляція – це просто
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    Satinelle Essential Компактний епілятор

    HP6421/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся тривалою гладкістю завдяки епілятору Philips Satinelle. Він лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм із коренем. Епіляція – це просто завдяки ергономічній ручці та підключенню до електромережі. Головку можна мити для оптимальної гігієни. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Satinelle Essential Компактний епілятор

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся тривалою гладкістю завдяки епілятору Philips Satinelle. Він лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм із коренем. Епіляція – це просто завдяки ергономічній ручці та підключенню до електромережі. Головку можна мити для оптимальної гігієни. Переглянути усі переваги

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся тривалою гладкістю завдяки епілятору Philips Satinelle. Він лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм із коренем. Епіляція – це просто завдяки ергономічній ручці та підключенню до електромережі. Головку можна мити для оптимальної гігієни. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Satinelle Essential Компактний епілятор

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся тривалою гладкістю завдяки епілятору Philips Satinelle. Він лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм із коренем. Епіляція – це просто завдяки ергономічній ручці та підключенню до електромережі. Головку можна мити для оптимальної гігієни. Переглянути усі переваги

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      Епіляція – це просто

      • для ніг
      • 1 аксесуар
      • Дротовий епілятор
      • Ергономічна ручка
      Фігурна ергономічна ручка для зручного користування

      Фігурна ергономічна ручка для зручного користування

      Завдяки заокругленій формі пристрій ідеально вміщається у руці, що дозволяє зручно видаляти волосся. А ще він чудовий на вигляд!

      Диски з лагідними пінцетами видаляють волосся без натягування шкіри

      Диски з лагідними пінцетами видаляють волосся без натягування шкіри

      Цей епілятор має диски, які лагідно видаляють волосся довжиною 0,5 мм без пощипування шкіри.

      Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

      Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

      Цей епілятор має головку, яку можна мити. Головку можна від’єднати та помити проточною водою для кращої гігієни

      Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем

      Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем

      Ефективна система епіляції видаляє волосся, залишаючи шкіру гладенькою на кілька тижнів

      Насадка для чутливих ділянок для видалення небажаного волосся

      Насадка для чутливих ділянок для видалення небажаного волосся

      Для додаткової лагідності під час обробки різних ділянок тіла додається насадка для чутливих ділянок, яка легко видалить волосся з-під рук і в зоні бікіні.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Насадка для чутливих ділянок
        Так
        Щітка для очищення
        Так

      • Простота у користуванні

        Ручка
        Ергономічна
        Головку епілятора можна мити
        Так

      • Характеристики

        Налаштування швидкості
        2 налаштування

      • Ефективність

        Епіляційні диски
        Диски, що лагідно вищипують волосся
        Система епіляції
        Ефективна система епіляції

      • Потужність

        Напруга
        13  В

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії

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